Археоптерикс
© flickr.com by incidencematrix is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:02

Аппалачские бессмертники: кто правил лесами 5 миллионов лет

Учёные обнаружили в Теннесси ископаемые останки карликовых оленей возрастом 5 млн лет

Палеонтологи нашли в США останки вымершего оленя Eocoileus gentryorum — одного из древнейших представителей этого семейства в Северной Америке. Уникальные окаменелости обнаружили в раннеплиоценовых отложениях на северо-востоке Теннесси, в районе местонахождения Грей. Раньше этот вид был известен только по находкам во Флориде, поэтому открытие проливает свет на пути миграции оленей по континенту.

Неожиданная находка в Аппалачах

Исследователи изучили фрагменты черепа, зубы и кости конечностей Eocoileus gentryorum — вида, впервые описанного в 2000 году. До сих пор его находили только во Флориде, так что находка в Теннесси показала: олени расселялись по Северной Америке гораздо быстрее, чем предполагалось.

"На участке ископаемого Грей продолжают совершаться выдающиеся открытия, которые меняют наше понимание древней жизни", — говорит Блейн Шуберт, исполнительный директор музея ископаемого Грей.

От тапиров и мастодонтов до этих древних оленей мы раскрываем невероятное разнообразие жизни, которая когда-то процветала в Теннесси.

Маленькие, но живучие

Эти олени были значительно мельче своих современных сородичей.

"Их размеры сопоставимы разве что с оленем-китом из Флориды или оленем-макрелью из Южной Америки", — отмечает палеонтолог Оливия Уильямс из Университета Восточного Теннесси.

Несмотря на скромные габариты, они оказались удивительно устойчивыми. В то время как другие крупные травоядные (например, мастодонты) вымерли из-за климатических изменений, олени процветали в Аппалачах почти 5 миллионов лет.

Быстрое освоение континента

"Ископаемые останки из Вашингтона и Флориды показывают, что эти олени стремительно расселились от побережья к побережью", — объясняет Джошуа Сэмюэлс, палеонтолог из Университета Восточного Теннесси.

Они адаптировались к разным условиям — от тихоокеанских лесов до высокогорий Аппалачей. Это открытие помогает понять, как животные реагировали на древние изменения климата и почему одни виды выживали, а другие исчезали.

