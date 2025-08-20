Леса Теннесси хранят секрет: история оленя, который выжил

Палеонтологи из Теннесси сделали поразительное открытие, которое может изменить наше понимание эволюции оленей в Северной Америке. Они нашли останки древнего оленя, возраст которого составляет около пяти миллионов лет. Это первое подобное открытие в этом регионе, где ранее находили только кости носорогов и тапиров.

Новая находка: Eocoileus gentryorum

Исследователи идентифицировали найденные останки как Eocoileus gentryorum. Подробности исследования были опубликованы в журнале Palaeontologia Electronica. Ученые предполагают, что этот древний олень мог быть предком современного белохвостого оленя, который на протяжении многих веков обитал в аппалачских лесах и имел важное значение для коренных народов.

В ходе экспедиции были изучены:

фрагменты черепа детеныша

верхний коренной зуб

отдельные кости конечностей

До этого останки Eocoileus gentryorum находили только во Флориде. Новая находка в Теннесси помогает ученым лучше понять, как быстро эти животные распространялись по территории Северной Америки.

Размеры и особенности древних оленей

Древние виды оленей были меньше своих современных сородичей. Аналогичные размеры сохранились лишь у флоридского карликового оленя и мазамы, обитающей в Центральной и Южной Америке.

Олени демонстрируют удивительную устойчивость, сохраняя свою экологическую нишу в аппалачских лесах на протяжении почти пяти миллионов лет. Они смогли пережить значительные изменения климата и окружающей среды, которые привели к вымиранию многих других крупных травоядных животных в этом регионе.

Это открытие не только расширяет наши знания о древней фауне, но и подчеркивает важность изучения эволюции видов для понимания современных экосистем.