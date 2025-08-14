Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Захоронение
Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:37

Женщины в Кушанском царстве: новый взгляд на древний мир через призму глиняного сосуда

Надпись с женским именем на сосуде III века найдена в Халкаджаре

Во время раскопок древнего городища Халкаджар археологи обнаружили глиняный сосуд с загадочной надписью. Артефакт принадлежал женщине по имени Сагкина — и это редкий случай, когда бытовой предмет напрямую связывают с конкретной женщиной той эпохи.

Что рассказала надпись?

На сосуде выгравированы слова на бактрийском языке, записанные местной версией греческого алфавита. Текст гласит, что сосуд принадлежит Сагкине.

"Это важное открытие. Оно позволяет предположить, что женщины в Кушанском царстве могли владеть имуществом и, возможно, даже были грамотными", — отмечает Мирали Замон Каримдодзода (Mirali Zamon Karimdodzoda), руководитель экспедиции.

Почему это важно?

Халкаджар — древнее укреплённое поселение, относящееся к периоду Кушанского царства (I-IV века н. э.). Находка проливает свет на социальный статус женщин того времени:

  • они могли быть собственницами бытовых предметов.
  • надпись на сосуде косвенно указывает на их возможную образованность.

Этот артефакт — не просто черепок глины, а ценное свидетельство жизни женщин, чьи имена и роли редко сохраняются в истории.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шелковый путь: в Кыргызстане нашли захоронение возрастом 2000 лет сегодня в 13:18

Шелковый путь шепчет из-под земли: в Кыргызстане обнаружено захоронение возрастом 2000 лет

В Кыргызстане обнаружено захоронение возрастом 2000 лет, проливающее свет на роль региона в истории Шелкового пути. Узнайте о раскопках и находках археологов!

Читать полностью » В Перу найдена уникальная фреска: 3000-летние морские и звездные мотивы поражают сегодня в 12:08

3000-летняя фреска в Перу: цвет, узоры, послание - что скрывает древнее искусство

В Перу обнаружена 3000-летняя фреска с астрономическими и морскими мотивами. Уникальная находка эпохи формации раскрывает тайны древних культур.

Читать полностью » Ученые в шоке: эти эмоции делают ваш контент вирусным в соцсетях сегодня в 11:08

7 миллионов пользователей раскрыли тайну: эти эмоции делают посты суперпопулярными

Узнайте, как эмоции влияют на распространение контента в соцсетях. Исследование показало, что тревога и любовь способствуют вирусности, а гнев и грусть — замедляют ее.

Читать полностью » Спустя 66 лет: в Антарктиде найдены останки пропавшего метеоролога Денниса Белла сегодня в 10:08

Тайна Антарктиды раскрыта: ледник отдал останки пропавшего 66 лет назад метеоролога

В Антарктиде обнаружены останки метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году. ДНК подтвердило личность. Трагическая история и память о полярнике.

Читать полностью » Генетика против диабета: новая технология CRISPR дает шанс на излечение сегодня в 9:08

Инсулин без инъекций: генетическая модификация поджелудочной железы – прорыв в лечении диабета 1 типа

Ученые совершили прорыв в лечении диабета 1 типа, успешно пересадив генетически модифицированные клетки поджелудочной железы. Технология CRISPR позволила избежать отторжения и добиться выработки инсулина.

Читать полностью » Революция в астробиологии: жизнь найдена там, где нет воды - открытие MIT сегодня в 8:08

Переворот в астробиологии: найдена альтернатива воде для существования жизни

Ученые MIT обнаружили, что жизнь может существовать в ионных жидкостях, а не только в воде. Это открытие расширяет зону обитаемости и возможности поиска внеземной жизни.

Читать полностью » Точность под вопросом: умные часы не могут измерить уровень стресса – новое исследование сегодня в 7:06

Пульс – не приговор: почему умные часы не могут измерить ваш реальный стресс – детали эксперимента

Новое исследование ставит под сомнение точность умных часов в измерении стресса. Фитнес-браслеты показали слабую корреляцию с реальным состоянием пользователей.

Читать полностью » Атланта в центре внимания: упавший метеорит раскрыл тайны формирования Солнечной системы сегодня в 6:06

Метеорит МакДоно: секрет упавшего с неба камня раскрыт – его возраст поражает

Упавший в Джорджии метеорит Мак-Доно оказался старше Земли! Ученые изучают состав и происхождение небесного тела, чтобы оценить космические угрозы и узнать больше о формировании Солнечной системы.

Читать полностью »

Новости
Дом

Термосы для жидкостей, еды и путешествий: как выбрать лучший вариант
ЮФО

В Адыгее модернизируют культурные объекты Кошехабля в рамках нацпроектов
Спорт и фитнес

Основные факторы диареи после занятий спортом по данным Национального института здоровья США
УрФО

Уральские ученые запатентовали экологичный способ добычи нанозолота
Туризм

Лучшие места Карелии для туристов: где провести незабываемое время
Авто и мото

Продажи Genesis G70 в США за полгода 2025 года упали до 5 тысяч машин
Культура и шоу-бизнес

Сергей Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен "Ленинграда" для подростков
Спорт и фитнес

Mayo Clinic назвала эффективные упражнения для укрепления нижнего пресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru