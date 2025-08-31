Свирепый охотник мелового периода: что скрывает прекрасно сохранившийся скелет из Аргентины

Учёные описали новый вид древнего хищника, близкого родственника современных крокодилов. Его останки обнаружены в Аргентине в удивительно хорошем состоянии, а исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Находка из конца мелового периода

Окаменелость нашли в формации Чоррийо, возраст которой оценивается примерно в 70 миллионов лет. В ту эпоху южная Патагония представляла собой тёплые пойменные равнины с пресноводными озёрами, где жили динозавры, черепахи, амфибии и мелкие млекопитающие.

Суперхищник из Патагонии

Новый вид получил название Kostensuchus atrox. Его длина достигала 3,5 метра, а вес — около 250 килограммов. У животного была широкая мощная челюсть и крупные зубы, которыми оно могло разрывать даже средних динозавров.

"Kosten" на языке теуэльче означает "патагонский ветер", "souchos" — имя египетского бога с головой крокодила, а "atrox" переводится как "свирепый".

Учёные реконструировали скелет рептилии с помощью 3D-печати, что позволило в деталях восстановить её облик.

Родственник современных крокодилов

K. atrox относится к крокодиломорфам пейрозавридам — вымершей группе рептилий, близкой к крокодилам и аллигаторам. Судя по размерам и строению челюстей, это животное занимало вершину пищевой цепи в регионе.

3 интересных факта о древних крокодиломорфах