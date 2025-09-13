Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:41

В сердце Турции спрятан артефакт 3500 лет: что он скрывает о ритуалах, которых никто не ожидает

В Турции обнаружили древнюю печать бронзового века в Карахёюке

Представьте: в глубине центральной Турции, на раскопках древнего поселения Карахёюк, археологи наткнулись на артефакт, который переворачивает наши представления о бронзовом веке. Это печать возрастом 3500 лет с изображением человеческой головы и тела орла. Что же она рассказывает о жизни наших предков?

Символ духовного мира

По словам Гонджи Дардениз Арыкан из Стамбульского университета, возглавляющей раскопки, этот редкий артефакт даёт ценную информацию о религиозных верованиях и символической практике древних анатолийских обществ, подчёркивая взаимосвязь повседневной жизни и духовных традиций в бронзовом веке.

"Печати были личными подписями, отражающими как идентичность, так и веру. Благодаря этим изображениям мы можем понять, как люди той эпохи выражали себя и какова была их связь с богами и ритуалами", — подчеркнула Арыкан.

Человеческая печать с головой орла теперь считается символическим артефактом, отражающим духовное мировоззрение жителей Карахёюка. Это открытие делает Карахёюк одним из самых значимых поселений бронзового века в Анатолии, предоставляя редкую возможность заглянуть в пересечение повседневной жизни, религиозных практик и культурной идентичности.

Тайны погребальных обрядов

Раскопки выявили интереснейшие подробности о погребальных ритуалах, практиковавшихся в Карахёюке около 1500 года до н. э. В то время как взрослых хоронили путём кремации, археологи обнаружили, что младенцев часто хоронили в жилых помещениях.

"Люди хоронили своих детей в комнатах, которыми пользовались ежедневно. Мы полагаем, что это было тесно связано с их религиозными убеждениями", — сказала Арыкан.

Возможно, они хотели сохранить память о своих детях в своих семьях, в отличие от взрослых, которых кремировали и увозили.

Археологи также обнаружили алтари, ритуальные зоны, символические объекты и погребальный инвентарь, связанный с этими практиками, что подчеркивает тесную связь между повседневной жизнью и духовными традициями в древней Конье.

Неожиданные находки в меню древних

Одним из самых удивительных открытий стали свидетельства употребления в пищу морепродуктов, в том числе кальмаров, в не имеющей выхода к морю Конье 3500 лет назад.

"Мы обнаружили большие емкости для хранения, содержащие не только сельскохозяйственную продукцию, но и пресноводные и морские виды. Пресноводная рыба, вероятно, была доставлена из озера Бейшехир и близлежащих рек, а морепродукты, такие как кальмары, вероятно, были привезены из Алании на побережье Средиземного моря", — отметила Арыкан.

Наряду с морепродуктами были обнаружены останки благородных оленей, ланей, кроликов, гиен и даже пещерных медведей, что рисует картину гораздо более богатой и разнообразной экосистемы, чем сегодня.

Главная находка сезона

"В этом сезоне мы обнаружили печать с изображением одноглавого орла с человеческим телом. Это одна из самых значительных находок этого года, которая позволяет нам глубже понять духовную и культурную жизнь того периода", — говорит Арыкан.

Карахёюк, расположенный в районе Мерам города Конья (Турция), — это значимое поселение бронзового века, история которого насчитывает более 4000 лет. Раскопки на этом месте выявили сложную городскую планировку, жилую архитектуру, складские помещения и ритуальные зоны, что дало ценную информацию о социальной, экономической и религиозной жизни древних анатолийских общин.

Такие артефакты, как печати, керамика и погребальный инвентарь, свидетельствуют о том, что Карахёюк был центром как местного производства, так и дальней торговли, связывая население внутренних районов со средиземноморским побережьем.

