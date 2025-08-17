Зубной камень рассказал правду: как учёные вычислили первую любительницу бетеля

Ученые обнаружили в зубном камне женщины, жившей около 4000 лет назад, следы ареколина — алкалоида, содержащегося в семенах бетелевой пальмы. Это древнейшее прямое свидетельство употребления наркотического средства в Юго-Восточной Азии.

Традиция с тысячелетней историей

Бетель — популярное в регионе психоактивное вещество, которое изготавливают из измельченных семян пальмы Areca catechu. Их заворачивают в листья бетеля (Piper betle) и жуют для стимулирующего эффекта. Археологи находили следы этих плодов на стоянках возрастом до 14 000 лет, но до сих пор не было прямых доказательств их употребления людьми.

Команда под руководством Пиявита Моонкхама из Чиангмайского университета изучила зубной камень шести человек из могильника Нонг-Ратчават (Таиланд). С помощью жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии они выявили ареколин в образцах одной женщины, умершей в бронзовом веке.

Детали захоронения: