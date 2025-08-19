Находка века: в Австралии обнаружили самого маленького кита в истории

Крошечные зубастые млекопитающие, когда-то обитавшие на нашей планете, могли бы стать символом Австралии, соперничая с кенгуру. В недавней статье палеонтологи представили новый вид млекопитающих — Janjucetus dullardi. Этот вид был найден в Виктории и датируется 25 миллионами лет назад.

Уникальные особенности Janjucetus

По словам палеонтолога Университета Монаша Руайрида Дункана и его коллег, современные усатые киты, такие как синие и горбатые, используют специальные образования во рту для фильтрации планктона. В отличие от них, Janjucetus dullardi был небольшим (до 2 метров в длину), с крупными глазами и короткими челюстями, полными зубов. Несмотря на это, он по сути был усатым китом, но без китового уса, представляя собой ветвь эволюции, ведущую к беззубым гигантам, которые мы знаем сегодня.

Все известные виды млекопитающих существовали в позднем олигоцене, между 27 и 23 миллионами лет назад. Три из четырех описанных видов были найдены на побережье Виктории, недалеко от Мельбурна. Первый из них, названный Mammalodon colliveri, был обнаружен в 1932 году. Этот вид имел уникальные челюстные кости и стертые зубы, что указывает на его способ питания, включающий поедание добычи с морского дна.

В 2006 году натуралист Стаумн Хундер нашел окаменелость, которая позже получила название Janjucetus hunderi. Этот вид обладал крепкой треугольной мордой и острыми зубами, что свидетельствует о его хищническом образе жизни.

Загадка эволюции

Хотя Mammalodon colliveri и Janjucetus hunderi демонстрируют широкий спектр образа жизни млекопитающих, остаются вопросы о том, как и когда они так сильно отличались от других китов. Окаменелости Janjucetus dullardi, обнаруженные в 2019 году директором школы Россом Дуллардом, добавляют новые грани к этой загадке.

"Janjucetus dullardi был около 2 метров в длину — достаточно маленький, чтобы поместиться на стандартной односпальной кровати", — отмечают исследователи.

Это делает его самым маленьким ископаемым китом, найденным в Австралии, и, возможно, первой окаменелостью молодого кита, обнаруженной в этом регионе.