Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:16

Тайна XIV века: почему простой костяной свисток потряс археологов

Археологи нашли костяной свисток в Амарне эпохи Эхнатона

Представьте: в заброшенных руинах древнего города, где когда-то царил фараон-реформатор, археологи натыкаются на простой костяной предмет. Что он скрывает? Давайте разберёмся в этой увлекательной истории из прошлого Египта!

История уникального города

Примерно в 300 километрах к югу от Каира находятся руины Тель-эль-Амарна, известные как Амарна. Это остатки столицы Ахетатона — "Горизонта Атона", построенной в XIV веке до нашей эры по приказу фараона Эхнатона (изначально Аменхотепа IV). Этот правитель прославился введением культа бога Атона и радикальными реформами.

Город был задуман как белокаменная жемчужина с дворцами и храмами, но его жизнь оказалась недолговечной. После внезапной смерти Эхнатона в 1332 году до нашей эры столицу забросили, а затем царь Хоремхеб, противник культа Атона, приказал разрушить оставленный жителями город.

Раскопки и тайны Амарны

Интерес к этому месту возник ещё в XVIII веке, но масштабные раскопки стартовали в 1891 году. Археологи нашли множество артефактов, включая знаменитый Амарнский архив — коллекцию клинописных текстов на глиняных табличках. Эти письма в основном содержат дипломатическую переписку того времени.

Сейчас учёные из Университета Гриффита, возглавляемые Мишель Лэнгли, и их британские коллеги рассказывают о новой находке. Она была сделана в 2008 году в Амарне, в районе, где располагались деревни рабочих и охраны.

Необычный артефакт: костяной свисток

В стороне от центра города, возле Каменной деревни (где, вероятно, жили низкоквалифицированные работники), исследователи раскопали остатки двух простых каменных сооружений. Эти постройки, возможно, служили для охраны рабочих.

В одном из помещений (примерно 12 на 7 метров) нашли всего один артефакт: первую фалангу кости молодой коровы или быка с просверленным отверстием. Анализ показал, что дыру сделали вручную, вероятно, медным или бронзовым инструментом. Других следов использования не обнаружили.

Учёные рассмотрели несколько идей:

  • возможно, это предмет для игры.
  • или что-то иное.

В итоге они пришли к выводу, что это первый известный костяной свисток из династического периода Древнего Египта. Эксперимент подтвердил: просверлив аналогичные кости современных животных, можно извлечь высокий звук. Вероятно, им пользовался стражник на окраине Амарны, чтобы подавать сигналы другим людям или собакам.

