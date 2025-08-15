Княгиня Ольга могла стереть целую династию: в Гнездово нашли следы древней расправы

В Гнездово, под Смоленском, археологи нашли доказательства того, что в середине X века здесь не просто разрушали курганы — их целенаправленно срывали, вывозили грунт на телегах и сбрасывали в специально вырытые рвы. По мнению ученых, этим руководила сама княгиня Ольга, стремившаяся стереть память о местной знати, которая противостояла власти Рюриковичей. Новое открытие стало важным дополнением к сведениям из "Повести временных лет" и проливает свет на методы укрепления централизованной власти в Древней Руси.

Методичное уничтожение памяти

Раскопки показали, что гигантские погребальные сооружения — курганы высотой до 5 метров и диаметром до 16 метров — не пострадали случайно. Процесс выглядел организованно: земля с них снималась слоями и отправлялась в рвы, вырытые, судя по всему, специально для этой цели. Руководитель археологического отряда Василий Новиков уверен, что это было частью политической акции.

"В Гнездово, вероятно, существовала какая-то своя династия, которая, видимо, оказала сопротивление княгине. В итоге те люди, которые эти курганы насыпали, были вынуждены сами же их разрушать", — рассказал Новиков.

Интересно, что останки из разрушенных погребений не бросали — их бережно переносили и перепрятывали, что говорит о сложном сочетании политического давления и соблюдения ритуальных норм.

Гнездово — сердце древней торговли

Гнездово — крупнейший археологический комплекс Европы, и его история уходит в глубину веков. Площадь древних поселений здесь достигала как минимум 30 гектаров, а курганов насчитывалось около 4500. Это был важный центр на торговом пути "из варяг в греки", куда стекались товары и из арабских, и из византийских земель.

За полтора века раскопок — с 1870-х годов — археологи нашли тысячи артефактов: предметы быта, украшения, ткани, монеты, оружие. Особый интерес вызывают находки арабских дирхемов и византийских солидов, которые подтверждают интенсивные связи древнерусских земель с дальними государствами.