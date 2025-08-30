Не только для праздников: алкоголь, который использовали в жертвоприношениях

Вы когда-нибудь задумывались, как давно люди начали употреблять алкоголь? Археологи в южном Египте сделали удивительное открытие: они нашли изящные сосуды с остатками древнего пива, что открывает новую главу в понимании алкогольных традиций этой древней цивилизации.

Древние традиции

Радиоуглеродный анализ показал, что сосуды датируются периодом между 3800 и 3600 годами до нашей эры. Это означает, что культура потребления алкоголя в Египте зародилась задолго до начала правления первой династии фараонов. Ученые полагают, что древние египтяне использовали пиво не только в повседневной жизни, но и в сакральных ритуалах.

Алкогольные напитки, как считают исследователи, были важным элементом погребальных церемоний и торжественных пиршеств среди знати. Интересно, что даже рабочие, занимавшиеся строительством пирамид, получали пиво в качестве части своего рациона, что подтверждается найденными документами.

Уникальная находка: старейшая пивоварня

Важным дополнением к этому открытию стало обнаружение пивоварни возрастом более 5 тысяч лет, найденной несколько лет назад в Египте. Эта пивоварня, расположенная в древнем городе Абидос, могла одновременно производить 22,4 тысячи литров пива. Это не просто кустарное производство, а настоящая фабрика с высокой производительностью для своего времени. Специалисты египетско-американской археологической миссии сделали это открытие, которое подчеркивает значимость пива в ритуальных обрядах, включая жертвоприношения.

Таким образом, найденные артефакты не только дают нам представление о древних традициях, но и демонстрируют, как алкоголь был важной частью жизни египтян.