Раскол земли
Раскол земли
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:23

Связь времен под водой: Мосульская плотина приоткрыла завесу над эллинистической Месопотамией

Раскопки в Ираке: засуха обнажила древнее эллинистическое кладбище – невероятная находка

Засуха, обрушившаяся на северный Ирак, неожиданно открыла археологам доступ к скрытому под водой миру. Когда уровень в Мосульской плотине резко упал, на поверхности показались руины древнего города эллинистического периода и большое кладбище. Для исследователей это стало редчайшей возможностью прикоснуться к культурному наследию, которое долгие десятилетия находилось под толщей воды.

Неожиданная находка у деревни Ханке

Раскопки велись курдской археологической группой в районе Семел, недалеко от деревни Ханке. Эта территория была затоплена ещё в XX веке, когда строилась плотина, и только сейчас раскрыла свои тайны.

Археологи обнаружили не менее 40 керамических захоронений, а также многочисленные артефакты, сохранившиеся в грунте.

"Мы обнаружили главный город и кладбище. Это первый случай нахождения захоронений такого типа и размера", — отметил глава Департамента древностей и культурного наследия Дохука Бекас Брифкани.

По словам специалистов, погребения относятся к эллинистической эпохе, когда греческая культура активно взаимодействовала с местными традициями.

Эллинизм и его влияние на Месопотамию

Эпоха эллинизма началась после походов Александра Македонского. На Ближнем Востоке возникли города, где греческие архитектурные и культурные элементы переплетались с восточными обычаями.

Новые находки на севере Месопотамии дают археологам возможность понять, как именно происходил этот культурный обмен. Керамика, предметы быта и захоронения показывают, что традиции смешивались: одни ритуалы оставались местными, другие заимствовались у греков.

Археологи подчеркивают, что подобные открытия помогают восстановить картину жизни региона: от торговли и сельского хозяйства до организации управления в городах.

Память, скрытая под водой

Мосульская плотина на реке Тигр была построена для решения практических задач: снабжения водой сельского хозяйства и обеспечения региона электричеством. Она хранит миллиарды кубометров воды и вырабатывает сотни мегаватт энергии ежедневно.

Но вместе с этим под водой оказались десятки деревень, школы, храмы и памятники древности. По оценкам историков, плотина затопила более восьмидесяти населённых пунктов, а вместе с ними — целые пласты истории.

Редкие периоды засухи, когда уровень воды падает, становятся единственным шансом для археологов. В разные годы здесь открывались руины старой езидской деревни, кладбища и даже здания середины XX века.

Связь с традициями езидов

Северная Месопотамия — это также историческая территория езидов, этнорелигиозного меньшинства, которое веками сохраняло свои обычаи, несмотря на гонения и преследования. Их вера сочетает в себе элементы древних религий, и каждая новая находка напоминает о глубокой связи народа со своей землёй.

Когда археологи документируют и раскапывают обнажившиеся могилы и святыни, это символизирует не только возвращение к прошлому, но и стремление сохранить его для будущих поколений.

Хрупкий баланс прошлого и настоящего

Возникновение таких находок поднимает важный вопрос: как совместить современные инфраструктурные проекты и необходимость защиты культурного наследия?

"После строительства плотины многие археологические памятники оказались под водой", — пояснил Бекас Брифкани.

Сегодня археологи стараются максимально быстро фиксировать обнажённые руины, прежде чем вода снова скроет их. Эти раскопки помогают понять, как формировалась культурная карта региона и каким образом народы Ближнего Востока взаимодействовали друг с другом тысячи лет назад.

Три интересных факта

  1. Мосульская плотина — крупнейшее водохранилище Ирака, построенное в 1980-х годах, способное затопить десятки километров долин.
  2. Эллинистический период в Месопотамии начался после походов Александра Македонского и продолжался около трёх веков.
  3. В 2012 году под водой плотины уже находили поселения бронзового века, но они были исследованы лишь частично.

