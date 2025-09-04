Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археологи и неолитическая чума
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:46

2100-летний секрет раскрыт: боги путешествовали дальше, чем думали

Археологи обнаружили египетскую статуэтку бога Патайкоса в гробнице Коммагены в Турции

Представьте: в древнем городе Перре, когда-то столице Коммагенского царства на юго-востоке Турции, археологи наткнулись на гробницу, высеченную в скале 2100 лет назад. В ней покоились останки 14 человек, а среди артефактов — редкая статуэтка египетского бога Патайкоса. Это открытие впервые в Анатолии!

Что нашли в гробнице?

Гробница, которую назвали "лестницей в вечность", хранит:

  • останки, вероятно, знатных жителей Коммагены.
  • амулеты и бусины.
  • египетскую статуэтку бога-защитника.

Эта находка подчеркивает культурное богатство региона, где смешались традиции Востока и Запада.

Исторический контекст: город Перре и Коммагена

Перре, расположенный в современном Адыямане, был ключевым центром Коммагенского царства (163 г. до н. э. — 72 г. н. э.). Город процветал на перекрестке путей из Анатолии, Месопотамии и Средиземноморья, сочетая торговлю, религию и дипломатию.

Коммагена славилась синкретизмом: персидские, греческие и анатолийские традиции переплетались. Правители позиционировали себя как наследников обеих цивилизаций, что видно по статуям на горе Немрут.

Патайкос: бог-защитник и культурный мост

Патайкос — древнеегипетское божество в виде карлика, связанное с защитой от зла и проводником душ в загробный мир. Его присутствие в Перре расширяет наше понимание эллинистического периода.

Египетские амулеты и фигурки были распространены в Средиземноморье, но в глубине Анатолии — редкость. Вероятно, элита Коммагены включала их в погребальные обряды, чтобы подчеркнуть свою космополитичность.

Мехмет Алкан, директор Музея Адыямана, отметил:

"Это первый случай обнаружения подобной фигуры при раскопках в Анатолии. Её присутствие в Перре расширяет наше понимание того, насколько широко распространялись египетские верования и символы в эллинистический период".

Мехмет Йелкен, директор департамента культуры и туризма провинции, добавил, что каждое открытие здесь расширяет наше понимание связей Коммагены с более широким античным миром. Лестница в вечность — это больше, чем просто гробница; это культурный мост.

Что это значит для науки?

Находка укрепляет образ Коммагены как "места встречи богов", где египетские символы сочетались с греческими и персидскими. Она свидетельствует о культурной сети, простирающейся дальше, чем считалось.

Эксперты ожидают новых открытий: возможно, еще доказательств египетского влияния или артефактов, отражающих уникальную идентичность царства.

В древнем мире боги действительно путешествовали — и эта крошечная фигурка напоминает нам об этом.

