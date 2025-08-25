Найдено доказательство: обнаружен крест, подтверждающий существование древнего монастыря

Археологи обнаружили на территории Объединенных Арабских Эмиратов гипсовый крест возрастом 1400 лет. Эта находка подтверждает, что постройки, найденные несколько десятилетий назад, были частью христианского монастыря. Открытие имеет важное значение для понимания истории распространения христианства в регионе Персидского залива.

Мария Гаевская, археолог из Департамента культуры и туризма Абу-Даби: "До этого у нас никогда не было конкретных доказательств, что здесь жили христиане". До обнаружения креста существовали лишь косвенные свидетельства о существовании христианского поселения на острове Сир-Бани-Яс.

Обнаружение монастыря и домов: сомнения о связи с монастырским поселением

В 1992 году на острове Сир-Бани-Яс, в 170 километрах юго-западнее Абу-Даби, были найдены девять небольших домов с дворами. Рядом археологи обнаружили церковь и монастырь, датируемые VII-VIII веками. Однако оставалось неясным, были ли дома частью монастырского поселения.

В этом году археологи вернулись на Сир-Бани-Яс для дальнейших раскопок. Во дворе одного из домов они обнаружили гипсовую плиту с христианским крестом длиной около 30 сантиметров. Обнаружение креста предоставило убедительное доказательство того, что дома были частью христианского поселения.

"Теперь мы доказали, что эти дома были частью христианского поселения", — говорит Гаевская.

Крест стал неопровержимым доказательством того, что жители этих домов были христианами.

Христианство в Персидском заливе: распространение и сосуществование с исламом

Христианство распространялось по Персидскому заливу между IV и VI веками до подъема ислама в VII веке. Мусульмане и христиане жили на Сир-Бани-Ясе до исчезновения монастыря в VIII веке. История острова Сир-Бани-Яс свидетельствует о мирном сосуществовании христианства и ислама в регионе.

Новые раскопки "помогают лучше понять связи жителей острова с окружающими регионами", отметил Хагер Хасан Альменхали, археолог из Департамента культуры и туризма Абу-Даби. Открытие креста позволяет лучше понять торговые и культурные связи острова Сир-Бани-Яс с другими христианскими центрами в регионе.

Интересные факты о христианстве в Арабских Эмиратах

Христианство является одной из старейших религий в регионе Персидского залива.

В Объединенных Арабских Эмиратах существует несколько христианских церквей и общин.

Правительство ОАЭ поддерживает религиозную терпимость и свободу вероисповедания.

В заключение, обнаружение древнего креста на острове Сир-Бани-Яс является важным археологическим открытием, которое подтверждает существование христианского монастыря и проливает свет на историю распространения христианства в регионе Персидского залива. Находка способствует лучшему пониманию истории и культуры Объединенных Арабских Эмиратов.