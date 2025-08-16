Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by division, CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Опубликована вчера в 23:53

146 000 лет молчания: почему наука так долго не могла разгадать эту тайну

Исследование древнего белка раскрыло тайну происхождения денисовцев

Загадка "человека-дракона" наконец-то раскрыта! Череп, найденный в Харбине, принадлежит денисовцу, как показал палеопротеомный анализ. Это открытие стало результатом работы ученых, опубликованной в журнале Science, и подтверждено анализом митохондриальной ДНК.

Удивительные находки

Денисовцы, известные лишь по нескольким костям и зубам из России, Китая и Таиланда, долгое время оставались загадкой. Несмотря на попытки восстановить их внешний вид, молекулярные данные о них были крайне ограничены. Однако череп из Харбина, описанный в 2021 году как Homo longi, привлек внимание исследователей. Теперь мы знаем, что он принадлежал к той же популяции, что и денисовцы.

Анализ митохондриальной ДНК, проведенный на зубном камне, подтвердил принадлежность черепа к денисовцам. В дополнение к этому, команда ученых под руководством Фу Цяомэй из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии представила результаты палеопротеомного анализа. Они обнаружили, что фрагменты белков архаичного человека сохранились значительно лучше, чем древняя ДНК.

Исследование показало, что в образцах височной кости было выявлено 95 белков и почти 20 тысяч пептидов. Эти данные подтвердили близость "человека-дракона" к денисовцам. Уникальные мутации, характерные для этого вида, были также обнаружены у других находок, таких как образцы из пещеры Байшия и индивидуум Penghu-1 из Тайваньского пролива.

Здоровье и генетические особенности

Интересно, что у "человека-дракона" был вариант гена COL2A1, связанный с повышенным риском некоторых заболеваний, таких как аваскулярный некроз костной ткани и преждевременный остеоартрит. Однако исследователи подчеркивают, что это не означает, что у него были наследственные аномалии.

В ближайшие годы ученые могут обнаружить, что и другие архаичные люди из Китая на самом деле были денисовцами. Исследования продолжаются, и ученые активно анализируют генотипы, чтобы выявить новые находки.

