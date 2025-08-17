Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Череп древнего египтянина
Череп древнего египтянина
© Frontiers by Tondini, Isidro, Camarós, 2024 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:26

Зубной камень рассказал правду: как учёные вычислили первую любительницу бетеля

Археологи нашли древнейшее прямое доказательство употребления бетеля 4000 лет назад

Ученые обнаружили в зубном камне женщины, жившей около 4000 лет назад, следы ареколина — алкалоида, содержащегося в семенах бетелевой пальмы. Это древнейшее прямое свидетельство употребления наркотического средства в Юго-Восточной Азии.

Традиция с тысячелетней историей

Бетель — популярное в регионе психоактивное вещество, которое изготавливают из измельченных семян пальмы Areca catechu. Их заворачивают в листья бетеля (Piper betle) и жуют для стимулирующего эффекта. Археологи находили следы этих плодов на стоянках возрастом до 14 000 лет, но до сих пор не было прямых доказательств их употребления людьми.

Команда под руководством Пиявита Моонкхама из Чиангмайского университета изучила зубной камень шести человек из могильника Нонг-Ратчават (Таиланд). С помощью жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии они выявили ареколин в образцах одной женщины, умершей в бронзовом веке.

Детали захоронения:

  • в могиле нашли разбитую керамику, редкие сосуды сложной формы и каменные бусины.
  • это может указывать на особый статус женщины, хотя четких подтверждений нет.

