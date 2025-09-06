Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Древняя пещера
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:34

Старше пирамид и моложе миграций: геном, который разрушает стереотипы о древнем Египте

Учёные расшифровали геном 4500-летнего египтянина из глиняного сосуда

Можно ли узнать, кем был человек, живший 4,5 тысячи лет назад, всего лишь по его генетическому коду? Международная команда ученых впервые расшифровала полный геном древнего египтянина — уникальный прорыв в изучении одной из самых загадочных цивилизаций.

Как удалось сохранить ДНК в египетском климате?

Древний Египет — это не только пирамиды и фараоны, но и люди, чьи судьбы долго оставались тайной. Главная сложность для генетиков — теплый и влажный климат Нила, который быстро разрушает ДНК. Мумии, пропитанные смолами и маслами, тоже не способствовали сохранности генетического материала.

Ранее ученым удавалось получить лишь фрагменты ДНК из более поздних эпох — Нового царства, эллинистического и римского периодов. Полный геном древнего человека из ранних династий казался недостижимым.

Уникальная находка из Бени-Хасана

Все изменилось благодаря останкам, найденным в начале XX века в скальном некрополе Бени-Хасан. Мужчину похоронили в большом глиняном сосуде, который поместили в каменную гробницу. Такая "упаковка" надежно защитила его ДНК от разрушения.

Радиоуглеродный анализ показал, что мужчина жил примерно между 2855 и 2570 годами до нашей эры — в эпоху Раннего царства, когда Египет только формировал свою мощь и строил первые пирамиды.

Кто был этот человек?

Исследования скелета выявили, что мужчина умер в возрасте около 60 лет — редкость для того времени, когда средняя продолжительность жизни едва достигала 40 лет. Его кости свидетельствуют о тяжелом физическом труде: деформации позвоночника и суставов рук говорят, что он много времени проводил в наклоненном положении с вытянутыми руками.

Сравнение с изображениями профессий древних египтян позволило предположить, что он, скорее всего, был гончаром — мастером, который изготавливал сосуды, возможно, подобные тому, в котором его похоронили.

Геном раскрывает связи с Месопотамией

ДНК была извлечена из цемента корня зуба — ткани, которая сохраняет генетический материал лучше всего. Анализ показал, что около 80% генома совпадает с современными североафриканцами, что неудивительно.

Но вот сюрприз: оставшиеся 20% генетического материала связаны с жителями восточной части Плодородного полумесяца — территорий современного Ирака, Сирии и Турции. Это указывает на тесные генетические и, возможно, культурные связи между древними Египтом и Месопотамией.

Что это значит для истории?

Исследователи полагают, что миграции и торговля между регионами были постоянными. Кочевые и полукочевые народы могли переносить гены, а египтяне активно обменивались товарами с Месопотамией, особенно ценя лазурит.

Археологические находки уже свидетельствовали о культурных перекрестках, а теперь к ним добавился генетический аргумент. Тем не менее, геном одного человека не раскрывает всей картины: возможно, он был пришлым или его мать была из других земель.

