неандертальцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:17

11 000 лет ДНК-архивов: как гены якутов стали ключом к истории Европы

Генетики обнаружили, что миграция древних народов началась из Якутии

Новое исследование ставит под сомнение устоявшиеся представления о происхождении народов уральской языковой семьи.

Откуда на самом деле пришли эти народы?

Раньше считалось, что колыбелью этих этносов были земли близ Уральских гор. Однако международная команда учёных, изучив древнюю ДНК, пришла к выводу: их истинная прародина находилась значительно восточнее — на территории современной Якутии.

Исследователи объединили данные, полученные из останков 180 древних жителей Сибири, с информацией о более чем тысяче ранее изученных образцов. Этот массив охватывает 11 000 лет человеческой истории. Был обнаружен уникальный генетический маркер, впервые появившийся у населения Якутии около 4500 лет назад. Позже он прослеживается в волнах миграций на запад.

Учёные подтверждают: уральские языки имеют сибирские корни.

Роль бронзового века в миграциях

Расселение народов уральской группы на запад совпало по времени с сейминско-турбинским феноменом — периодом быстрого распространения передовых технологий обработки бронзы по северной Евразии. На стоянках того времени археологи находят не только оружие и символы власти, но и останки людей с разным генетическим профилем: якутским, иранским, балтийским.

ДНК-наследие древних сибиряков до сих пор заметно у современных народов:

  • нганасаны: почти 100%,
  • финны: около 10%,
  • эстонцы: порядка 2%.

Интересно, что у современных венгров эта связь почти утрачена, однако анализ ДНК средневековых завоевателей Венгрии показывает: именно они принесли язык в Европу.

Учёные также осторожно предполагают возможную связь между енисейскими языками и языками коренных народов Северной Америки (семья на-дене). Это ещё одно свидетельство глубоких древних контактов между континентами.

