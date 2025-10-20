Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:29

Невероятно, но факт: в китайской гробнице нашли напиток, которому 800 лет

В гробнице китайского чиновника нашли 800-летнее пиво

Когда археологи в 2014 году вскрыли гробницу высокого чиновника государства Цзинь в Сиане, они ожидали увидеть ритуальные сосуды и украшения, но никак не… вазочку с пивом. Спустя восемь веков внутри сохранилась жидкость — редкая находка, ведь обычно археологи сталкиваются лишь с осадками на стенках сосудов. Недавний химический анализ показал: чиновник отправился в загробный мир с настоящим пивом из сорго, пшеницы и риса.

Напиток, переживший восемь веков

Исследование под руководством Лю Ли (Li Liu) из Стэнфордского университета, опубликованное в журнале Heritage (2025), дало удивительный результат. В сосуде высотой чуть более 30 сантиметров учёные обнаружили солодовое пиво, изготовленное по технологии, напоминающей современные рецепты, только на основе местных культур.

"Внутри вазы сохранились следы ферментации нескольких злаков, главным образом сорго", — пояснила Лю Ли, археолог Стэнфордского университета.

Химический и изотопный анализ показал, что примерно половина состава напитка приходилась на сорго — злак, до сих пор широко используемый в Китае для производства алкоголя, включая знаменитый байцзю. Остальная часть — смесь зёрен с С3-фотосинтезом (вероятно, пшеница и рис). В образцах нашли и микроостатки семян эвриалы - водного растения, богатого крахмалом и родственного кувшинкам. Всё это указывает на рецепт пива, сваренного из пророщенных злаков, то есть с применением солодового процесса.

Государство Цзинь и человек, ушедший с пивом

Чиновник, умерший в 1226 году, жил на изломе эпохи: именно тогда монгольские армии Чингисхана стремительно уничтожали империю Цзинь, занимавшую север Китая и часть Дальнего Востока. Его гробница, чудом избежавшая грабителей, сохранила бытовые детали жизни придворного, включая привычку не расставаться с напитком даже после смерти.

В погребальной камере нашли целый набор сосудов: некоторые использовались для брожения и хранения алкоголя, другие — для ритуальных подношений. Среди них — керамическая глазурованная ваза, где и сохранилась жидкость. Её герметичность помогла воде и остаткам органики пережить столетия.

Исторический контекст: пиво до и после земледелия

Археологи давно знают, что люди начали ферментировать злаки задолго до изобретения плуга. В израильской пещере Ракефет найдены следы древнейшего пива возрастом 13,7-11,7 тысяч лет. Но только с переходом к неолиту производство алкоголя стало массовым и ритуальным.

Китай — один из центров этой традиции. Здесь ферментированные напитки существовали уже 9-10 тысяч лет назад. Находка из гробницы Цзинь показывает преемственность этой линии: от неолитических каш до сложных рецептов средневекового солодового пива.

Таблица "Сравнение": древние алкогольные традиции

Регион / культура Возраст находок Основной ингредиент Тип напитка Назначение
Израиль (Ракефет) ~13 000 лет Ячмень, пшеница Первое пиво Ритуалы натуфийцев
Китай (Цзяху) ~9000 лет Рис, мёд, фрукты Ферментированный напиток Погребальные обряды
Цзинь (Сиань) ~800 лет Сорго, пшеница, эвриала Солодовое пиво Погребение чиновника

От ритуала к вкусу

В Китае алкоголь всегда был частью социального кода. Вино из проса, риса или сорго использовали в обрядах, на праздниках, при заключении договоров. В гробницах же сосуды с напитками символизировали благополучие в загробном мире.

Судя по составу, пиво из гробницы Цзинь не было элитным вином для императоров — скорее, напиток среднего чиновничьего круга, который сочетал бытовое и ритуальное значение.

"Алкогольные сосуды в погребениях — не просто символ статуса. Они отражают идею непрерывности жизни: то, что поддерживает тело при жизни, сопровождает душу после смерти", — отметила Лю Ли.

Как учёные "пробуют" древние напитки

Конечно, пить из старинных сосудов никто не стал. Исследователи использовали газовую хроматографию, масс-спектрометрию и микроскопию, чтобы определить органические следы сахаров и аминокислот. Анализы показали остатки солода и следы ферментации. В составе нет винных кислот, что подтверждает именно пивной, а не винный характер напитка.

А что если…

А что если подобные находки позволят воссоздать вкус древнего пива? Уже сейчас археологи сотрудничают с пивоварами, которые по данным химического анализа пытаются "оживить" забытые рецепты — от египетского до китайского. Возможно, вскоре кто-то попробует "пиво Цзинь" — напиток, с которым чиновник восемь веков назад шагнул в вечность.

Таблица "Плюсы и минусы" сохранённой жидкости

Плюсы Минусы
Позволяет напрямую анализировать состав древнего напитка Быстро разрушается при контакте с воздухом
Подтверждает технологии солодового брожения Сложность точного датирования ингредиентов
Даёт данные о культуре питания и ритуалах Риск контаминации современными веществами

FAQ

Почему именно сорго?
Сорго было устойчивым злаком, растущим даже в засушливых районах, и давало крепкий напиток. Оно до сих пор основа китайского байцзю.

Мог ли напиток быть вином?
Нет. Отсутствие винных кислот и наличие признаков солода указывает именно на пивное брожение.

Зачем класть пиво в гробницу?
Это часть ритуала: пища и напитки должны были сопровождать умершего, обеспечивая ему "изобилие" в ином мире.

Мифы и правда

  • Миф: пиво — продукт Средневековья Европы.
    Правда: азиатские и ближневосточные культуры варили его за тысячи лет до появления европейских пивоварен.

  • Миф: найденные жидкости — просто вода.
    Правда: химический анализ показывает сложные органические соединения, характерные для пива.

  • Миф: китайское пиво появилось недавно.
    Правда: традиция пивоварения в Китае уходит корнями в неолит.

Исторический контекст

Государство Цзинь (1115-1234 гг.) — северная империя чжурчжэней, соседей династии Сун. Конец её пришёл с монгольским завоеванием, но археологические находки показывают высокий уровень быта и ремёсел. Пиво из гробницы — штрих к портрету того времени: даже в эпоху военных катастроф люди продолжали варить, пить и хранить традиции.

