Обнаруженный дольмен в Испании
Обнаруженный дольмен в Испании
© Thalassa (PAI HUM 1127) by produccioncientifica.uca.es is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:32

Под песком и камнями скрывался дольмен, переживший пять тысячелетий в Испании

Университет Кадиса: в Андалусии найден дольмен возрастом около 5000 лет

Археологи сделали важное открытие на юге Испании: в Андалусии обнаружен дольмен, возраст которого насчитывает около 5000 лет. Этот памятник мегалитической культуры поразил исследователей размерами, сохранностью и богатством находок. Среди захоронений нашли оружие, украшения, ракушки и даже изделия из слоновой кости. Подобные сооружения дают редкую возможность заглянуть в прошлое и понять, как жили и во что верили люди доисторической эпохи.

Что такое дольмены

Дольмены — это древние каменные гробницы, которые встречаются в разных странах Европы: Испании, Франции, Великобритании. Чаще всего они представляют собой вертикальные каменные плиты, образующие стены, и массивную крышу из камня. Иногда сверху их накрывали земляным курганом. Самым известным британским примером считается 5700-летний Камень Артура.

В Андалусии новый дольмен признан одним из самых монументальных и хорошо сохранившихся. Его длина — 13 метров, а стены сложены из вертикальных плит высотой около двух метров. Весь комплекс изначально был перекрыт каменными плитами, а сверху насыпан холм из мелких камней и песка.

"Весь дольмен был также покрыт большими горизонтальными каменными плитами, а поверх этого покрытия находился курган из песка и мелких камней", — рассказал доцент Университета Кадиса Эдуардо Виханде Вила.

Место находки и раскопки

Древний памятник нашли неподалёку от города Теба. Археологам понадобилось четыре сезона, чтобы полностью исследовать и очистить его от слоёв грунта. Внутри обнаружили несколько оссуариев — небольших захоронений, куда складывались кости умерших. Это подтверждает, что дольмен служил местом коллективных погребений.

Среди находок: наконечники стрел, каменные алебарды (оружие в виде копья с топором), украшения, предметы из раковин и слоновой кости.

"Наличие ракушек во внутренних районах отражает важность моря как элемента престижа и существование сетей обмена на большие расстояния", — заявил профессор Университета Кадиса Хуан Хесус Кантильо.

Эти предметы показывают, что даже в глубине материка существовали торговые связи с побережьем.

Сравнение: дольмены Европы

Страна Известные дольмены Особенности
Испания Гвадальпераль, Андалусия Коллективные захоронения, часто под курганами
Франция Карнак Мегалитические аллеи, культовые центры
Великобритания Камень Артура Использование в ритуалах, связь с Солнцем
Ирландия Ньюгрейндж Астрономическая ориентация на солнцестояние

Как исследовать дольмены шаг за шагом

  1. Провести георадарное сканирование, чтобы выявить подземные структуры.

  2. Осторожно снять верхний слой почвы и мелких камней.

  3. Зафиксировать расположение плит и сделать 3D-модель памятника.

  4. Извлечь кости и предметы, соблюдая правила консервации.

  5. Отправить находки в лабораторию для датировки и анализа.

  6. Сравнить результаты с другими мегалитами региона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: торопливое снятие плит.
    → Последствие: разрушение конструкции.
    → Альтернатива: использовать современные краны и страховочные системы.

  • Ошибка: хранение костей без защиты.
    → Последствие: быстрое разрушение органики.
    → Альтернатива: консервация в специальных контейнерах.

  • Ошибка: не учитывать климатические факторы.
    → Последствие: повреждение находок влагой.
    → Альтернатива: временные укрытия и климат-контроль.

А что если дольмены строили не только для мёртвых?

Учёные допускают, что дольмены могли выполнять несколько функций. Помимо гробниц, они могли быть местом ритуалов, культовыми центрами или даже символическими ориентирами. Некоторые из них выстраивались в соответствии с солнечными циклами, например, направлялись на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния. В аграрных обществах это могло иметь большое значение для календаря и сельскохозяйственных работ.

Плюсы и минусы дольменов как памятников

Плюсы Минусы
Отличная сохранность камня Уязвимость костных останков
Источник знаний о культуре Требуют длительных раскопок
Уникальные предметы инвентаря Часто подвержены вандализму
Возможность изучения торговли Сложности консервации

FAQ

Как выбрать дольмен для посещения в Испании?
Лучше остановиться на крупных объектах Андалусии или долине реки Тахо. Там есть музеи и экскурсионные маршруты.

Сколько стоит экскурсия к дольменам?
В среднем от 10 до 30 евро, в зависимости от региона и формата экскурсии.

Что лучше: дольмены Испании или Франции?
Сравнивать сложно: испанские дольмены богаче захоронениями, а французские поражают масштабами мегалитических аллей.

Мифы и правда

  • Миф: дольмены строили только для вождей.
    Правда: находки показывают коллективные захоронения простых людей.

  • Миф: они использовались исключительно как гробницы.
    Правда: есть доказательства их ритуального и астрономического значения.

  • Миф: все дольмены одинаковы.
    Правда: их конструкция и назначение сильно различались в зависимости от региона.

Три интересных факта

  1. В Испании сохранилось более тысячи дольменов, часть из них скрыта под водой и появляется лишь во время засух.

  2. Каменные алебарды из дольменов — первые образцы сложного оружия бронзового века.

  3. Некоторые дольмены совпадают по ориентации с современными солнечными календарями.

Исторический контекст

  • Около 7000 лет назад — строительство дольмена Гвадальпераль.

  • 5700 лет назад — Камень Артура в Великобритании.

  • 5000 лет назад — новый дольмен в Андалусии.

  • Позднее бронзовый век — использование алебард и развитие дальних торговых связей.

Сегодня дольмены остаются не только археологическими объектами, но и частью культурного наследия Европы. Они привлекают туристов, исследователей и помогают понять, как древние люди мыслили о жизни и смерти.

