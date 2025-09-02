Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крокодиловы слёзы
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:54

Патагония раскрывает секреты: кто охотился на динозавров 70 миллионов лет назад

Исследователи университета обнаружили древнего родственника крокодилов

Представьте: 70 миллионов лет назад в южной Патагонии бродил свирепый охотник, отдалённый родственник современных крокодилов. Учёные из Аргентины описали новый вид этой рептилии — Kostensuchus atrox. Это имя сочетает в себе "kosten" (патагонский ветер), "Souchos" (египетский бог с крокодильей головой) и "atrox" (греческое "свирепый").

Детали находки

В марте 2020 года в формации Чоррилло нашли отлично сохранившуюся окаменелость. У исследователей оказался почти полный череп, челюсти и множество костей тела. Рептилия достигала 3,5 метров в длину и весила около 250 килограммов.

Характерные черты:

  • высокий и широкий череп с мощными челюстями.
  • более 50 острых, зазубренных зубов длиной до 5 см — идеально для захвата и разрывания добычи.
  • ноздри на передней части морды, что усложняло дыхание под водой.

Приспособления к суше

В отличие от сегодняшних крокодилов, Kostensuchus лучше адаптировался к жизни на суше. Его конечности и тело позволяли охотиться на динозавров среднего размера и других крупных животных. Это указывает на более наземный образ жизни.

Этот хищник относится к вымершей группе пейрозавридных крокодилоформов. К сожалению, он не пережил массовое вымирание в конце мелового периода.

