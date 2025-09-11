Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
древняя мозаика
древняя мозаика
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:08

Забота о стариках 1600 лет назад: раскопки в Гиппосе меняют представление об истории социальной поддержки

Уникальная находка в Гиппосе: раскопан христианский дом престарелых с символичной мозаикой

Археологи Хайфского университета сделали важное открытие в руинах древнего города Гиппос, некогда стоявшего у берегов Галилейского моря. Здесь обнаружили остатки уникального христианского учреждения, которое, по предварительным данным, служило домом престарелых и относится к IV-V векам нашей эры. Эта находка способна изменить представления о том, как в раннехристианскую эпоху заботились о старших поколениях.

Надпись, открывшая тайну

Ключ к разгадке дали фрагменты мозаики, найденные у входа в здание. Панно выполнено на греческом койне и содержит надпись: "Мир праху предков". Вокруг неё изображены кипарисы, плоды и египетские гуси — символы, имеющие особое значение в христианской культуре раннего периода.

Кипарис олицетворял вечную жизнь, фрукты — изобилие и благословение, а гуси в иконографии связывались с душами, нашедшими покой. Такой набор символов ясно указывает, что учреждение было связано с заботой о пожилых людях и почитанием предков.

Гиппос как центр христианской жизни

Город в византийскую эпоху располагался всего в сотне метров от центральной площади и играл роль важного епископского центра. Его архитектура сочетала местные традиции и римское влияние. Размещение дома престарелых в жилом квартале показывает, что забота о стариках воспринималась как часть общественной жизни, а не только семейной обязанности.

Редкая практика античности

Особая значимость открытия заключается в том, что прямые упоминания о пожилых людях в античных надписях встречаются крайне редко. Обычно уход за старшими считался исключительно семейным делом. Византийцы же показали иной подход: здесь речь идёт о создании общественных институтов милосердия, где старость рассматривалась как часть общей заботы христианской общины.

Археологи из Института археологии Зинмана отмечают, что подобные примеры институциональной поддержки можно рассматривать как раннюю форму социальной защиты, значительно опередившую своё время.

Исторический контекст

В IV-V веках христианство укрепляло позиции в Восточной Римской империи. На этом фоне активно развивалась инфраструктура помощи: строились больницы, приюты для сирот и паломников. Дом престарелых в Гиппосе органично вписывается в этот ряд, подтверждая, что христианские общины стремились заботиться о самых уязвимых.

Значение для науки

Исследование опубликовано в журнале Journal of Papyrology and Epigraphy. Специалисты подчёркивают, что находка ценна не только для археологии, но и для понимания истории социальной поддержки. Она показывает, что ещё 1600 лет назад существовали организованные формы помощи старикам, а не только семейные усилия.

Новая страница истории

До этого считалось, что первые дома престарелых появились в Европе лишь в Средние века. Открытие в Гиппосе меняет привычное представление, доказывая, что подобные учреждения могли существовать уже в античности.

Мозаичная надпись становится уникальным источником, объединяющим археологию, эпиграфику и историю христианской благотворительности. Она даёт редкую возможность заглянуть в то, как общество воспринимало старость и какое место пожилые занимали в структуре общины.

Три интересных факта

  1. Гиппос входил в Декаполис — союз десяти городов, известных смешением греческой и римской культур.
  2. Мозаичные надписи на греческом койне встречаются крайне редко за пределами храмов, что делает находку особенно ценной.
  3. Египетские гуси, изображённые на панно, в античности считались священными птицами и часто сопровождали изображения бессмертия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Планшет TCL Nxtpaper 11 Plus поступил в продажу в США по цене $249 сегодня в 1:26

Планшет за $249 удивил даже владельцев дорогих iPad

TCL Nxtpaper 11 Plus удивляет сочетанием планшета и ридера: яркий дисплей, забота о глазах и доступная цена делают его особенным.

Читать полностью » Microsoft показала прототип энергоэффективного оптического компьютера для ИИ сегодня в 0:37

Свет вместо транзисторов: новое устройство меняет правила игры

Microsoft представила прототип компьютера на основе света, который обещает революцию в искусственном интеллекте и энергосбережении.

Читать полностью » Учёные университета Петрозаводска используют грибы для контроля клещей в таёжных лесах вчера в 23:44

Клещи на грани: грибной заговор, который раскроет лесные тайны

Учёные нашли способ борьбы с таежными клещами с помощью грибов в Карелии. Новое исследование обещает революцию в контроле популяции переносчиков энцефалита и болезни Лайма.

Читать полностью » Археологи обнаружили редкую погребальную урну в Польше вчера в 23:20

Угроза забвения: урна из Польши предупреждает о потере древних традиций

В земле под стройкой нашли глиняную урну в форме дома — редчайшую в Польше после войны. Что внутри? Секреты железного века ждут открытия!

Читать полностью » Профессор Натали Блан: плюшевые медведи с длинным мехом выглядят привлекательнее вчера в 22:40

Плюшевый маркетинг: как мягкие игрушки играют на эмоциях и выигрывают деньги

Почему плюшевые мишки очаровывают взрослых и детей? Новое исследование раскрывает секреты их привлекательности через визуальные детали. Узнайте, как мех, глаза и цвет влияют на наше сердце.

Читать полностью » Раскопки в Бибер-Дереси выявили маршрут заселения Европы 400 тыс. лет назад вчера в 22:18

Лёгкий путь к истокам: Турция дарит ключ к миграции без лишних усилий

Турецкие археологи нашли палеолитический памятник Бибер-Дереси, раскрывающий древний путь предков из Африки через Анатолию. Это меняет взгляд на заселение Европы.

Читать полностью » Мозг собак и свиней обрабатывает голоса как человеческий вчера в 21:37

Шокирующая симфония: почему собаки, свиньи и люди слышат мир одинаково

У собак, свиней и людей мозг работает одинаково при распознавании голосов — древний механизм из эволюции! Исследование раскрывает, как это влияет на выживание и коммуникацию.

Читать полностью » Океаническая литосфера Атлантики подвергается деламинации, приводящей к землетрясениям вчера в 21:14

Землетрясения, которые перекраивают мир: Атлантика на грани смыкания — и это касается каждого

Учёные раскрыли тайну мощных землетрясений у берегов Португалии: океаническая плита отслаивается! Это может стать первым шагом к смыканию Атлантики.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Влагозарядковый полив после листопада снижает зимнее иссушение деревьев в Орловской области
Дом

Выгода домашней йогуртницы для любителей натурального йогурта
Культура и шоу-бизнес

Эмма Хеминг Уиллис рассказала о мыслях о разводе до диагноза деменции у Брюса Уиллиса
Авто и мото

RusTransChina: повреждённый бак и неисправный фильтр вызывают запах бензина в авто
Питомцы

Учёные отмечают: выбор хозяина у собак зависит не только от кормления и прогулок
Садоводство

Биопрепараты и сидераты признаны эффективными методами борьбы с фитофторой
Авто и мото

Автомеханик назвал признаки износа ремня ГРМ, которые требуют срочной замены
Садоводство

Элегантные дорожки и цветники: планируем сад правильно – 5 практичных советов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet