Красота и тайны: графит в древней подводке для глаз — что за ним стоит
Знали ли вы, что древние жители Востока использовали графит в своей косметике? Эта неожиданная находка открывает новые горизонты в понимании древних традиций красоты.
Уникальная находка в Иране
Недавние исследования, проведенные учеными из Тюбингенского университета и других стран, выявили интересные факты о составе косметических средств, найденных в древней гробнице в Иране. В ходе раскопок, которые произошли на памятнике Кани-Котер, были обнаружены не только артефакты, но и богатый погребальный инвентарь, включая набор косметических аксессуаров. Среди них находились бронзовое зеркало и серебряные палочки.
Исследования показали, что черная подводка для глаз содержала оксиды марганца и графит. Это открытие стало настоящей сенсацией, так как графит ранее не встречался в древней косметике.
Что было найдено в гробнице?
Во время раскопок археологи обнаружили:
- железный меч и наконечник копья
- элементы конской упряжи
- 13 сосудов, включая три серебряных
- личные украшения, такие как серебряная тиара и браслеты
- набор косметических инструментов
Это богатство погребального инвентаря свидетельствует о высоком статусе покойного, который, по всей вероятности, был воином.
Методы исследования
Для анализа состава черной подводки ученые использовали различные методы, включая:
- микрорентгеновскую флуоресценцию
- микрорамановскую спектроскопию
- рентгеновскую дифракцию
- сканирующую электронную микроскопию
- газовую хроматографию с масс-спектрометрией
Эти методы позволили выяснить, что в состав косметики входила глина и два черных пигмента. Несмотря на отсутствие органических компонентов, их следы могли исчезнуть в процессе времени.
Исследование древней косметики открывает новые страницы в истории, показывая, как наши предки заботились о своей внешности. Графит в подводке для глаз — это не только интересный факт, но и свидетельство о сложных традициях и технологиях, существовавших в Древнем Востоке.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru