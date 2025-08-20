Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Q.Term Cimbrian war (Квинт Минуций Терм - Кимврская война)
© commons.wikimedia.org by Jack Britva is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:13

Монета, которая пережила осаду: как она отражает страдания и надежды еврейского народа

Археологи обнаружили 2000-летнюю монету времён Великого восстания в Иерусалиме

Археологи в Иерусалиме нашли бронзовую монету возрастом 2000 лет. Она была отчеканена еврейскими повстанцами незадолго до разрушения Второго Храма — события, которое предсказал Иисус. Эта находка открывает новые страницы истории Великого восстания против римлян.

Символы надежды и борьбы

Монета датируется 69-70 годами н. э., временем, когда Иерусалим находился в осаде. На её лицевой стороне — надпись на древнееврейском: "За искупление Сиона". На обороте изображены лулав (пальмовая ветвь) и два этрога — символы праздника Суккот. Археологи предполагают, что эти изображения вдохновляли повстанцев, напоминая о надежде на чудо и лучшее будущее.

"Возможно, изображения ритуала "Четыре вида" на монете пробуждали у мятежников чувство искупления и предвкушение счастливых времён", — отмечают исследователи.

Пророчество, ставшее реальностью

Иисус в Евангелиях предсказал разрушение Храма, сказав, что от него не останется камня на камне. Это пророчество сбылось в 70 году н. э., когда римляне подавили восстание и уничтожили Храм. Монета, найденная недалеко от Храмовой горы, стала немым свидетелем этих событий.

Восстание началось в 66 году н. э. из-за религиозных конфликтов, высоких налогов и политического гнета. Еврейские повстанцы поначалу одерживали победы, но в итоге были разгромлены римлянами. В 73 году н. э. пала крепость Масада, что стало концом сопротивления. Десятки тысяч погибли, а многие были обращены в рабство.

Монументальные укрепления

Монета была найдена в районе древнего рва, который отделял Город Давида от Храмовой горы. Этот ров, глубиной 9 метров и шириной 30 метров, был частью масштабного инженерного проекта, демонстрировавшего мощь правителей Иерусалима.

"Неизвестно, когда ров был вырыт, но он использовался на протяжении столетий, начиная с царя Иосии", — сообщает Израильское управление древностей.

Он отделял южную жилую часть города от господствующего Акрополя на севере, где располагались дворец и храм.

Яннив Дэвид Леви, исследователь и куратор отдела монет Израильского управления древностей, отметил, что монета изготовлена из бронзы, и её сохранность довольно хорошая. Она несёт в себе мощный символизм, отражая надежды и чаяния людей того времени.

