Древний христианский крест
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

1400 лет пролежал в песке — и именно он подтвердил существование древнего монастыря

Археологи в ОАЭ нашли христианский крест VII века и подтвердили существование монастыря на Сир-Бани-Ясе

Археологи в Объединённых Арабских Эмиратах сделали открытие, которое по праву можно назвать сенсационным. Во время раскопок они обнаружили гипсовый крест возрастом около 1400 лет. Эта находка позволила подтвердить: дома, найденные здесь ещё в 1992 году, действительно были частью монастырского комплекса.

Долгожданное доказательство

"Это очень волнующее время для нас. У нас никогда не было конкретных доказательств того, что [в этих домах] жили христиане", — отметила археолог Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мария Гаевска.

Археологи вернулись на остров Сир-Бани-Яс спустя три десятилетия после первых раскопок. Именно здесь, во дворе одного из домов, они и обнаружили табличку с крестом длиной почти 30 сантиметров. По словам исследователей, скорее всего, в этих домах жили старшие монахи, которые чередовали уединённые молитвы с совместными службами в монастыре.

Исторический контекст

Сир-Бани-Яс находится в 170 километрах к юго-западу от Абу-Даби. Ещё в 1992 году здесь были раскопаны девять небольших домов с внутренними двориками, неподалёку — церковь и монастырь, датируемые VII-VIII веками. Но только теперь стало ясно, что жилые строения действительно были частью монастырского поселения.

Согласно заявлению пресс-службы Абу-Даби, христианство распространилось на территории Персидского залива ещё в IV-VI веках, задолго до появления ислама. На острове христиане и мусульмане жили вместе вплоть до VIII века, когда монастырь был окончательно заброшен.

Значение открытия

"Новые раскопки помогают нам лучше понять характер жизни и отношения, которые связывали жителей острова с окружающими регионами", — пояснил археолог департамента культуры и туризма Абу-Даби Хагер Хасан Альменхали.

Сегодня церковь и монастырь на Сир-Бани-Ясе открыты для посещения. Археологи же намерены продолжить исследования во внутренних двориках, чтобы ещё глубже изучить повседневность первых христиан в этом регионе. Их работа позволяет не только восстанавливать картину прошлого, но и переосмысливать историю культурного сосуществования на Аравийском полуострове.

