Деревянная церковь Урнес
© commons.wikimedia.org by Bjørn Erik Pedersen is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:13

Девять веков против холода и бурь: церковь в Норвегии, которая заставляет затаить дыхание

Старейшая деревянная церковь Норвегии Урнес сохранилась с 1130-х годов

Представьте себе место, где время будто остановилось: почти тысячу лет назад на склоне холма, с видом на величественный Лустра-фьорд, выросла деревянная церковь Урнес. Она стоит там до сих пор — тёмная, пропитанная смолой, с вырезанными на стенах историями о встрече языческих богов и христианских символов. Это не просто храм — это живая летопись верований и культуры Норвегии.

Церковь, пережившая девять веков

Урнес считается старейшей из сохранившихся деревянных церквей страны. Построенная в 1130-х годах, она стала символом перехода от язычества к христианству. Когда-то подобных церквей по всей Норвегии было сотни, сегодня их осталось лишь 28. Своё долголетие Урнес обязана и удалённому расположению, и слоям смолы, веками защищавшим древесину от холода и сырости.

Снаружи храм кажется скромным: романский силуэт, арочные крыльца, тёмные стены. Но стоит подойти ближе — и вы увидите резные орнаменты в стиле "Урнес": фантастических зверей, переплетённых узорами, которые отсылают к искусству викингов.

Внутри старинного святилища

Переступая порог, словно попадаешь в другое измерение. Высокие деревянные столбы — те самые "клепки", от которых произошло название "ставная церковь", — тянутся к потолку. На стенах сохранились фрагменты средневековых росписей, включая сцену распятия. Атмосфера здесь особая: тихая, камерная, с запахом дерева и следами вековых ритуалов.

Всемирное наследие

В 1979 году ЮНЕСКО внесла Урнес в список объектов Всемирного наследия, отметив "изысканное качество" резьбы и уникальное сочетание стилей. Подобные мотивы можно встретить по всей Скандинавии, но именно здесь они сохранились лучше всего. Несмотря на международную славу, посещение Урнеса не похоже на массовый туристический аттракцион: доступ строго ограничен экскурсиями, чтобы уберечь хрупкое дерево.

Как добраться

Дорога к Урнесу сама по себе приключение. Чаще всего путешественники отправляются на пароме Сольворн-Орнес: 20 минут плавания открывают виды на горы, деревушки и зеркальную гладь фьорда. От пристани извилистая дорога ведёт вверх, и внезапно среди зелени проступает чёрный силуэт церкви. Многие признаются, что этот первый взгляд заставляет затаить дыхание.

Добраться можно и в составе экскурсионных туров с круизных лайнеров, швартующихся в Шельдене. По пути путешественники видят водопад Файгефоссен и деревню Сольворн с её белыми домиками и лодочными сараями — одно из самых живописных мест региона.

Жизнь у фьорда

Сельские хозяйства, укоренившиеся на крутых склонах, живут в ритме воды и сезонов. В деревнях Орнес и Сольворн можно попробовать традиционную кухню в маленьких кафе, остановиться в гостевых домах или пройтись по тропам вдоль фьорда. А если останется время, стоит заглянуть и в другие деревянные церкви региона — например, в Каупангерскую, более просторную, но не столь древнюю.

Советы для путешественников

  • Планируйте визит в летние месяцы: экскурсии проходят с мая по сентябрь.
  • Узнайте расписание паромов заранее — рейсов не так много.
  • Лучше приезжать раньше: можно неспешно прогуляться по Сольворну и насладиться атмосферой перед переправой.
  • Учтите, что группы небольшие, а вход ограничен по времени — в высокий сезон действует принцип "кто первым пришёл".

Урнес — это не просто архитектурный памятник, а окно в прошлое. Здесь встречаются мифы викингов и символы христианства, здесь фьорд отражает в воде чёрные бревна, а сама дорога к храму становится частью духовного путешествия.

