Слезы времени: как находки в Патагонии вызывают мурашки по коже

Загадочные захоронения, обнаруженные на атлантическом побережье Аргентины, открывают новую страницу в истории древних народов Южной Америки. Останки двух детей, которые жили около 11 тысяч лет назад, были найдены в ходе археологических раскопок. Исследователи, возглавляемые Хульетой Гомес Отеро из Национального совета по научным и технологическим исследованиям Аргентины, представили результаты своей работы, которые уже вызвали бурные обсуждения в археологическом сообществе.

Уникальные находки

Вместе с останками одного из детей археологи нашли не только красную охру, но и 50 костяных бусин, сделанных из птичьих костей. Эти артефакты, длина которых варьируется от 23 до 38 миллиметров, а ширина — от 4,8 до 7,1 миллиметра, были покрыты красной охрой, что свидетельствует о возможных ритуальных или культурных практиках древних людей.

Заселение Америки остается одной из самых обсуждаемых тем в археологии. Несмотря на то что с уверенностью можно утверждать, что первые люди появились на континенте как минимум 16 тысяч лет назад, некоторые находки указывают на возможность более раннего присутствия. Например, отпечатки человеческих ступней, найденные в Нью-Мексико, датируются около 20 тысяч лет назад.

Археологические раскопки

В 2020 году в поселении Камаронес были случайно обнаружены человеческие кости, что привело к привлечению археологов для дальнейших раскопок. В результате были найдены останки двух детей: один из них, по оценкам антропологов, умер в возрасте около восьми или девяти лет, а второй — в возрасте 12-15 лет. Радиоуглеродный анализ показал, что захоронения датируются примерно 10,8 и 11,1 тысячами лет назад, что делает их самыми древними известными находками в этом регионе.

Эти открытия не только углубляют наше понимание ранних популяций Южной Америки, но и подчеркивают важность археологических исследований для изучения нашей истории. Каждый новый артефакт, каждая находка — это шаг к разгадке загадок, которые хранятся в недрах земли.