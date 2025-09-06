Старше пирамид и моложе миграций: геном, который разрушает стереотипы о древнем Египте

Можно ли узнать, кем был человек, живший 4,5 тысячи лет назад, всего лишь по его генетическому коду? Международная команда ученых впервые расшифровала полный геном древнего египтянина — уникальный прорыв в изучении одной из самых загадочных цивилизаций.

Как удалось сохранить ДНК в египетском климате?

Древний Египет — это не только пирамиды и фараоны, но и люди, чьи судьбы долго оставались тайной. Главная сложность для генетиков — теплый и влажный климат Нила, который быстро разрушает ДНК. Мумии, пропитанные смолами и маслами, тоже не способствовали сохранности генетического материала.

Ранее ученым удавалось получить лишь фрагменты ДНК из более поздних эпох — Нового царства, эллинистического и римского периодов. Полный геном древнего человека из ранних династий казался недостижимым.

Уникальная находка из Бени-Хасана

Все изменилось благодаря останкам, найденным в начале XX века в скальном некрополе Бени-Хасан. Мужчину похоронили в большом глиняном сосуде, который поместили в каменную гробницу. Такая "упаковка" надежно защитила его ДНК от разрушения.

Радиоуглеродный анализ показал, что мужчина жил примерно между 2855 и 2570 годами до нашей эры — в эпоху Раннего царства, когда Египет только формировал свою мощь и строил первые пирамиды.

Кто был этот человек?

Исследования скелета выявили, что мужчина умер в возрасте около 60 лет — редкость для того времени, когда средняя продолжительность жизни едва достигала 40 лет. Его кости свидетельствуют о тяжелом физическом труде: деформации позвоночника и суставов рук говорят, что он много времени проводил в наклоненном положении с вытянутыми руками.

Сравнение с изображениями профессий древних египтян позволило предположить, что он, скорее всего, был гончаром — мастером, который изготавливал сосуды, возможно, подобные тому, в котором его похоронили.

Геном раскрывает связи с Месопотамией

ДНК была извлечена из цемента корня зуба — ткани, которая сохраняет генетический материал лучше всего. Анализ показал, что около 80% генома совпадает с современными североафриканцами, что неудивительно.

Но вот сюрприз: оставшиеся 20% генетического материала связаны с жителями восточной части Плодородного полумесяца — территорий современного Ирака, Сирии и Турции. Это указывает на тесные генетические и, возможно, культурные связи между древними Египтом и Месопотамией.

Что это значит для истории?

Исследователи полагают, что миграции и торговля между регионами были постоянными. Кочевые и полукочевые народы могли переносить гены, а египтяне активно обменивались товарами с Месопотамией, особенно ценя лазурит.

Археологические находки уже свидетельствовали о культурных перекрестках, а теперь к ним добавился генетический аргумент. Тем не менее, геном одного человека не раскрывает всей картины: возможно, он был пришлым или его мать была из других земель.