Археологические раскопки
© Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:20

Угроза забвения: урна из Польши предупреждает о потере древних традиций

Представьте: под землёй, где строят современный распределительный центр, археологи находят глиняную урну в форме дома. Это не просто артефакт — это окно в ранний железный век, датируемый 780-640 годами до н. э. И такая урна — всего четвёртая, найденная в Польше после Второй мировой войны!

Как урна попала в руки учёных

В 2023 году во время спасательных раскопок в Божеполе-Вельке компания Lidl привлекла несколько археологических групп. Работы на десятках гектаров земли длились с марта по сентябрь. В мае команда наткнулась на гробницу-сундук из разноцветных каменных плит. Внутри — наша героиня: прямоугольная модель дома на девяти ножках с круглой дверью на одной стороне.

Урну передали в Археологический музей Гданьска для консервации и изучения. Чтобы заглянуть внутрь без повреждений, провели компьютерную томографию. Снимки показали трещины и разломы — стенки, дно и крыша держались только благодаря земле внутри. Но главное: там оказались останки нескольких людей, а не одного!

Что нашли в урне

Анализы подтвердили множественное захоронение. Извлечено почти три килограмма костей:

  • взрослый мужчина.
  • ребёнок старше десяти лет.
  • как минимум двое других, включая женщину.

Это гораздо больше, чем от одного человека — настоящий семейный склеп в миниатюре.

В Восточной Померании VII века до н. э. кремация была обычным делом. Тела сжигали на костре, затем собирали все костные фрагменты и клали в урну вместе с личными вещами — обычно бронзовыми предметами.

Археологам пришлось восстанавливать урну с нуля. Они отлили копии недостающих ножек и скрепили всё гипсом и клеем. Теперь артефакт готов к публичному показу — впервые после находки.

