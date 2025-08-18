Послание из V века: зачем женщины Лапландии носили золотые украшения

Вы когда-нибудь задумывались, какие тайны хранят земли Лапландии? Недавняя находка в этом регионе привлекла внимание археологов и любителей истории.

Уникальная находка

Финская искательница древностей Мерья Талвенсаари обнаружила в Лапландии редкую брошь, которой примерно 1500 лет. Это украшение, относящееся к железному веку, имеет длину 6,5 сантиметра и выполнено из бронзы. Лицевая сторона броши покрыта позолотой, а на тыльной, вероятно, изначально был серебряный слой, который со временем стерся.

Как сообщает сайт финского города Торнио, артефакт датируется периодом с 475 по 550 годы нашей эры.

Декор и значение

Брошь не просто красива — она украшена зооморфным рельефным декором. На ней можно увидеть изображения четырех птичьих голов, а также рога оленя, лося или косули. Эксперты уверены, что такие вещи носили женщины с высоким статусом в обществе.

Интересно, что на территории современной Финляндии аналогичные броши находили лишь однажды. Однако в более западных регионах, таких как Швеция и Норвегия, они встречаются чаще.

Эта находка не только подчеркивает богатую историю региона, но и открывает новые горизонты для исследований.