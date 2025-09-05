Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Захоронение владыки Сакара в Болгарии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:01

Древние духи Латена: зачем женщину похоронили с гарпуном и просверленными клыками

Уникальное захоронение IV века до н.э. обнаружено под Прагой: кем была женщина с фибулой духцовского типа

Около сорока километров от Праги археологи сделали неожиданную находку — могилу молодой женщины эпохи Латена. Погребение датируется IV веком до нашей эры и сразу привлекло внимание специалистов из-за необычного набора украшений и бронзовых предметов, сохранившихся в хорошем состоянии.

Раскопки у будущей автомагистрали

Работы вел Археологический центр Оломоуца. Исследования проходили вдоль трассы, где планируется расширение крупной автомагистрали. В ходе раскопок археологи обнаружили 467 артефактов, среди которых 15 захоронений, относящихся к разным эпохам — от неолита до начала Нового времени.

Подобные находки стали важным источником информации о том, как жили и хоронили своих умерших жители Центральной Европы на протяжении тысячелетий. Каждая новая могила и предмет позволяют приблизиться к пониманию обычаев древних сообществ.

Погребение молодой женщины

Наибольший интерес вызвало захоронение в окрестностях города Сланы. В могиле покоились останки женщины в возрасте от 20 до 30 лет. На ней сохранились браслеты, ножные украшения, два бронзовых кольца и уникальная фибула духцовского типа. Такой тип брошей использовали кельты латенского периода для скрепления одежды.

Каждое изделие имеет особый декор, что говорит о высоком статусе погребённой. Вещи явно были изготовлены мастерами, а не являлись простыми утилитарными предметами.

Другие древние находки

Помимо этого погребения археологи выявили ещё несколько интересных захоронений. Пять из них относятся к культуре шнуровой керамики (около 3000-2350 гг. до н. э.).

В двух случаях это были детские захоронения. В одном ребёнок в возрасте 3-5 лет был похоронен с богатыми дарами — среди них просверленный зуб оленя и миниатюрный топорик, который, возможно, был сделан из сломанного настоящего боевого топора. Другой ребёнок, возрастом 9-12 лет, лежал вместе с крупным гарпуном. Его останки сохранились плохо, и археологи полагают, что они были намеренно потревожены в рамках погребального ритуала.

В числе других находок — набор просверленных клыков, скорее всего нанизанных на органическую нить. Кроме того, был найден керамический сосуд позднего бронзового века, содержавший шипы. Анализ его поверхности выявил следы жира и воска, что позволяет предположить его использование для ферментации. Однако окончательные выводы пока делать рано — учёные планируют дополнительные исследования.

Особый интерес вызвала и бронзовая пряжка пояса раннего латенского периода. На ней изображена змея — важный символ в культуре кельтов, связанный с мифологией и религиозными верованиями.

Что ждёт находки дальше

Все артефакты сейчас находятся в лабораториях Оломоуца, где проходят первичное изучение и консервацию. Особое внимание уделят останкам молодой женщины. Учёные планируют провести анализ стабильных изотопов стронция, чтобы выяснить, родилась ли она в этих местах или приехала из другой области.

Также специалисты намерены извлечь ДНК из костей. Сравнение генетического материала с другими захоронениями региона позволит понять, существовали ли родственные связи между представителями различных сообществ, живших на этой территории.

Подобные исследования дают возможность реконструировать социальную структуру древних обществ, выявить миграционные процессы и даже пролить свет на торговые пути, связывавшие Центральную Европу с другими регионами.

Три интересных факта

  1. Культура Латена, существовавшая с V по I век до н. э., считается высшей точкой развития кельтской цивилизации в Европе.
  2. Фибулы были не просто застёжками: они служили символом статуса и нередко выполняли роль амулетов.
  3. Анализ изотопов стронция помогает определить регион происхождения человека, так как состав зубов и костей отражает химические особенности воды и пищи.

