персидская кошка
© commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:59

Таинственные кошки из прошлого: эти породы хранят секреты египетских пирамид

Учёные выделяют пять древнейших пород кошек с историей более 3000 лет

История одомашнивания кошек насчитывает около 10 тысяч лет. Сначала они были охотниками и защитниками запасов зерна, позже — символами благополучия и домашнего уюта. Некоторые современные породы сохранили черты, зафиксированные в исторических источниках много веков назад. Давайте познакомимся с пятью самыми древними породами, которые и сегодня остаются любимцами людей.

Египетская мау

Эта грациозная кошка с пятнистой шубкой считается одной из старейших пород. Её изображения встречаются на фресках и папирусах Древнего Египта, которым более 3 тысяч лет. Поразительно, что внешний облик мау почти не изменился за века.

  • Отличие: характерные тёмные пятна на серебристом или бронзовом фоне.

  • Характер: активная, умная, преданная.

  • Интересный факт: в Египте таких кошек почитали и считали хранителями дома.

Корат

Родина коратов — Таиланд. Первые письменные упоминания относятся к XIV веку, но есть основания полагать, что они жили рядом с людьми и раньше.

  • Отличие: серебристо-голубая шерсть и ярко-зелёные глаза.

  • Характер: ласковая, общительная, но с чувством собственного достоинства.

  • Интересный факт: в Таиланде кората дарили на свадьбу как символ удачи и процветания.

Персидская кошка

Роскошные персы — одни из самых узнаваемых длинношерстных кошек. Их родина — Персия (ныне территория Ирана). В Европу порода попала в XV веке и быстро стала любимицей знати.

  • Отличие: длинная густая шерсть, круглая мордочка с приплюснутым носом.

  • Характер: спокойный, уравновешенный, любит комфорт.

  • Интересный факт: в Средневековой Европе персидская кошка была показателем высокого статуса.

Сибирская кошка

Настоящий символ России. Эти кошки приспособлены к суровому климату благодаря густой шубе и крепкому здоровью. Первые письменные упоминания относятся к XVIII веку, но порода формировалась гораздо раньше. Считается, что её предки связаны с норвежскими лесными кошками, упоминаемыми ещё в мифологии Скандинавии.

  • Отличие: крупное тело, густая шерсть с подшёрстком, выразительные глаза.

  • Характер: независимая, но привязанная к хозяину.

  • Интересный факт: сибирских кошек часто держали в монастырях как защитников запасов.

Турецкая ангора

Элегантные и грациозные ангорки — порода с восточными корнями. Первые научные описания появились в XVII веке, но купцы Османской империи привозили этих кошек в Европу ещё раньше.

  • Отличие: длинная шёлковистая шерсть, чаще всего белая.

  • Характер: активная, игривая, любознательная.

  • Интересный факт: по мнению учёных, именно турецкие ангоры передали современным кошкам ген белой шерсти.

Таблица "Сравнение древних пород"

Порода Родина Первые упоминания Особенности
Египетская мау Египет > 3000 лет назад Пятнистая шубка
Корат Таиланд XIV век Серебристо-голубая шерсть
Персидская Иран XV век Длинная шерсть, круглая мордочка
Сибирская Россия XVIII век Крепкое тело, густая шерсть
Турецкая ангора Турция XVII век Белая шерсть, изящество

Советы шаг за шагом: если выбираете древнюю породу

  1. Определите условия проживания: ангоре и мау нужно больше пространства, чем персидской кошке.

  2. Подготовьтесь к уходу: длинношёрстные породы (перс, ангора, сибиряк) требуют регулярного вычёсывания.

  3. Уточните характер: активные мау и кораты подойдут активным хозяевам, а спокойные персы — любителям уюта.

  4. Изучите историю породы: это поможет понять поведение питомца.

  5. Обратитесь в проверенный питомник, чтобы быть уверенными в чистоте линии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать породу только из-за внешности.

  • Последствие: несоответствие характера питомца ожиданиям.

  • Альтернатива: изучить особенности заранее.

  • Ошибка: не ухаживать за шерстью.

  • Последствие: колтуны, болезни кожи.

  • Альтернатива: регулярное вычёсывание и груминг.

  • Ошибка: думать, что "древняя порода" не требует особого ухода.

  • Последствие: проблемы со здоровьем.

  • Альтернатива: соблюдение ветеринарных рекомендаций.

А что если…

А что если хочется завести кошку с древней историей, но без сложного ухода? Подойдут египетская мау или корат. Они не такие требовательные к грумингу, как персы или ангоры.

Плюсы и минусы древних пород

Плюсы Минусы
Богатая история и уникальное происхождение Некоторые требуют сложного ухода
Яркая внешность и узнаваемость Цена в питомниках может быть высокой
Разнообразие характера для любого хозяина Редкие породы труднее найти
Хорошая генетика и выносливость Есть склонность к наследственным заболеваниям

FAQ

Какая порода считается самой древней?
Египетская мау имеет самые ранние подтверждения — более 3000 лет назад.

Какая древняя порода лучше для квартиры?
Персидская или турецкая ангора: они спокойны и легко адаптируются.

Сколько стоят древние породы?
От 30-40 тысяч рублей за котёнка, в зависимости от питомника.

Мифы и правда

  • Миф: все древние кошки дикие и плохо приучаются.
    Правда: многие породы ласковые и общительные.

  • Миф: сибирская кошка не имеет древних корней.
    Правда: её происхождение связывают с норвежскими лесными.

  • Миф: персы всегда были домашними.
    Правда: изначально их разводили как символ статуса знати.

Сон и психология

Кошки древних пород, как и современные, проводят во сне до 16 часов в сутки. Интересно, что активные мау и кораты чаще "разговаривают" во сне, издавая звуки и подёргивая лапами, а персы и сибиряки спят более спокойно.

Три интересных факта

  1. Египетская мау способна развивать скорость до 50 км/ч.

  2. Коратов в Таиланде называют "кошка удачи".

  3. Турецкая ангора упоминается в европейских дневниках путешественников XVI века.

Исторический контекст

В Древнем Египте кошек обожествляли и даже мумифицировали. В Средневековой Европе редкие породы считались роскошью и принадлежали только знатным домам. Сегодня потомки древних кошек живут в квартирах по всему миру, сохраняя связь с историей.

