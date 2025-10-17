Тайны каменного века: как простой дёготь раскрыл секреты быта и здоровья наших предков

Понять, чем жили и о чём думали люди каменного века, помогают не только кости и орудия труда, но даже то, что они жевали. Недавнее исследование показало: обычный берестяной дёготь, который древние европейцы использовали как клей, может рассказать гораздо больше — о повседневной жизни, питании и даже распределении обязанностей в древних сообществах.

Жевательная смола как источник древней ДНК

Берестяной дёготь — первый в истории человечества синтетический материал. Его получали, нагревая свёртки бересты до тех пор, пока не выделялась густая, чёрная смола. Ею пользовались как универсальным клеем: укрепляли каменные орудия, чинили глиняные сосуды, а иногда и жевали, чтобы материал не затвердевал.

Учёные знали, что в пережёванных кусках смолы сохраняется человеческая ДНК. Но группа исследователей под руководством Ханнеса Шрёдера и Анны Уайт из Копенгагенского университета пошла дальше: они решили проверить, можно ли извлечь генетический материал не только из выплюнутых комков, но и из предметов, склеенных дегтём.

Как проходило исследование

Команда собрала 30 образцов берёзовой смолы из девяти археологических памятников, расположенных вокруг Альп. Это были как разжёванные комки, так и инструменты с рукоятками и керамика, скреплённая смолой. Большинство находок происходило из озёрных поселений неолитического периода — домов на сваях, стоявших прямо над водой.

Влажная среда плохо сохраняет кости, но отлично — органические вещества вроде смолы. Благодаря этому исследователям удалось извлечь ДНК из 19 образцов и определить пол у 16 из них. В пережёванных кусках обнаружили и мужскую, и женскую ДНК — иногда сразу нескольких человек. Однако в образцах, где дёготь использовался для склейки каменных орудий, ДНК принадлежала исключительно мужчинам, а в тех, что применялись для ремонта керамики, — женщинам.

"Это как будто ты находишься рядом с людьми, например, с женщинами, которые собирали эти сосуды, олицетворяя историю", — отметила археолог Наталия Кашуба из Уппсальского университета.

Что ДНК рассказала о жизни неолита

Такая разница в происхождении ДНК может отражать раннее разделение труда: мужчины занимались оружием и инструментами, женщины — домашней утварью. Хотя выборка пока мала, учёные надеются, что масштабные будущие исследования помогут понять социальные роли древних людей точнее.

"Возможность сделать подобные выводы в будущих, более масштабных исследованиях весьма провокационна", — добавила антрополог Сара Лейси из Делавэрского университета.

В образцах нашли не только человеческую ДНК, но и следы пищи и флоры. В разжёванных комках оказались гены пшеницы, ячменя, орешника и бука — вероятно, остатки еды. В керамике, склеенной дегтём, обнаружили ДНК гороха, овец и орешника, что указывает на использование сосудов для хранения продуктов. На наконечниках стрел — следы рыбы и кабана. Интересно, что только в образцах с рукоятками каменных инструментов присутствовали следы сосновой смолы — возможно, её добавляли для прочности.

Сравнение: где нашли ДНК

Тип находки Источник ДНК Возможное назначение Разжёванный комок Мужская и женская ДНК, растения Жевание, хранение эластичности смолы Рукоятка орудия Мужская ДНК, сосна Изготовление инструментов Керамика Женская ДНК, горох, овцы Ремонт и хранение продуктов Наконечники стрел Рыба, кабан Охота

Как древний клей помог понять здоровье

Смола сохранила не только ДНК, но и микробы изо рта неолитических людей. Эти микроорганизмы отличались от тех, что обычно находят в зубном камне, и больше походили на микрофлору современного человека. Это открытие может изменить подход к изучению древних болезней и гигиены.

Берёзовый дёготь оказался своеобразной "капсулой времени" — в нём сохранились фрагменты жизни, вкусов и даже дыхания древних людей. Учёные надеются, что этот материал поможет восстановить детали быта и культуры тех времён, когда письменности ещё не существовало.

А что если…

…берестяной дёготь применить в будущем для изучения других регионов? Если метод сработает и там, археологи смогут получать ценные данные даже без останков. Особенно это важно для мест, где органика не сохраняется вовсе — например, в пустынях или на севере.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Сохраняет ДНК даже без костей Требует влажной среды для сохранения Позволяет понять разделение труда Пока мала выборка Содержит данные о пище и микробах Нельзя точно установить, кто пользовался предметом

Исторический контекст

Берестяной дёготь применяли ещё 6 тысяч лет назад. Это был один из первых случаев, когда человек осознанно создавал новый материал — результат химического процесса, а не просто обработку природного ресурса. Его использовали не только в быту, но и в охоте, строительстве и, как теперь известно, для жевания — возможно, в лечебных целях.

Интересные факты

Берестяной дёготь упоминается даже в древних скандинавских сагах — им покрывали корабельные корпуса, чтобы защитить от влаги. Археологи считают, что жевание смолы могло служить своеобразным способом чистки зубов. Современные исследователи используют аналогичные методы для изучения ДНК в воске, камнях и даже на древних украшениях.

Мифы и правда

Миф: дёготь использовали только как клей.

Правда: он также служил средством гигиены и, возможно, помогал при зубной боли.

Миф: женская ДНК в керамике случайна.

Правда: исследование показало устойчивую связь между женщинами и ремонтом посуды.

Миф: древняя ДНК хранится только в костях.

Правда: теперь ясно, что смола может быть не менее ценным источником данных.

FAQ

Как учёные извлекают ДНК из смолы?

С помощью стерильных проб и секвенирования, аналогичного анализу древних костей.

Можно ли определить возраст образца?

Да, методом радиоуглеродного анализа, сопоставляя результаты с археологическими слоями.

Есть ли современные аналоги берёзового дегтя?

Да — клейкие смеси на основе природных смол и дегтя до сих пор применяются в строительстве и реставрации.