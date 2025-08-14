Медь из Египта или Урала? Неожиданные открытия, которые ставят под вопрос все известные факты

Вы когда-нибудь задумывались, как далеко могли путешествовать торговые пути в древности? Исследование, проведенное израильскими учеными, ставит под сомнение известные гипотезы о происхождении медных слитков, найденных на Крите. Эти артефакты, относящиеся к минойскому периоду, могут иметь более интересную историю, чем считалось ранее.

Новые данные о медных слитках

Даниэль Финн-Кандель и его коллега из Еврейского университета в Иерусалиме представили результаты анализа изотопного состава медных слитков в форме бычьей шкуры. Исследования показали, что, скорее всего, медь для этих слитков поступала не с Южного Урала, как предполагали некоторые американские ученые, а из Египта.

С XVI по XI век до нашей эры в Средиземноморье активно использовались слитки в форме бычьей шкуры. Ранее считалось, что с 1400 года до нашей эры они изготавливались преимущественно из медной руды, добытой на Кипре. Однако для более ранних слитков источник металла оставался загадкой.

Исследование источников меди

Недавние исследования, проведенные Финн-Канделем, охватили около ста слитков, включая находки из древнего города Гурния и поселения Агия-Триада. Ученые пришли к выводу, что источники медной руды, вероятно, находились в Восточном Средиземноморье, а не на Урале. Они предполагают, что руда могла поступать с Аравийско-Нубийского щита, что указывает на возможное происхождение из Египта, в частности, с Синайского полуострова или из Аравийской пустыни.

Археологические данные также подтверждают эту версию. Известно о существовании египетских рудников, где добывали медь в середине II тысячелетия до нашей эры. Более того, на росписях одной из гробниц времен Нового царства изображены минойцы, которые несут слитки в форме бычьей шкуры. Это подтверждает наличие торговых контактов между Критом и Египтом в тот период.

Таким образом, новое исследование открывает новые горизонты в понимании древних торговых путей и источников меди, подчеркивая, как важно продолжать изучение исторических артефактов.