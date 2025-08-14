Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:03

Секретный код фараонов: что рассказал геном 5000-летней мумии

Генетический анализ показал происхождение жителя Древнего Египта

Каковы тайны, скрытые в генетическом коде древних людей? Палеогенетики сделали важный шаг к разгадке истории, секвенировав геном мужчины, жившего в III тысячелетии до нашей эры в Древнем Египте.

Уникальные находки

Исследование, проведенное командой ученых под руководством Аделины Морес Якобс из Ливерпульского университета, охватывает останки пожилого мужчины, чьи предки на 80 процентов происходят из неолитического населения Северной Африки, а еще 20 процентов — из восточных популяций Плодородного полумесяца.

Несмотря на то, что количество изученных древних геномов уже исчисляется тысячами, большинство из них происходят из северной Евразии, где условия для сохранения ДНК более благоприятны. Древний Египет же долгое время оставался в стороне из-за климатических условий и веществ, использовавшихся при бальзамировании, что затрудняло анализ останков.

Раскопки в Нувайрате

В начале XX века британские археологи проводили раскопки в памятнике Нувайрат, расположенном в Верхнем Египте. Здесь они обнаружили гробницу с двумя камерами, в одной из которых находился большой керамический сосуд с человеческими останками. Эти останки теперь хранятся в Ливерпуле и доступны для анализа.

Ученые определили, что мужчина, чьи останки они изучали, жил в возрасте от 44 до 64 лет и имел рост около 157-161 сантиметра. Дегенеративные изменения в костях свидетельствуют о том, что он вел активный образ жизни. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что он жил между 2855 и 2570 годами до нашей эры.

Генетические открытия

Палеогенетики выделили ДНК из останков и прочитали геном с двукратным покрытием. Они установили, что у мужчины была темная кожа, карие глаза и каштановые волосы. Его митохондриальная и Y-хромосомная гаплогруппы характерны для населения Северной Африки и Западной Азии.

Анализ показал, что родословная мужчины не может быть выведена из одной известной древней популяции. Однако, используя статистические модели, ученые определили, что 76,6% его предков происходили из неолитического населения современного Марокко, а 22,4% — из Месопотамии.

