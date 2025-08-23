Неандертальцы передали людям тайный подарок — это ген: выяснилось недавно

Новое исследование перевернуло привычное представление о первых людях, пришедших в Америку. Учёные выяснили: их организм нес в себе не только наследие Homo sapiens, но и генетические фрагменты двух вымерших видов — неандертальцев и денисовцев. Этот неожиданный "багаж" мог сыграть ключевую роль в выживании на новом континенте, помогая бороться с болезнями и адаптироваться к непривычной среде.

Ген MUC19 и загадка "ДНК-сэндвича"

Особое внимание исследователи уделили гену MUC19, отвечающему за свойства слизи и важному для иммунной защиты. Анализ показал, что у каждого третьего современного жителя Мексики встречается его денисовская версия. Среди перуанцев этот показатель составляет около 20%, а у колумбийцев и пуэрториканцев — лишь 1%.

Но самое удивительное открытие связано с тем, что этот денисовский участок оказался "зажат" внутри неандертальской ДНК — словно слой крема в печенье Oreo. Впервые удалось доказать, что древний ген передался современным людям через неандертальцев, а не напрямую от денисовцев.

"Каждый из ныне живущих людей является результатом объединения как бы трёх разных видов", — заявил популяционный генетик ФернандоВилланеа из Университета Колорадо в Боулдере.

Кто передал древний дар?

Чтобы разобраться в происхождении этого необычного наследия, команда сравнила генетические данные мексиканцев, перуанцев, колумбийцев и пуэрториканцев из проекта "1000 геномов" с ДНК древних жителей Америки, а также с образцами трёх неандертальцев и одного денисовца.

Вывод оказался ошеломляющим: именно неандертальцы выступили "посредниками", когда в прошлом получили денисовские варианты гена и позже передали их людям.

"Это невероятно. Это единственный подобный случай или есть ещё? Мы всё ещё пытаемся разобраться", — отметил Вилланеа.

Возможные преимущества

Учёные предполагают, что денисовская версия MUC19 могла укрепить иммунитет первых американцев. По словам исследовательницы Эмилии Уэрта-Санчес, это избавило их от необходимости ждать появления новых мутаций — готовые варианты помогали бороться с незнакомыми патогенами.

"Мы подозреваем, что он будет делать что-то совершенно иное" по сравнению с современным вариантом гена, — добавил Вилланеа.

Теперь учёных ждут новые шаги: они намерены исследовать латиноамериканские и коренные коллекции геномных данных, чтобы понять, как именно древний ген влияет на иммунную систему.