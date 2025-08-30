Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Межзвёздный объект
Межзвёздный объект
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:38

Неожиданное открытие: Пулана может быть ключом к разгадке происхождения околоземных астероидов

Учёные NASA установили происхождение астероидов Бенну и Рюгу от общего родительского тела

Вы когда-нибудь задумывались, как древние астероиды могли повлиять на формирование околоземных объектов? С помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" астрономы сделали удивительное открытие о гигантском астероиде Пулана, который может оказаться "прародителем" таких известных астероидов, как Бенну и Рюгу.

Открытие Пуланы

В 1875 году австрийский астроном Иоганн Пализа открыл Пулану, темный астероид главного пояса с диаметром около 55 километров. Этот объект принадлежит редкому спектральному классу F и считается основателем семейства Нисы (или Пуланы) — крупнейшего семейства астероидов с низким альбедо. Ученые предполагают, что Пулана, а также Бенну и Рюгу могли возникнуть в результате древних столкновений в Солнечной системе, когда крупные астероиды распадались на части.

Международная команда астрономов под руководством Анисии Арредондо из Юго-Западного исследовательского института (США) провела наблюдения за Пуланой с помощью инфракрасного спектрометра NIRSpec и MIRI, установленных на "Джеймсе Уэббе". Сравнив полученные данные с образцами грунта, привезенными с астероидов Бенну и Рюгу, исследователи обнаружили удивительное сходство в спектрах этих небесных тел.

Сходства и различия

Хотя результаты спектроскопии показали много общего между Пуланой, Бенну и Рюгу, были и отличия. Например, спектры Пуланы не имели характерного "плато", которое наблюдается у других астероидов главного пояса. Более того, глобальный спектр Бенну имел "синий" наклон, в то время как у Пуланы он был "красным". Однако лабораторные образцы грунта с Бенну показали "красный" наклон, что может быть связано с космическим выветриванием.

Спектры образцов с Рюгу также были схожи с Пуланой, но слабо гидратированные минералы указывали на различия в тепловой истории Рюгу. Ранее в грунте этого астероида были найдены следы соленой воды, что также может объяснять его уникальные свойства.

Общее происхождение

Авторы исследования уверены, что все три астероида имеют общее происхождение. Бенну и Рюгу, вероятно, откололись от Пуланы миллиарды лет назад. Различия в их характеристиках могут быть объяснены разными "жизненными" путями: Пулана дольше подвергался ударам микрометеороидов, в то время как Бенну и Рюгу сильнее подверглись радиации из-за близости к Солнцу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: буревестники сбрасывают вес перед полётом через дефекацию для экономии энергии сегодня в 17:10

Неожиданный маневр: зачем морские птицы поднимаются в воздух каждые 5 минут

Японские ученые раскрыли удивительную привычку буревестников испражняться в полете. Как это влияет на экосистемы и поведение птиц? Узнайте подробнее!

Читать полностью » Инновационный анализ крови предсказывает риск лейкемии и темпы старения организма сегодня в 10:10

Анализ крови раскрыл главный секрет старения: ученые в шоке от гендерных различий

Израильские ученые разработали новый анализ крови, предсказывающий риск лейкемии и раскрывающий темпы старения организма, используя стволовые клетки.

Читать полностью » Ученые расшифровали лингвистические следы древних пыток в азиатских диалектах сегодня в 9:09

40 способов боли, 9 из которых шокируют: как историки расшифровали забытые методы наказания

Ученые РАН расшифровали 9 методов пыток XVIII–XX веков, сохранившихся в диалектах Тувы и Монголии. Исследование раскрывает связь терминологии с практиками китайской администрации и культурными особенностями региона.

Читать полностью » Меч из Вислы ошеломил ученых: история XIII века всплыла на поверхность сегодня в 8:09

Загадка Вислы: меч из глубины веков найден рыбаком – что расскажет древнее оружие

В польской реке Висла найден меч XIII века. Археологи считают, что находка раскроет тайны средневековой истории Польши. Сейчас меч изучают эксперты.

Читать полностью » Уникальная мраморная колонна V века до н.э. найдена в Испании — связь с Малой Азией сегодня в 7:09

Мраморный мост между континентами: как находка в Касас-дель-Туруньуэло изменила карту античной торговли

Уникальная мраморная колонна из Малой Азии найдена в Испании: археологи раскрыли тайны древней тартесской цивилизации. Новые открытия в Касас-дель-Туруньуэло — гидросооружения, греческие артефакты и следы религиозных ритуалов.

Читать полностью » Коралловые рифы под угрозой: 50% уже исчезло — как глобальное потепление разрушает океаны сегодня в 6:24

Подводные врата Апокалипсиса: секрет, который спрятан в исчезающих рифах — учёные бьют тревогу

50% коралловых рифов уже уничтожено: как глобальное потепление и загрязнение океанов губят ключевые экосистемы. Учёные раскрыли методы спасения через морские заповедники и лабораторное восстановление.

Читать полностью » Метод аргоновой датировки раскрыл опасную связь таяния ледников и пробуждения вулканов сегодня в 5:24

Ледники тают — вулканы просыпаются: как климат запускает цепную реакцию, о которой молчит наука

Учёные выяснили: таяние ледников из-за глобального потепления снижает давление на земную кору, пробуждая спящие вулканы. Исследование 6 чилийских гигантов, включая Мочо-Чошуэнко, показало, что аналогичные риски ждут Антарктиду, Йеллоустоун и Россию.

Читать полностью » Фотограф заснял редкий самолёт ВВС США NT-43A RATT55 над базой Грум-Лейк в Неваде сегодня в 4:28

Самолет ВВС США NT-43A RATT55 показался над Невадой: такого зрелища не ожидал никто

Редкое наблюдение подтвердило активность секретного NT-43A RATT55, который остаётся ключевой платформой ВВС США для испытаний технологий малозаметности.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Биологи напомнили: сенокосцы не пауки и не имеют ядовитых желез
Еда

Неправильная варка делает пюре водянистым — главные ошибки приготовления
Садоводство

Забудьте про навоз: компост – лучшее удобрение для вашего огорода – инструкция и советы
Наука и технологии

Астрономы обнаружили связь между черными дырами и массивными галактиками
Спорт и фитнес

Тренер Люк Мильтон показал комплекс упражнений для кора на 10 минут
Красота и здоровье

Зелёный чай снижает воспаление и замедляет старение кожи
Авто и мото

В Крыму открыли новую трассу в обход Симферополя к Южному берегу
Садоводство

Эти ароматные травы можно выращивать на балконе круглый год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru