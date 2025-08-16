Первый каннибал Европы: почему Homo antecessor ел детей

В испанской Атапуэрке ученые обнаружили шейный позвонок ребенка возрастом 2-5 лет с явными следами порезов. Анализ показал: около 850 000 лет назад малышу отрубили голову. Скорее всего, это было ритуальное убийство или акт каннибализма, совершенный представителями вида Homo antecessor — "человека-предшественника".

Жуткая находка в Гран-Долине

Помимо этого позвонка, в текущем полевом сезоне в Гран-Долине найдено еще девять человеческих костей. Некоторые из них тоже несут следы разделки — явные признаки того, что древние люди практиковали каннибализм.

Эти находки подтверждают: каннибализм был частью жизни Homo antecessor. Возможно, это был не просто способ выживания, но и элемент ритуала.

Атапуэрка — кладезь древних тайн

Гран-Долина — одно из ключевых мест в пещерном комплексе Атапуэрки, где также расположены знаменитые памятники Сима-дель-Элефанте и Сима-де-лос-Уэсос. Именно здесь в 1994 году нашли череп подростка 10-15 лет, который в 1997 году позволил описать новый вид — Homo antecessor.

Тогда это были древнейшие человеческие останки в Европе, но сегодня известны и более ранние находки возрастом свыше миллиона лет.