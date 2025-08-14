Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Раскопки
Раскопки
© United States Army by Rachel Goodspeed is licensed under Public domain
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:34

Медь из Египта или Урала? Неожиданные открытия, которые ставят под вопрос все известные факты

Археологи выяснили, что минойцы импортировали медь из Египта

Вы когда-нибудь задумывались, как далеко могли путешествовать торговые пути в древности? Исследование, проведенное израильскими учеными, ставит под сомнение известные гипотезы о происхождении медных слитков, найденных на Крите. Эти артефакты, относящиеся к минойскому периоду, могут иметь более интересную историю, чем считалось ранее.

Новые данные о медных слитках

Даниэль Финн-Кандель и его коллега из Еврейского университета в Иерусалиме представили результаты анализа изотопного состава медных слитков в форме бычьей шкуры. Исследования показали, что, скорее всего, медь для этих слитков поступала не с Южного Урала, как предполагали некоторые американские ученые, а из Египта.

С XVI по XI век до нашей эры в Средиземноморье активно использовались слитки в форме бычьей шкуры. Ранее считалось, что с 1400 года до нашей эры они изготавливались преимущественно из медной руды, добытой на Кипре. Однако для более ранних слитков источник металла оставался загадкой.

Исследование источников меди

Недавние исследования, проведенные Финн-Канделем, охватили около ста слитков, включая находки из древнего города Гурния и поселения Агия-Триада. Ученые пришли к выводу, что источники медной руды, вероятно, находились в Восточном Средиземноморье, а не на Урале. Они предполагают, что руда могла поступать с Аравийско-Нубийского щита, что указывает на возможное происхождение из Египта, в частности, с Синайского полуострова или из Аравийской пустыни.

Археологические данные также подтверждают эту версию. Известно о существовании египетских рудников, где добывали медь в середине II тысячелетия до нашей эры. Более того, на росписях одной из гробниц времен Нового царства изображены минойцы, которые несут слитки в форме бычьей шкуры. Это подтверждает наличие торговых контактов между Критом и Египтом в тот период.

Таким образом, новое исследование открывает новые горизонты в понимании древних торговых путей и источников меди, подчеркивая, как важно продолжать изучение исторических артефактов.

Исследование: детские погребения с охрой и бусинами в Патагонии датированы 11 000 лет вчера в 19:57

Слезы времени: как находки в Патагонии вызывают мурашки по коже

В Патагонии обнаружены захоронения возрастом 11 тысяч лет, принадлежащие детям. Исследования открывают новые горизонты в понимании древних культур Южной Америки.

Читать полностью » Неандертальцы использовали кости пещерных львов для изготовления орудий — исследование вчера в 19:43

130 тысяч лет назад неандертальцы делали то, что удивило современных учёных

Неандертальцы не просто охотились на пещерных львов — они превращали их кости в инструменты. Уникальные находки из Бельгии раскрывают новые детали жизни древних людей.

Читать полностью » Надпись с женским именем на сосуде III века найдена в Халкаджаре вчера в 18:37

Женщины в Кушанском царстве: новый взгляд на древний мир через призму глиняного сосуда

В Таджикистане найден древний сосуд с именем владелицы — Сагкины. Археологи считают, что эта редкая находка раскрывает новые факты о роли женщин в Кушанском царстве.

Читать полностью » Древние отпечатки на пляже в Португалии датируются 80 тысячами лет вчера в 18:28

Песок помнит больше, чем мы думали: шокирующая находка в Португалии

Археологи обнаружили отпечатки неандертальцев на португальских пляжах, возраст которых составляет 78-82 тысячи лет. Это открытие меняет представления о древних гомининах и их жизни.

Читать полностью » Исследование ДНК останков из Болгара показало связь с армянскими купцами вчера в 17:23

Генетические загадки Болгара: радость открытия или тревога о прошлом

Генетики выяснили, кто жил в средневековом Болгаре: два армянских купца и местная женщина. Как ДНК раскрывает тайны древнего торгового города? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Гробница с 11 керамическими сосудами обнаружена в древнем городе майя в Белизе вчера в 17:15

460 лет власти под вопросом: что не так с гробницей первого правителя Канту

В Белизе нашли гробницу древнего правителя майя с богатыми артефактами. Кто был похоронен внутри и как находка меняет представления о связях с Теотиуаканом? Читайте в материале.

Читать полностью » Археологи обнаружили останки египетских ослиц в захоронениях бронзового века в Ханаане вчера в 16:09

Тайный обмен: как египетские ослы стали частью ханаанских ритуалов

Уникальные находки археологов в Израиле раскрывают тайны древних жертвоприношений. Как египетские ослицы стали символами культурных связей между регионами?

Читать полностью » Исследование: какие болезни стали главной причиной гибели армии Наполеона вчера в 16:02

Зубы солдат Наполеона раскрыли тайны их гибели: что они скрывают

Учёные раскрыли тайну гибели солдат Наполеона: в их останках нашли следы паратифа С и возвратного тифа. Как инфекции повлияли на исход войны 1812 года?

Читать полностью »

