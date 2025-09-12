Эмоциональный шок от находки: жуки-долгоносики, которые заставят задуматься о ценностях прошлого

Представьте: в глубине земли, под слоем веков, археологи натыкаются на остатки жуков, превращенные в личное украшение. Это не сон, а реальность раскопок в Польше, где нашли фрагменты экзоскелета долгоносиков из I тысячелетия до нашей эры. Что же за история стоит за этой необычной находкой?

Лужицкая культура: фон древних открытий

Примерно с XII по IV век до нашей эры на территории Центральной и Восточной Европы процветала лужицкая археологическая культура. От нее остались селища, городища и огромные могильники с полями погребальных урн, содержащими кремированные останки. Также характерны клады металлических предметов — от мечей до украшений.

В 2005–2007 годах польские археологи проводили спасательные работы перед строительством дороги возле Вроцлава. Они исследовали памятники разных эпох, включая гигантский могильник лужицкой культуры под названием Домаслав (в честь деревни). Всего нашли более 800 захоронений, датируемых 750-450 годами до нашей эры. Многие принадлежали элите, поддерживавшей связи с гальштатской культурой — там встречались импортные артефакты вроде мечей, бронзовых сосудов и туалетных принадлежностей.

Необычная могила №543: фокус исследования

Особое внимание привлекла могила №543 — одна из самых глубоких и впечатляющих. Ее изучали Агата Галушко из Университета Марии Склодовской-Кюри и коллеги. В деревянной погребальной камере нашли три урны с кремированными костями: останки ребенка 9-10 лет, взрослого 20-35 лет и человека неопределенного возраста/пола.

Среди находок:

бронзовая арфообразная фибула.

остатки тесьмы и бересты.

17 фрагментов экзоскелета жуков — 12 целых и 5 частичных переднеспинок буковых листовых долгоносиков (Phyllobius viridicollis).

Ученые полагают, что эти остатки сохранились благодаря окислению фибулы. Вероятно, они были частью ожерелья ребенка или декора для берестяного сосуда/фибулы.

Органические остатки на древних памятниках редкость, так что их символическое или декоративное назначение остается под вопросом. Однако параллели есть: в этнографии Восточной Европы гуцулы (карпатские украинцы) носили ожерелья из экзоскелетов медных (Protaetia cuprea) и золотистых (Cetonia aurata) бронзовок.