Красота и тайны: графит в древней подводке для глаз — что за ним стоит

Знали ли вы, что древние жители Востока использовали графит в своей косметике? Эта неожиданная находка открывает новые горизонты в понимании древних традиций красоты.

Уникальная находка в Иране

Недавние исследования, проведенные учеными из Тюбингенского университета и других стран, выявили интересные факты о составе косметических средств, найденных в древней гробнице в Иране. В ходе раскопок, которые произошли на памятнике Кани-Котер, были обнаружены не только артефакты, но и богатый погребальный инвентарь, включая набор косметических аксессуаров. Среди них находились бронзовое зеркало и серебряные палочки.

Исследования показали, что черная подводка для глаз содержала оксиды марганца и графит. Это открытие стало настоящей сенсацией, так как графит ранее не встречался в древней косметике.

Что было найдено в гробнице?

Во время раскопок археологи обнаружили:

железный меч и наконечник копья

элементы конской упряжи

13 сосудов, включая три серебряных

личные украшения, такие как серебряная тиара и браслеты

набор косметических инструментов

Это богатство погребального инвентаря свидетельствует о высоком статусе покойного, который, по всей вероятности, был воином.

Методы исследования

Для анализа состава черной подводки ученые использовали различные методы, включая:

микрорентгеновскую флуоресценцию

микрорамановскую спектроскопию

рентгеновскую дифракцию

сканирующую электронную микроскопию

газовую хроматографию с масс-спектрометрией

Эти методы позволили выяснить, что в состав косметики входила глина и два черных пигмента. Несмотря на отсутствие органических компонентов, их следы могли исчезнуть в процессе времени.

Исследование древней косметики открывает новые страницы в истории, показывая, как наши предки заботились о своей внешности. Графит в подводке для глаз — это не только интересный факт, но и свидетельство о сложных традициях и технологиях, существовавших в Древнем Востоке.