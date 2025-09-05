Украшение из древних жуков: что скрывает могила лужицкой культуры

Представьте: в древней могиле, возраст которой насчитывает более двух тысяч лет, археологи находят не только останки людей, но и фрагменты экзоскелетов жуков. Звучит как сюжет фантастического романа, но это реальность! Давайте разберёмся, что именно раскопали польские учёные и какую тайну это раскрывает.

Лужицкая культура: обзор эпохи

Примерно с XII по IV век до нашей эры, в период бронзового и раннего железного веков, на территории Центральной и Восточной Европы процветала лужицкая археологическая культура. От неё остались селища, городища и огромные грунтовые могильники — преимущественно поля с урнами, содержащими кремированные останки. Характерной чертой были также клады металлических предметов, свидетельствующие о развитых ремёслах и торговле.

В 2005–2007 годах близ польского Вроцлава проводились охранные раскопки перед строительством дороги. Археологи открыли обширный могильник лужицкой культуры, названный Домаславом по имени деревни. Всего нашли более 800 захоронений, датируемых примерно 750-450 годами до нашей эры. Многие из них принадлежали представителям древней элиты, поддерживавшим связи с гальштатской культурой. В могилах обнаружили импортные предметы: мечи, бронзовые сосуды, украшения и туалетные принадлежности.

Необычная находка в могиле № 543

Одно из самых впечатляющих захоронений — могила № 543 — стало предметом исследования Агаты Галушко (Agata Hałuszko) из Университета Марии Склодовской-Кюри и её коллег. Эта глубокая погребальная камера из дерева содержала три урны с кремированными костями: останки ребёнка 9-10 лет, взрослого 20-35 лет и человека неопределённого возраста и пола.

В верхнем слое урны ребёнка нашли бронзовую арфообразную фибулу, остатки тесьмы, фрагменты берёсты и 17 частей экзоскелета насекомых. Эти фрагменты — 12 целых и 5 частичных переднеспинок буковых листовых долгоносиков (Phyllobius viridicollis). Вероятно, они сохранились благодаря окислению бронзы.

Что это значит: украшение или декор?

Учёные полагают, что остатки жуков попали в урну не случайно. Возможно, они были частью ожерелья ребёнка или декора для берёстяного сосуда либо фибулы. Такие органические находки редки на археологических памятниках, поэтому трудно определить, имели ли экзоскелеты долгоносиков символическое или декоративное значение. Однако аналогии есть: в этнографии Восточной Европы гуцулки (этнокультурная группа карпатских украинцев) носили ожерелья из экзоскелетов медных (Protaetia cuprea) и золотистых (Cetonia aurata) бронзовок.