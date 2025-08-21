Древняя история в руках: что рассказывает сосуд, найденный в Таджикистане

В Таджикистане археологи сделали удивительное открытие, которое может изменить наше представление о роли женщин в древнем обществе.

В этом году, под руководством Мирали Замона Каримдодзоды из Национального музея, команда исследователей обнаружила глиняный сосуд с двумя ручками в древнем городище Халкаджар. На сосуде имеется бактрийская надпись, выполненная с использованием местной версии греческого алфавита. Перевод гласит, что этот артефакт принадлежал женщине по имени Сагкина. Информация об этом была опубликована на сайте Национального музея Таджикистана.

Историческая значимость

Памятник Халкаджар представляет собой остатки укрепленного поселения, существовавшего на территории современной Хатлонской области. Этот объект относится к временам Кушанского царства, которое процветало в первые века нашей эры.

По словам экспертов, сосуд имеет огромную ценность, так как это редкий случай, когда бытовой предмет можно напрямую связать с конкретной женщиной. Это открытие поднимает важные вопросы о роли женщин в древнем обществе, предполагая, что они могли быть собственниками предметов домашнего обихода и, возможно, даже обучаться грамоте.

Таким образом, находка в Халкаджаре не только интересна с археологической точки зрения, но и открывает новые горизонты для изучения социальной структуры древних обществ.