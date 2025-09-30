Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Могила шаманки
© Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş is licensed under Public Domain
Опубликована сегодня в 19:20

В Турции раскопали могилы, которые не дают спать учёным: что такого нашли археологи

На юго-востоке Турции обнаружены уникальные погребения двух эпох

На юго-востоке Турции, в долине у реки Тигр, находится археологический памятник Чайёню-Тепеси — место, которое учёные называют одним из ключевых для понимания ранней истории человечества. Именно здесь археологи нашли свидетельства перехода от охоты и собирательства к земледелию и постоянным поселениям. Новая находка ещё больше усилила значение этого места: были обнаружены шесть захоронений, относящихся как к неолиту, так и к раннему бронзовому веку.

Открытие, связавшее тысячелетия

Раскопки в Чайёню под руководством Саваша Сарыалтуна начались весной и продолжаются уже несколько месяцев. Учёным удалось выявить шесть могил: пять из раннего бронзового века (около 5000 лет назад) и одно неолитическое, которому более 11 000 лет.

"В этом году нам повезло. Мы нашли не только архитектурные остатки, но и шесть захоронений", — пояснил Сарыалтун.

Эти погребения дают уникальную возможность проследить эволюцию обычаев и обрядов — от простых ямных могил до сложных каменных конструкций с дарами.

Разнообразие захоронений

  • Простые ямные могилы - без погребального инвентаря, тела помещались прямо в землю.

  • Захоронение в кувшине - тело помещали в большой керамический сосуд. К сожалению, эта могила сильно пострадала.

  • Каменные ящики (сандуки) - прямоугольные могилы из плит, в которых находились сосуды и ритуальные подношения.

Антрополог Омюр Дилек Эрдал отметил, что одно из неолитических захоронений особенно выделяется: человек был уложен на правый бок, окружён шестью сосудами и замурован под тяжёлыми плитами. Это указывает на развитые ритуальные представления уже на заре цивилизации.

Таблица: типы погребений Чайёню

Тип Возраст Особенности Инвентарь
Ямные ~5000 лет простые ямы отсутствует
Кувшинные ~5000 лет тело в сосуде ограниченный
Каменные сандуки ~5000 лет прямоугольные конструкции сосуды, подношения
Неолитическое ~11 000 лет тщательно подготовленное шесть сосудов, каменные плиты

Советы шаг за шагом: как изучают древние захоронения

  1. Проводят детальную фиксацию места находки (чертежи, фото, 3D-модели).

  2. Извлекают артефакты и кости с применением консервационных методик.

  3. Отправляют останки в лаборатории для антропологического и ДНК-анализа.

  4. Сравнивают данные с соседними регионами — Месопотамией, Кавказом, Ираном.

  5. Воссоздают картину социальной и культурной жизни древнего поселения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать погребения только как ритуальные объекты.

  • Последствие: потеря информации о здоровье, питании и генетике древних людей.

  • Альтернатива: сочетать археологию с биологическими и генетическими исследованиями.

А что если…

А что если Чайёню был не просто поселением, а культурным центром региона? Тогда найденные захоронения могут оказаться свидетельством не только местных традиций, но и обмена с Месопотамией и Кавказом. Это объяснит генетическое разнообразие населения и богатство ритуалов.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Редкое сочетание неолита и бронзового века Сильные повреждения части могил
Сохранность предметов и сосудов Ограниченное количество скелетов
Возможность ДНК-анализа Высокая стоимость и длительность исследований

FAQ

Почему Чайёню так важен?
Здесь впервые появились земледелие, одомашнивание животных и архитектура постоянных поселений.

Что даёт изучение захоронений?
Информацию о здоровье, питании, социальных различиях и мировоззрении древних сообществ.

Можно ли посетить Чайёню?
Да, часть территории доступна для туристов, но основные раскопки закрыты и охраняются.

Мифы и правда

  • Миф: первые земледельцы жили изолированно.

  • Правда: генетические исследования показывают тесные связи с Месопотамией и Кавказом.

  • Миф: в неолите захоронения были простыми.

  • Правда: уже тогда существовали тщательно подготовленные обряды с подношениями.

3 интересных факта

  1. С момента начала раскопок здесь найдено более 600 скелетов.

  2. Уникальная планировка построек Чайёню называется "гриль-план".

  3. Это место изучается археологами непрерывно с 1964 года.

Исторический контекст

~11 000 лет назад — первые земледельцы Чайёню создают постоянные поселения.

~5000 лет назад — появление сложных захоронений и бронзового века.

XX век — начало систематических раскопок.

XXI век — новые находки расширяют наше понимание ранних обществ.

