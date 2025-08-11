Руины Помпей скрывали тайну 400 лет — находка потрясла археологов

Спустя столетия после катастрофы, уничтожившей древний город, Помпеи вновь наполнились жизнью. Новые археологические исследования доказали: выжившие после извержения Везувия в 79 году н. э. и переселенцы из соседних городов жили среди руин почти 400 лет.

Возвращение к руинам

Согласно данным Археологического парка Помпей, на верхних этажах зданий, уцелевших после бедствия, обосновались новые жители. Нижние уровни оказались погребены под пеплом, но их использовали как подвалы, обустраивая там очаги, печи и мельницы. В эти места приходили те, кто потерял дом, а также искатели ценностей, привлечённые остатками богатого города.

"После 79 года Помпеи возрождаются не как полноценный город, а как шаткое серое скопление — что-то вроде лагеря среди узнаваемых руин", — заявил генеральный директор археологического парка в Помпеях Габриэль Цухтригель.

Почему об этом не знали раньше

Учёные давно подозревали, что люди вернулись в Помпеи, но многие доказательства были утрачены. В ходе прежних раскопок археологи стремились добраться до более глубоких слоёв, чтобы найти фрески, артефакты и останки, не фиксируя слабые следы позднего заселения.

"Слабые следы повторного заселения были буквально стерты", — отметил Цухтригель.

Новые раскопки позволили восстановить утраченные звенья этой истории.

Где нашли следы новой жизни

Археологические работы велись в южной части древнего центра — Инсуле Меридионалис, расположенной между Императорской виллой и театральным квадрипортиком. Этот район нуждается в реставрации, но именно здесь обнаружили уникальные свидетельства жизни после катастрофы.

Город на грани хаоса

После извержения Помпеи погрузились в хаос. Люди рылись в завалах, ища ценности или уцелевшие предметы. Вернувшиеся сюда, как предполагают исследователи, часто не имели иного выбора — у них не было ни средств, ни безопасного места для жизни.

Судьба жителей

До катастрофы в Помпеях и Геркулануме жили около 25 000 человек. С момента начала раскопок в 1748 году найдено 1300 тел, что позволяет предположить: погибла лишь малая часть жителей городов, но жертв за их пределами могло быть значительно больше. Многие выжившие нашли новый дом в Кумах, Неаполе, Остии и Путеолах.

Конец истории

Город, не оправившийся от трагедии, был окончательно покинут в V веке н. э. По одной из версий, причиной стало новое извержение Везувия в 472 году. Для подтверждения этой гипотезы археологам ещё предстоит найти доказательства.