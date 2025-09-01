Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Камень короля Артура
Камень короля Артура
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:43

40 древних захоронений: иракская засуха подарила невероятную находку археологам

Затопленный город эллинистической эпохи обнаружен в Ираке из-за падения уровня воды

Сильная засуха на севере Ирака неожиданно подарила археологам уникальную возможность. Вода в Мосульской плотине резко отступила, и на поверхности оказались руины затерянного города эллинистического периода, а также кладбище с десятками древних захоронений. О находке сообщил портал Rudaw.

Древние тайны под водой

Раскопки проводит курдская археологическая группа в провинции Дохук, в районе Семел, неподалёку от деревни Ханке, которая долгие годы находилась под водой. По словам Бекаса Брифкани, главы Департамента древностей и культурного наследия Дохука, находка относится к эллинистическому периоду (323-31 гг. до н. э.), когда греческая культура после походов Александра Македонского активно взаимодействовала с местными традициями.

"Мы обнаружили главный город и кладбище. Это первый случай нахождения захоронений такого типа и размера", — сказал Брифкани.

Учёные нашли около 40 керамических захоронений, а также разнообразные керамические изделия и другие артефакты.

Время и вода

Место раскопок археологи заметили всего десять дней назад, когда вода отступила и открыла давно скрытые постройки. С тех пор 14 исследователей работают над документацией и аккуратной расчисткой хрупких остатков.

Мосульская плотина была построена в 1980-х годах на реке Тигр. Её воды затопили более 80 деревень, школ и древних поселений. Хотя плотина остаётся важнейшей для сельского хозяйства, энергетики и хранения воды (до 11 млрд кубометров), она навсегда скрыла под водой целые пласты истории.

Сильные падения уровня воды здесь редки. За последние 50 лет они происходили всего трижды — в 2017, 2023 и в нынешнем году. Последний спад связан с засухой и сокращением притока воды из стран выше по течению.

Другие находки

Каждый раз, когда вода отступает, на поверхность выходят новые исторические объекты. Так, в 2023 году археологи обнаружили старую езидскую деревню, скрытую под водой почти четыре десятилетия. Совсем недавно были найдены захоронение 1961 года и здание школы в Ханке.

Езиды — этнорелигиозное меньшинство северной Месопотамии. Их вера сочетает элементы зороастризма, христианства и ислама. Главным символом они считают Мелек Тауса — ангела-павлина. Несмотря на века гонений, езиды сохранили традиции и святыни, а восстановление их деревень стало символом прочной связи народа с землёй.

Почему находка важна

Новые раскопки открывают широкие перспективы для изучения истории региона. Эпоха эллинизма на севере Ирака — это время активного взаимодействия греков с местными народами. Захоронения и найденные артефакты помогают глубже понять устройство общества, торговые связи и культурные традиции тысячелетней давности.

"После строительства плотины в 1986 году многие археологические памятники оказались под водой. Мы следим за уровнем воды с 2018 года, когда первый крупный спад обнажил древние останки. Это новое открытие продолжает нашу работу", — пояснил Брифкани.

Баланс между прогрессом и наследием

Сегодня Мосульская плотина вырабатывает около 580 мегаватт электроэнергии ежедневно и снабжает водой миллионы людей. Но каждая новая находка напоминает о том, как непросто сохранить равновесие между развитием инфраструктуры, экологией и сохранением культурного наследия.

Три интересных факта

  1. Мосульская плотина считается самой большой в Ираке и одной из самых спорных по безопасности: инженеры опасаются её нестабильности из-за особенностей грунта.
  2. Эллинистический период в Месопотамии оставил не только археологические находки, но и элементы греческой архитектуры и монетной системы.
  3. Вода в Тигре и Евфрате с каждым годом уменьшается из-за изменения климата и строительства новых плотин, что непредсказуемо "открывает" всё новые исторические памятники.

