Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Золотой клад времен Пелопоннесской войны
Золотой клад времен Пелопоннесской войны
© https://commons.wikimedia.org by https://finds.org.uk/database/ajax/download/id/533388 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:14

Монеты, которые связывают Рим и Азию: открытие, которое перевернёт историю

Серебряные монеты отражали экономические сети Юго-Восточной Азии в первом тысячелетии

Монеты — это не только средство обмена, но и важный источник знаний о прошлом. Недавнее исследование археологов показало, что серебряные монеты с изображением восходящего солнца и символа Шриватсы играли значительную роль в торговых и культурных связях Юго-Восточной Азии первого тысячелетия нашей эры. Анализ более чем двух сотен артефактов позволил по-новому взглянуть на древние экономические сети региона и подтвердил: валютная экономика здесь развивалась параллельно с другими центрами древней цивилизации — Римом, Индией и Центральной Азией.

Монеты как зеркало истории

Китайские летописи II века н. э. отмечали значимость государств Юго-Восточной Азии в международной торговле. Археология лишь укрепила эти сведения: в земле региона находят римское стекло, индийские украшения, керамику из Персии и Китая. Наряду с этими предметами повсеместно встречаются серебряные монеты, выполненные с помощью штампов — особых форм, придающих диску изображения.

Обычно на них изображали восходящее солнце и Шриватсу — древний индийский религиозный символ. Такие монеты обнаружены от Бангладеш до Вьетнама, что демонстрирует колоссальный масштаб их обращения.

"Ни одна другая ранняя монета Юго-Восточной Азии не имеет такого широкого распространения, как монеты с мотивами Восходящего Солнца/Шриватса", — утверждает ведущий автор исследования Эндрю Харрис из Национального университета Сингапура.

Особенности исследования

Группа специалистов собрала 245 монет с достоверным происхождением. Их задача заключалась в том, чтобы рассматривать находки не сквозь призму современных национальных границ, а как часть единой культурно-экономической системы. Сравнение показало: между разными регионами существовали прямые связи, а чеканка и обращение монет отражали политические изменения.

Самый удивительный результат связан с находками из Бангладеш и Вьетнама: их лицевые стороны были отчеканены одним и тем же штампом. Это значит, что чеканка могла вестись одним государством или даже мастером, несмотря на тысячи километров расстояния.

"Это убедительное доказательство обширной циркуляции на большие расстояния", — сказал Харрис.

Таблица "Сравнение": разные монетные традиции

Регион Основные материалы Особенности чеканки Символы и мотивы
Рим Серебро, бронза Централизованная чеканка Императоры, боги, символы
Индия Серебро, медь Местные вариации Религиозные и политические
Центральная Азия Серебро, золото Влияние Персии и Китая Надписи, солнце, знаки
Юго-Восточная Азия Серебро Штамповка, региональные связи Восходящее солнце, Шриватса

Советы шаг за шагом: как анализируют древние монеты

  1. Сначала определяют провенанс — место и условия находки.

  2. Изучают технику чеканки, следы штампов и материалы.

  3. Сравнивают изображения и орнаменты с другими находками.

  4. Проверяют совпадения штампов для выявления связей.

  5. Используют данные для реконструкции торговых маршрутов и политических связей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать монеты только в рамках современных государств.

  • Последствие: искажение исторической картины, упрощённое понимание связей.

  • Альтернатива: анализировать монеты как часть единой сети древних экономик.

А что если…

А что если система монет Юго-Восточной Азии была столь же важна для мировой торговли, как римская? Возможно, мы ещё недооцениваем её вклад. Если чеканка велась централизованно, это говорит о мощных политических образованиях, влиявших на экономику всего региона.

Плюсы и минусы исследования штампов

Плюсы Минусы
Позволяет выявить связи между регионами Требует сохранности артефактов
Помогает бороться с подделками Многие монеты разграблены и утрачены
Уточняет картину торговых сетей Сложно восстановить полный объём данных
Сохраняет культурное наследие Конфликты мешают археологическим работам

FAQ

Как определить подлинность древней монеты?
Используют методику анализа штампов: если отпечаток совпадает с другими находками, происхождение подтверждается.

Сколько стоит древняя монета Юго-Восточной Азии?
На чёрном рынке цена может быть очень высокой, но учёные подчёркивают: ценность этих артефактов прежде всего культурная.

Что лучше изучать: сами монеты или их контекст?
Оптимально сочетать оба подхода: артефакты дают фактические данные, а контекст — понимание экономики и политики.

Мифы и правда

  • Миф: древняя Юго-Восточная Азия была оторвана от мировой торговли.

  • Правда: регион играл ключевую роль в сетях от Ближнего Востока до Китая.

  • Миф: серебряные монеты использовались только для обмена.

  • Правда: они имели и символическое значение, отражали религиозные и политические идеи.

  • Миф: подделки монет — явление современности.

  • Правда: имитации существовали ещё в древности, но их легче выявить по уникальным штампам.

Интересные факты

  1. Символ Шриватсы встречается не только на монетах, но и в архитектуре древних храмов региона.

  2. Взвешенное серебро использовалось в торговле параллельно с монетами, что расширяло возможности обмена.

  3. Некоторые монеты до сих пор находятся в частных коллекциях и недоступны для науки.

Исторический контекст

II век н. э.: китайские хроники фиксируют важность Юго-Восточной Азии в торговле. III-VI века: формируются торговые пути, связывающие Индию, Китай и регион. VII-X века: широкое распространение серебряных монет с изображением солнца и Шриватсы. Сегодня: исследование артефактов помогает восстанавливать карту древних экономических связей и бороться с нелегальным оборотом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В 1963 году мощный сель уничтожил Иссыкское озеро в Казахстане и унёс десятки жизней сегодня в 8:05

Озеро, которое погибло и возродилось: трагическая и легендарная история Иссыка в Казахстане

Иссыкское озеро — жемчужина Алатау, пережившая катастрофу 1963 года. Трагедия изменила его навсегда, но память о событиях жива и сегодня.

Читать полностью » Учёные считают рассказы о Лабынкырском чудовище результатом наблюдений щук и теней сегодня в 7:05

Монстр, рыба или сказка у костра: почему тайна Лабынкырского озера живёт вечно

Озеро Лабынкыр в Якутии хранит легенду о "чёрте". Что говорят очевидцы, исследователи и скептики — и почему история живёт до сих пор?

Читать полностью » Учёные спорят о возрасте Сфинкса: официальная версия — 4500 лет, альтернативная — до 10 тысяч лет сегодня в 6:05

Лицо без возраста: археологи и геологи спорят о настоящем времени рождения Сфинкса

Возраст и происхождение Сфинкса остаются спорными. Одни учёные приписывают его Хафре, другие говорят о тысячелетиях до фараонов.

Читать полностью » Лабораторные эксперименты показали, что землетрясения нагревают породы до 1200 градусов по Цельсию сегодня в 5:26

Когда камни закипают: как землетрясения нагревают породы до 1200 градусов

Землетрясения оказываются куда мощнее, чем кажется: до 80 % их энергии уходит не в колебания, а в нагрев пород. Это меняет представления о прогнозах.

Читать полностью » Bluefors заключила контракт с Interlune на поставку гелия-3 для квантовых компьютеров сегодня в 4:22

Секретный элемент, за которым началась охота в космосе: почему все смотрят на Луну

Редкий газ с Луны может стать ключом к охлаждению квантовых компьютеров и будущим космическим проектам. Но готовы ли технологии к такому вызову?

Читать полностью » Учёные назвали барьеры для исследователей из стран с ограниченными ресурсами сегодня в 3:33

Когда равноправие превращается в миф: почему учёные остаются статистами

Наука кажется пространством равенства, но за красивыми словами об инклюзивности скрываются невидимые барьеры. Разбираем, почему система работает именно так.

Читать полностью » Радиотелескоп uGMRT зафиксировал интересный пульсар в шаровом скоплении M80 сегодня в 2:26

Древнейшее звёздное скопление скрывало секрет миллиарды лет — теперь его раскрыли

Астрономы нашли первый пульсар в скоплении M80. Его уникальная орбита даёт редкий шанс проверить законы физики и взглянуть на эволюцию звёзд.

Читать полностью » Учёные Нанкинского университета: перемешивание не ускоряет химические реакции сегодня в 1:06

Реакции шли и без них: зачем химики зря тратили миллиарды на перемешивание

Учёные поставили под сомнение необходимость мешалок в химических реакциях. Оказалось, что реальность и привычка далеко не всегда совпадают.

Читать полностью »

Новости
Наука

Археологи обнаружили 2000-летние захоронения в Баткенском районе Кыргызстана
Дом

Различия кислородного и хлорного отбеливателя
Туризм

Как пройти безвизовый транзит в Китае за 34 минуты: личный опыт путешественницы
Авто и мото

Немецкий клуб ADAC выяснил, что электрокары сохраняют запас хода при нуле
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему кошки испытывают дискомфорт от прикосновений к лапам
Красота и здоровье

Красный, шоколадный или нюд: эти лаки подходят женщинам зрелого возраста
Питомцы

Специалист по иппотерапии назвала недуги, при которых может помочь иппотерапия
Садоводство

Агроном Денис Терентьев объяснил: для посадки картофеля отбирают клубни размером с яйцо
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet