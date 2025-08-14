Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Могила шаманки
Могила шаманки
© Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş is licensed under Public Domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:57

Слезы времени: как находки в Патагонии вызывают мурашки по коже

Исследование: детские погребения с охрой и бусинами в Патагонии датированы 11 000 лет

Загадочные захоронения, обнаруженные на атлантическом побережье Аргентины, открывают новую страницу в истории древних народов Южной Америки. Останки двух детей, которые жили около 11 тысяч лет назад, были найдены в ходе археологических раскопок. Исследователи, возглавляемые Хульетой Гомес Отеро из Национального совета по научным и технологическим исследованиям Аргентины, представили результаты своей работы, которые уже вызвали бурные обсуждения в археологическом сообществе.

Уникальные находки

Вместе с останками одного из детей археологи нашли не только красную охру, но и 50 костяных бусин, сделанных из птичьих костей. Эти артефакты, длина которых варьируется от 23 до 38 миллиметров, а ширина — от 4,8 до 7,1 миллиметра, были покрыты красной охрой, что свидетельствует о возможных ритуальных или культурных практиках древних людей.

Заселение Америки остается одной из самых обсуждаемых тем в археологии. Несмотря на то что с уверенностью можно утверждать, что первые люди появились на континенте как минимум 16 тысяч лет назад, некоторые находки указывают на возможность более раннего присутствия. Например, отпечатки человеческих ступней, найденные в Нью-Мексико, датируются около 20 тысяч лет назад.

Археологические раскопки

В 2020 году в поселении Камаронес были случайно обнаружены человеческие кости, что привело к привлечению археологов для дальнейших раскопок. В результате были найдены останки двух детей: один из них, по оценкам антропологов, умер в возрасте около восьми или девяти лет, а второй — в возрасте 12-15 лет. Радиоуглеродный анализ показал, что захоронения датируются примерно 10,8 и 11,1 тысячами лет назад, что делает их самыми древними известными находками в этом регионе.

Эти открытия не только углубляют наше понимание ранних популяций Южной Америки, но и подчеркивают важность археологических исследований для изучения нашей истории. Каждый новый артефакт, каждая находка — это шаг к разгадке загадок, которые хранятся в недрах земли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: какие болезни стали главной причиной гибели армии Наполеона сегодня в 16:02

Зубы солдат Наполеона раскрыли тайны их гибели: что они скрывают

Учёные раскрыли тайну гибели солдат Наполеона: в их останках нашли следы паратифа С и возвратного тифа. Как инфекции повлияли на исход войны 1812 года?

Читать полностью » ИИ угадывает ваши цели: как движение глаз раскрывает мотивы чтения сегодня в 15:18

ИИ читает ваши мысли: как движение глаз раскрывает секретные цели чтения

Технион разработал ИИ, определяющий цель чтения по движению глаз! Новая технология на основе айтрекинга с точностью до 90% определяет, ищет ли читатель конкретную информацию или просто читает для общего понимания.

Читать полностью » Китайские учёные выявили различия в составе мантии на ближней и обратной сторонах Луны сегодня в 14:18

Лунная мантия скрывает секрет: новое открытие меняет представление об эволюции Луны

Китайские ученые обнаружили неожиданные различия в составе мантии Луны, изучая образцы, доставленные миссией Чанъэ-6. Открытие ставит под сомнение существующие теории эволюции нашего спутника и проливает свет на внутреннюю структуру Луны.

Читать полностью » Шелковый путь: в Кыргызстане нашли захоронение возрастом 2000 лет сегодня в 13:18

Шелковый путь шепчет из-под земли: в Кыргызстане обнаружено захоронение возрастом 2000 лет

В Кыргызстане обнаружено захоронение возрастом 2000 лет, проливающее свет на роль региона в истории Шелкового пути. Узнайте о раскопках и находках археологов!

Читать полностью » В Перу найдена уникальная фреска: 3000-летние морские и звездные мотивы поражают сегодня в 12:08

3000-летняя фреска в Перу: цвет, узоры, послание - что скрывает древнее искусство

В Перу обнаружена 3000-летняя фреска с астрономическими и морскими мотивами. Уникальная находка эпохи формации раскрывает тайны древних культур.

Читать полностью » Ученые в шоке: эти эмоции делают ваш контент вирусным в соцсетях сегодня в 11:08

7 миллионов пользователей раскрыли тайну: эти эмоции делают посты суперпопулярными

Узнайте, как эмоции влияют на распространение контента в соцсетях. Исследование показало, что тревога и любовь способствуют вирусности, а гнев и грусть — замедляют ее.

Читать полностью » Спустя 66 лет: в Антарктиде найдены останки пропавшего метеоролога Денниса Белла сегодня в 10:08

Тайна Антарктиды раскрыта: ледник отдал останки пропавшего 66 лет назад метеоролога

В Антарктиде обнаружены останки метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году. ДНК подтвердило личность. Трагическая история и память о полярнике.

Читать полностью » Генетика против диабета: новая технология CRISPR дает шанс на излечение сегодня в 9:08

Инсулин без инъекций: генетическая модификация поджелудочной железы – прорыв в лечении диабета 1 типа

Ученые совершили прорыв в лечении диабета 1 типа, успешно пересадив генетически модифицированные клетки поджелудочной железы. Технология CRISPR позволила избежать отторжения и добиться выработки инсулина.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Что выбрать в спортзале: сравнение беговой дорожки, эллипса и велотренажёра по эффективности
Садоводство

Садовод Тэмми Сонс назвала способы применения кукурузного крахмала на участке
Туризм

Блогер рассказал о самостоятельной поездке по Белоруссии с семьёй — маршрут и расходы
Красота и здоровье

Удивительные факты о гвоздике: как она влияет на интимную жизнь мужчины
Наука и технологии

Собаки ледникового периода питались сырой рыбой и мясом медведя
Еда

Что такое смузи и из чего его готовят — состав, польза и варианты для разных целей
Туризм

Фитнес-тренер из Великобритании раскритиковал отдых на Бали после двух месяцев проживания
Культура и шоу-бизнес

Пользователи TikTok сравнили Юру Борисова с Куртом Кобейном
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru