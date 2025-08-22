Опасный эксперимент с тушей копытного — как современные учёные проверили оружие палеолита

Археологи из Университета Бордо и Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске сделали сенсационное открытие на стоянке Оби-Рахмат в Узбекистане. Они обнаружили наконечники стрел в слое возрастом около 80 тысяч лет, что является важным открытием.

Статья об открытии вышла в PLOS One.

Охотничьие инструменты — отличительная черта рода Homo, а потребление мяса повлияло на когнитивное и поведенческое развитие человека.

Небольшие и средние каменные наконечники ранее идентифицировались как головки метательных снарядов в инвентаре начального или раннего верхнего палеолита.

Изучение перехода: внимание к легким наконечникам

Однако в исследованиях перехода от среднего к верхнему палеолиту легким наконечникам стрел не уделяется достаточного внимания.

Грот Оби-Рахмат расположен в долине Палтау на юго-западной оконечности Тянь-Шаня, на северо-востоке Узбекистана.

Стратиграфия включает 21 слой на глубине 10 м с археологическим материалом, датируемым от 90 до 40 тысяч лет назад.

В древнейших слоях 20-21 обнаружены три типа охотничьих орудий: крупные ретушированные наконечники (вероятно, для копий), микропластины (неретушированные треугольные острия шириной ~18 мм и весом ~1.4 г), интерпретируемые как наконечники стрел, и лезвия-вкладыши, использовавшиеся как боковые элементы.

Именно микропластины, интерпретируемые как наконечники стрел, привлекли особое внимание ученых.

Эксперименты: изготовление и тестирование орудий

Из почти трех сотен находок отобрали два десятка возможных наконечников и внимательнейшим образом изучили их под микроскопом. Дополнительные эксперименты включали изготовление орудий из местного кремнистого известняка, а также тестирование крепления и удара.

Двенадцать микропластин закрепили на деревянных древках диаметром 8 мм без обвязки и стреляли из 36-фунтового ламинированного лука в тушу небольшого копытного животного, подвешенную в анатомическом положении.

Отсутствие обработки основания, несмотря на выраженные ударные бугорки и частые переломы, указывает на крепление, не идеально совпадающее с осью; древки, вероятно, были исключительно деревянными, без костяных элементов.

Использование пластинок в охотничьем оружии в Оби-Рахмате датируется периодом примерно 80 тысяч лет.

Масштаб открытия: значительный шаг вперед

Хотя для функционального понимания требуется больше образцов, очевидно, что для той давней поры это значительный шаг вперед в изготовлении охотничьих орудий.

Для сравнения, микропластинам из пещеры Мандрен во Франции порядка 54 тысяч лет.

Французские наконечники сделаны Homo sapiens, у неандертальских индустрий аналогов нет, что ставит вопрос о культурной принадлежности создателей орудий Оби-Рахмат.

Еще больше запутывают найденные в слое 16 останки подростка с чертами неандертальца и сапиенса.

Открытие наконечников стрел в Оби-Рахмате является важным шагом в изучении истории человечества, который позволяет пересмотреть наши знания о палеолите и развитии охотничьих технологий. Дальнейшие исследования помогут раскрыть новые тайны прошлого.