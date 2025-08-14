Женщины в Кушанском царстве: новый взгляд на древний мир через призму глиняного сосуда

Во время раскопок древнего городища Халкаджар археологи обнаружили глиняный сосуд с загадочной надписью. Артефакт принадлежал женщине по имени Сагкина — и это редкий случай, когда бытовой предмет напрямую связывают с конкретной женщиной той эпохи.

Что рассказала надпись?

На сосуде выгравированы слова на бактрийском языке, записанные местной версией греческого алфавита. Текст гласит, что сосуд принадлежит Сагкине.

"Это важное открытие. Оно позволяет предположить, что женщины в Кушанском царстве могли владеть имуществом и, возможно, даже были грамотными", — отмечает Мирали Замон Каримдодзода (Mirali Zamon Karimdodzoda), руководитель экспедиции.

Почему это важно?

Халкаджар — древнее укреплённое поселение, относящееся к периоду Кушанского царства (I-IV века н. э.). Находка проливает свет на социальный статус женщин того времени:

они могли быть собственницами бытовых предметов.

надпись на сосуде косвенно указывает на их возможную образованность.

Этот артефакт — не просто черепок глины, а ценное свидетельство жизни женщин, чьи имена и роли редко сохраняются в истории.