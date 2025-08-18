Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:15

Трагедия, которую никто не забыл: шесть человеческих судеб под завалами

Археологи обнаружили останки шести жертв землетрясения IV века в Гераклее Синтике

В Болгарии археологи обнаружили останки шести человек, погибших во время разрушительного землетрясения в IV веке н. э. Их тела нашли в глубоком резервуаре для воды, свод которого обрушился под ударами стихии. Но самое удивительное — один из погибших, вероятно, страдал редким генетическим заболеванием.

Город, переживший катастрофу

Гераклея Синтика — древний греко-римский город, основанный в IV веке до н. э. на территории современной Болгарии. Долгое время его точное местоположение оставалось загадкой, пока в 2000-х годах не были найдены латинские надписи, подтверждающие его идентификацию.

Город процветал столетиями, но два мощных землетрясения — в IV и V веках — привели к его упадку. Первое стихийное бедствие нанесло серьезный урон, но жизнь в Гераклее восстановилась. Второе стало роковым — уцелевшие жители покинули разрушенный город.

Судьба шестерых

В 2021 году археологи под руководством Виктории Руссевой исследовали римский форум Гераклеи Синтики. В юго-западной части они обнаружили два сводчатых резервуара глубиной около шести метров. В одном из них, заваленном обломками, лежали останки шести человек.

Пять скелетов находились рядом, что говорит о мгновенной гибели. Шестой лежал выше, отделенный слоем грунта — возможно, он погиб при повторных толчках. Все погибшие были взрослыми: самому младшему — около 18-20 лет, старшим — 30-40. Пятеро, вероятно, мужчины, а пол шестого установить не удалось из-за плохой сохранности костей.

Тайна мужчины с синдромом Апера

На одном из черепов ученые обнаружили признаки редкого заболевания — синдрома Апера:

  • деформация черепа из-за раннего сращения швов.
  • расщелина неба ("волчья пасть").
  • отсутствие премоляров и скученность резцов.

Если диагноз верен, мужчина, скорее всего, нуждался в постоянной заботе. Его дожитие до 18-25 лет говорит о том, что кто-то о нем заботился.

Интересный факт: у другого погибшего также могла быть расщелина неба. Возможно, они были родственниками, и один помогал другому во время катастрофы.

Эта находка не только проливает свет на трагедию древнего города, но и дает редкий взгляд на жизнь людей с врожденными патологиями в античности.

