Неожиданное открытие: Пулана может быть ключом к разгадке происхождения околоземных астероидов

Вы когда-нибудь задумывались, как древние астероиды могли повлиять на формирование околоземных объектов? С помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" астрономы сделали удивительное открытие о гигантском астероиде Пулана, который может оказаться "прародителем" таких известных астероидов, как Бенну и Рюгу.

Открытие Пуланы

В 1875 году австрийский астроном Иоганн Пализа открыл Пулану, темный астероид главного пояса с диаметром около 55 километров. Этот объект принадлежит редкому спектральному классу F и считается основателем семейства Нисы (или Пуланы) — крупнейшего семейства астероидов с низким альбедо. Ученые предполагают, что Пулана, а также Бенну и Рюгу могли возникнуть в результате древних столкновений в Солнечной системе, когда крупные астероиды распадались на части.

Международная команда астрономов под руководством Анисии Арредондо из Юго-Западного исследовательского института (США) провела наблюдения за Пуланой с помощью инфракрасного спектрометра NIRSpec и MIRI, установленных на "Джеймсе Уэббе". Сравнив полученные данные с образцами грунта, привезенными с астероидов Бенну и Рюгу, исследователи обнаружили удивительное сходство в спектрах этих небесных тел.

Сходства и различия

Хотя результаты спектроскопии показали много общего между Пуланой, Бенну и Рюгу, были и отличия. Например, спектры Пуланы не имели характерного "плато", которое наблюдается у других астероидов главного пояса. Более того, глобальный спектр Бенну имел "синий" наклон, в то время как у Пуланы он был "красным". Однако лабораторные образцы грунта с Бенну показали "красный" наклон, что может быть связано с космическим выветриванием.

Спектры образцов с Рюгу также были схожи с Пуланой, но слабо гидратированные минералы указывали на различия в тепловой истории Рюгу. Ранее в грунте этого астероида были найдены следы соленой воды, что также может объяснять его уникальные свойства.

Общее происхождение

Авторы исследования уверены, что все три астероида имеют общее происхождение. Бенну и Рюгу, вероятно, откололись от Пуланы миллиарды лет назад. Различия в их характеристиках могут быть объяснены разными "жизненными" путями: Пулана дольше подвергался ударам микрометеороидов, в то время как Бенну и Рюгу сильнее подверглись радиации из-за близости к Солнцу.