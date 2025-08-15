Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
лаборатория
лаборатория
© https://commons.wikimedia.org by governortomwolf is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:15

Красота и тайны: графит в древней подводке для глаз — что за ним стоит

Графит использовали в косметике уже 4000 лет назад – исследование

Знали ли вы, что древние жители Востока использовали графит в своей косметике? Эта неожиданная находка открывает новые горизонты в понимании древних традиций красоты.

Уникальная находка в Иране

Недавние исследования, проведенные учеными из Тюбингенского университета и других стран, выявили интересные факты о составе косметических средств, найденных в древней гробнице в Иране. В ходе раскопок, которые произошли на памятнике Кани-Котер, были обнаружены не только артефакты, но и богатый погребальный инвентарь, включая набор косметических аксессуаров. Среди них находились бронзовое зеркало и серебряные палочки.

Исследования показали, что черная подводка для глаз содержала оксиды марганца и графит. Это открытие стало настоящей сенсацией, так как графит ранее не встречался в древней косметике.

Что было найдено в гробнице?

Во время раскопок археологи обнаружили:

  • железный меч и наконечник копья
  • элементы конской упряжи
  • 13 сосудов, включая три серебряных
  • личные украшения, такие как серебряная тиара и браслеты
  • набор косметических инструментов

Это богатство погребального инвентаря свидетельствует о высоком статусе покойного, который, по всей вероятности, был воином.

Методы исследования

Для анализа состава черной подводки ученые использовали различные методы, включая:

  • микрорентгеновскую флуоресценцию
  • микрорамановскую спектроскопию
  • рентгеновскую дифракцию
  • сканирующую электронную микроскопию
  • газовую хроматографию с масс-спектрометрией

Эти методы позволили выяснить, что в состав косметики входила глина и два черных пигмента. Несмотря на отсутствие органических компонентов, их следы могли исчезнуть в процессе времени.

Исследование древней косметики открывает новые страницы в истории, показывая, как наши предки заботились о своей внешности. Графит в подводке для глаз — это не только интересный факт, но и свидетельство о сложных традициях и технологиях, существовавших в Древнем Востоке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Найдены артефакты трибаллов, подтверждающие их историческую значимость сегодня в 16:12

Уникальные находки в Враце: как древние тайны становятся явными

В Враце археологи сделали удивительное открытие — руины царского дворца трибаллов. Узнайте, какое значение это имеет для истории и культуры.

Читать полностью » Скелет древнего человека найден в Баварии: новые данные о жизни кроманьонцев сегодня в 16:05

Тайна, которая ждал 30 тысяч лет: что рассказал скелет из пещеры Миттлере-Клаузе

Учёные раскрыли тайну древнего скелета из баварской пещеры: мужчина жил 34 000 лет назад, питался мамонтами и пережил ледниковый период. Как технологии помогли восстановить его историю?

Читать полностью » Janjucetus dullardi: находка меняет представление об эволюции китов и адаптации к теплу сегодня в 15:22

Эволюция в деталях: микроКТ-сканирование Janjucetus dullardi раскрывает тайны слуха древних китов

Уникальная окаменелость Janjucetus dullardi в Австралии раскрыла секреты эволюции китов. Зубастый хищник, живший 26 млн лет назад, связующее звено в истории.

Читать полностью » Китайские ученые превзошли природу, создав робота-амфибию с феноменальной живучестью сегодня в 14:51

"Электронный таракан": китайские ученые создали революционного робота-амфибию, который выдерживает 60 кг

Китайские ученые создали "электронного таракана" – миниатюрного, но невероятно прочного робота-амфибию. Весом всего 1 грамм и длиной 2 см, он выдерживает давление до 60 кг и способен передвигаться по суше и воде, открывая новые горизонты для спасательных операций.

Читать полностью » Новые наблюдения IXPE за черной дырой IGR J17091-3624 вызывают вопросы у астрофизиков сегодня в 13:51

Корона черной дыры: рентгеновские лучи IGR J17091-3624 раскрыли секрет, который не ожидал никто

Спутник NASA IXPE обнаружил аномально высокую поляризацию рентгеновского излучения черной дыры IGR J17091-3624. Результаты ставят под сомнение теории аккреционных дисков и корон черных дыр.

Читать полностью » Затонувшие корабли XVIII века найдены у берегов Северной Каролины сегодня в 12:51

Загадка Брансвик-Тауна: как четыре затонувших корабля изменили представление об истории колониальных войн

У берегов Северной Каролины обнаружены 4 затонувших корабля XVIII века, включая, возможно, La Fortuna. Открытие проливает свет на эпоху колониальных войн и мореплавания.

Читать полностью » В журнале Physical Review X подтвердили обнаружение сверхэнергетического нейтрино KM3-230213 сегодня в 11:51

Заброшенный космос: откуда пришло мощное нейтрино, пойманное в Средиземноморье?

В феврале 2023 года нейтрино с рекордной энергией 220 PeV, пойманное детектором KM3NeT, открывает революционные горизонты в нейтринной астрономии.

Читать полностью » В Эфиопии обнаружены зубы ранних Homo и возможного нового вида гоминин сегодня в 10:51

Эволюция человека под угрозой: 13 зубов древних гоминин из Эфиопии ставят все на свои места

Обнаружение 13 зубов гоминин в Эфиопии возрастом 2,6-2,8 миллионов лет может кардинально изменить наши представления о эволюции и сосуществовании древних видов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные рассказали о версиях происхождения собак и их отличиях от волков
Еда

С 1 сентября экомаркировка будет выдаваться только после сертификации — закон № 297-ФЗ
Спорт и фитнес

Сколько нужно спать перед спортом — рекомендации вице-президента фитнес-сообщества
Туризм

Гватемалец не поверил, что в России пожарные и скорая работают бесплатно — рассказ туристки
Авто и мото

Эксперты 32CARS.RU назвали причины роста интереса к дизельным авто в России
Дом

Минеральное масло и восковая паста восстанавливают блеск деревянных поверхностей
Садоводство

Эксперты рассказали, как избежать позеленения картофеля и отравления соланином
Культура и шоу-бизнес

В Осаке сбой в работе метро оставил 30 тысяч посетителей ЭКСПО 2025 на территории выставки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru