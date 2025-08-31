Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
крокодил
крокодил
© Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:21

Свирепый охотник мелового периода: что скрывает прекрасно сохранившийся скелет из Аргентины

Кости возрастом 70 млн лет: учёные описали 3,5-метрового родственника крокодилов

Учёные описали новый вид древнего хищника, близкого родственника современных крокодилов. Его останки обнаружены в Аргентине в удивительно хорошем состоянии, а исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Находка из конца мелового периода

Окаменелость нашли в формации Чоррийо, возраст которой оценивается примерно в 70 миллионов лет. В ту эпоху южная Патагония представляла собой тёплые пойменные равнины с пресноводными озёрами, где жили динозавры, черепахи, амфибии и мелкие млекопитающие.

Суперхищник из Патагонии

Новый вид получил название Kostensuchus atrox. Его длина достигала 3,5 метра, а вес — около 250 килограммов. У животного была широкая мощная челюсть и крупные зубы, которыми оно могло разрывать даже средних динозавров.

"Kosten" на языке теуэльче означает "патагонский ветер", "souchos" — имя египетского бога с головой крокодила, а "atrox" переводится как "свирепый".

Учёные реконструировали скелет рептилии с помощью 3D-печати, что позволило в деталях восстановить её облик.

Родственник современных крокодилов

K. atrox относится к крокодиломорфам пейрозавридам — вымершей группе рептилий, близкой к крокодилам и аллигаторам. Судя по размерам и строению челюстей, это животное занимало вершину пищевой цепи в регионе.

3 интересных факта о древних крокодиломорфах

  1. В меловом периоде крокодилоподобные рептилии были куда более разнообразными, чем современные крокодилы: среди них встречались как гиганты-суперхищники, так и небольшие всеядные формы.

  2. Некоторые пейрозавриды были приспособлены к полуводному образу жизни, тогда как другие обитали в саваннах и охотились на суше.

  3. В Южной Америке уже находили родственников K. atrox, но эта находка стала одной из наиболее полно сохранившихся, что позволяет точнее изучить эволюцию группы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Перу археологи Папского католического университета нашли фреску возрастом 3000 лет сегодня в 2:16

Огромная птица с крыльями три метра: археологи раскопали загадочную фреску

Археологи в Перу нашли уникальную фреску возрастом 3000 лет. Необычные образы и редкая сохранность картины открывают новые тайны древних обществ региона.

Читать полностью » Исследователи встроили вычислительные компоненты в ткань: одежда распознаёт движения сегодня в 1:22

Машинная стирка не страшна: одежда с компьютером внутри уже работает

Учёные создали волокно, объединяющее датчики и вычислительные модули. Ткань можно стирать, а одежда на её основе распознаёт движения с точностью до 95%.

Читать полностью » В Израиле зафиксировали 13 случаев острого повреждения почек после процедур с глиоксиловой кислотой — исследование сегодня в 0:26

После салонного выпрямления девушки оказались на капельницах: врачи в шоке от причины

Новые данные ставят под сомнение безопасность средств для выпрямления волос без формальдегида: выяснилось, что альтернатива может повредить почки.

Читать полностью » Кардиологи объяснили, как белки влияют на здоровье сердца после инфаркта вчера в 23:13

Сердце на грани: как операция может обернуться трагедией

Учёные выявили белок, усугубляющий повреждения сердца после операций. Блокировка его активности может стать прорывом в лечении инфаркта и снижении рисков для пациентов с диабетом.

Читать полностью » Археологи обнаружили золотое ожерелье готской эпохи в Калише вчера в 23:04

Волшебство древности: золотое ожерелье, которое расскажет свою историю

В лесах Калиша найдено уникальное золотое ожерелье, связанное с готами. Эта находка раскрывает тайны торговли и культурного обмена в раннем средневековье.

Читать полностью » Археологи обнаружили крупный центр производства бронзы в древнем городе Эль-Ахват вчера в 22:10

Тайны древних металлургов: Эль-Ахват и его нераскрытые секреты

Археологи из Израиля сделали удивительное открытие о производстве бронзы в Эль-Ахвате, ставя под сомнение устоявшиеся представления о металлургии раннего железного века.

Читать полностью » Учёные исключили кратер Луизианы из возможных следов удара, вызвавшего похолодание 12800 лет назад вчера в 22:01

Удар из космоса: как древняя катастрофа могла стереть целую цивилизацию с лица Земли

Учёные нашли кратер в Луизиане, подтверждающий гипотезу о древней катастрофе, погубившей цивилизацию. Что случилось 12 800 лет назад?

Читать полностью » Лечение рисдипламом демонстрирует повышение выживаемости моторных нейронов при СМА вчера в 21:58

Побеждая судьбу: как ранняя терапия рисдипламом меняет жизнь детей с СМА

Учёные доказали: лечение СМА до появления симптомов значительно улучшает двигательные функции у детей. Узнайте, как ранняя терапия меняет прогноз при этом тяжелом заболевании.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Умное подавление сорняков: секрет картона и бумаги – советы опытных дачников
Садоводство

Правильный уход за приствольным кругом: как улучшить рост деревьев в саду
Туризм

Почему сентябрь делает Гагру особенно привлекательной
Красота и здоровье

Светлана Каневская предупреждает: безконтрольный приём БАДов может привести к серьёзным последствиям
Красота и здоровье

Диетолог рассказала, кому необходимо принимать витамин D круглый год
Авто и мото

Автоэксперты объяснили, что делать при разряженном аккумуляторе и отказе стартера
Авто и мото

Признаки перекупщика: как избежать рисков при покупке автомобиля с рук
Еда

Как приготовить запеченные баклажаны с сыром и чесноком по домашнему рецепту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru