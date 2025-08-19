Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кит с водорослями
Кит с водорослями
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:08

Находка века: в Австралии обнаружили самого маленького кита в истории

Учёные из Университета Монаша обнаружили древних зубатых китов в Австралии

Крошечные зубастые млекопитающие, когда-то обитавшие на нашей планете, могли бы стать символом Австралии, соперничая с кенгуру. В недавней статье палеонтологи представили новый вид млекопитающих — Janjucetus dullardi. Этот вид был найден в Виктории и датируется 25 миллионами лет назад.

Уникальные особенности Janjucetus

По словам палеонтолога Университета Монаша Руайрида Дункана и его коллег, современные усатые киты, такие как синие и горбатые, используют специальные образования во рту для фильтрации планктона. В отличие от них, Janjucetus dullardi был небольшим (до 2 метров в длину), с крупными глазами и короткими челюстями, полными зубов. Несмотря на это, он по сути был усатым китом, но без китового уса, представляя собой ветвь эволюции, ведущую к беззубым гигантам, которые мы знаем сегодня.

Все известные виды млекопитающих существовали в позднем олигоцене, между 27 и 23 миллионами лет назад. Три из четырех описанных видов были найдены на побережье Виктории, недалеко от Мельбурна. Первый из них, названный Mammalodon colliveri, был обнаружен в 1932 году. Этот вид имел уникальные челюстные кости и стертые зубы, что указывает на его способ питания, включающий поедание добычи с морского дна.

В 2006 году натуралист Стаумн Хундер нашел окаменелость, которая позже получила название Janjucetus hunderi. Этот вид обладал крепкой треугольной мордой и острыми зубами, что свидетельствует о его хищническом образе жизни.

Загадка эволюции

Хотя Mammalodon colliveri и Janjucetus hunderi демонстрируют широкий спектр образа жизни млекопитающих, остаются вопросы о том, как и когда они так сильно отличались от других китов. Окаменелости Janjucetus dullardi, обнаруженные в 2019 году директором школы Россом Дуллардом, добавляют новые грани к этой загадке.

"Janjucetus dullardi был около 2 метров в длину — достаточно маленький, чтобы поместиться на стандартной односпальной кровати", — отмечают исследователи.

Это делает его самым маленьким ископаемым китом, найденным в Австралии, и, возможно, первой окаменелостью молодого кита, обнаруженной в этом регионе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китайские учёные разработали новый метод лечения генетических заболеваний сегодня в 17:21

Глухота и анемия: как новые методы лечения могут вернуть радость жизни

Китайские учёные совершили прорыв в генной терапии, открыв путь к лечению глухоты и анемии. Эксперименты на мышах подтвердили: теперь можно не только исправлять мутации, но и предотвращать их последствия.

Читать полностью » Учёные впервые стабилизировали циклоуглерод — потенциальный материал для квантовых технологий сегодня в 16:14

Углеродные молекулы, которые могут сделать электронику эффективнее: узнайте, как

Учёные впервые стабилизировали хрупкий углеродный цикл при комнатной температуре. Этот прорыв может изменить будущее электроники и квантовых технологий. Как им это удалось?

Читать полностью » Геологи обнаружили тепловую аномалию под Аппалачами возрастом 80 млн лет сегодня в 16:05

Под Аппалачами скрывается огненный след: тайна древнего раскола континентов

Под Аппалачами нашли аномально горячие породы — возможно, это след раскола континентов времён динозавров. Учёные раскрывают, как мантийные волны влияют на геологию и климат.

Читать полностью » Древнейший случай искусственной деформации черепа в Европе: учёные изучили находку возрастом 12 000 лет сегодня в 15:27

Тайна ребёнка AC-12: зачем древние европейцы перекраивали форму черепа — открытие, меняющее историю

Учёные обнаружили древнейшее в Европе свидетельство намеренной деформации черепа возрастом 12 000 лет. 3D-моделирование раскрыло: ребёнку из эпиграветтской культуры целенаправлено изменяли форму головы повязками.

Читать полностью » Ученые обнаружили в пещере Норвегии останки 48 видов животных возрастом 75 000 лет сегодня в 15:24

Вымерший грызун в норвежской пещере: ДНК-анализ раскрыл причину исчезновения целых популяций

Ученые обнаружили в пещере Северной Норвегии останки 48 древних видов, включая вымерших леммингов. Анализ ДНК показал, как потепление и похолодание повлияли на фауну Арктики 75 000 лет назад.

Читать полностью » Галактика Космическая подкова скрывала черную дыру рекордной массы – что известно науке сегодня в 14:27

За гранью воображения: чёрная дыра, превосходящая все известные, найдена во Вселенной

Найдена самая массивная черная дыра во Вселенной! Её масса в 36 миллиардов раз больше Солнца. Открытие поможет раскрыть тайны эволюции галактик и черных дыр.

Читать полностью » Сенсационное открытие: ученые создали твердый гидрид золота сегодня в 14:24

Золото и водород сошлись в танце: рождение уникального гидрида изменит мир химии

Ученые создали уникальный твердый гидрид золота в экстремальных условиях. Это открытие расширяет границы химии материалов и углубляет понимание свойств веществ в космосе.

Читать полностью » С 2019 года скорость таяния ледника ЮНЕСКО увеличилась в 16 раз — новые данные исследований сегодня в 13:27

Уникальный ледник Аргентины стремительно исчезает: что скрывают учёные под метровым слоем льда

Ледник Перито-Морено, объект ЮНЕСКО, стремительно тает: с 2019 года скорость утраты толщины возросла в 16 раз. Ученые предупреждают о возможном исчезновении ледника из-за глобального потепления, что угрожает экологии и туризму Аргентины.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Учёные выяснили, что совместные разговоры о других повышают чувство близости у партнёров
Авто и мото

Продажи Zeekr 7X стартовали в Таиланде после успеха модели в Китае
Красота и здоровье

Диетологи советуют включать дыню в завтрак для увлажнения организма и поддержки давления
Дом

Психологи и дизайнеры предложили использовать "дизайн-терапию" для гармоничного дома
Спорт и фитнес

Грейсон Уикхэм: главная цель HIIT — максимальная нагрузка с паузами на восстановление
Еда

Шоковая заморозка мелкими кристаллами льда сохраняет вкус и аромат перца
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага проведёт виртуальную пресс-конференцию в Roblox 23 августа
Туризм

Популярные туристические направления России в 2025 году столкнулись с ростом цен и проблемами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru