Лук и стрелы
Лук и стрелы
© commons.wikimedia.org by Capablancaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:22

Опасный эксперимент с тушей копытного — как современные учёные проверили оружие палеолита

Археологи нашли древнейшие стрелы — открытие старше европейских на 26 000 лет

Археологи из Университета Бордо и Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске сделали сенсационное открытие на стоянке Оби-Рахмат в Узбекистане. Они обнаружили наконечники стрел в слое возрастом около 80 тысяч лет, что является важным открытием.

Статья об открытии вышла в PLOS One, что свидетельствует о его значимости для науки. Это позволяет больше узнать о палеолите.

Охотничьи инструменты — отличительная черта рода Homo, а потребление мяса повлияло на когнитивное и поведенческое развитие человека, что является ключевым аспектом. Это позволяет изучить эволюцию.

Небольшие и средние каменные наконечники ранее идентифицировались как головки метательных снарядов в инвентаре начального или раннего верхнего палеолита. Они стали важным элементом.

Изучение перехода: внимание к легким наконечникам

Однако в исследованиях перехода от среднего к верхнему палеолиту легким наконечникам стрел не уделяется достаточного внимания, что необходимо исправить. Это очень важно.

Грот Оби-Рахмат расположен в долине Палтау на юго-западной оконечности Тянь-Шаня, на северо-востоке Узбекистана, что является важным моментом. Это было место раскопок.

Стратиграфия включает 21 слой на глубине 10 м с археологическим материалом, датируемым от 90 до 40 тысяч лет назад, что дает возможность изучения. Это очень важно.

В древнейших слоях 20-21 обнаружены три типа охотничьих орудий: крупные ретушированные наконечники (вероятно, для копий), микропластины (неретушированные треугольные острия шириной ~18 мм и весом ~1.4 г), интерпретируемые как наконечники стрел, и лезвия-вкладыши, использовавшиеся как боковые элементы, что дает важные данные.

Именно микропластины, интерпретируемые как наконечники стрел, привлекли особое внимание ученых, что является ключевым моментом. Это было главным.

Эксперименты: изготовление и тестирование орудий

Из почти трех сотен находок отобрали два десятка возможных наконечников и внимательнейшим образом изучили их под микроскопом, что позволяет лучше понять процесс. Дополнительные эксперименты включали изготовление орудий из местного кремнистого известняка, а также тестирование крепления и удара.

Двенадцать микропластин закрепили на деревянных древках диаметром 8 мм без обвязки и стреляли из 36-фунтового ламинированного лука в тушу небольшого копытного животного, подвешенную в анатомическом положении, чтобы проверить прочность, что очень важно. Это был важный эксперимент.

Отсутствие обработки основания, несмотря на выраженные ударные бугорки и частые переломы, указывает на крепление, не идеально совпадающее с осью; древки, вероятно, были исключительно деревянными, без костяных элементов, что является очень важным. Это имеет важное значение.

Использование пластинок в охотничьем оружии в Оби-Рахмате датируется периодом примерно 80 тысяч лет, что делает это открытие уникальным. Это показывает возраст.

Масштаб открытия: значительный шаг вперед

Хотя для функционального понимания требуется больше образцов, очевидно, что для той давней поры это значительный шаг вперед в изготовлении охотничьих орудий, что является ключевым моментом. Это дает надежду.

Для сравнения, микропластинам из пещеры Мандрен во Франции порядка 54 тысяч лет, что позволяет сравнить находки. Это помогает понять.

Французские наконечники сделаны Homo sapiens, у неандертальских индустрий аналогов нет, что ставит вопрос о культурной принадлежности создателей орудий Оби-Рахмат, что является важным вопросом. Это заставляет задуматься.

Еще больше запутывают найденные в слое 16 останки подростка с чертами неандертальца и сапиенса, что говорит о смешении разных видов. Это ставит вопрос.

Интересные факты о палеолите:

В эпоху палеолита люди жили в основном охотой и собирательством.
Древние люди использовали огонь для обогрева и приготовления пищи.
Наскальная живопись является одним из основных источников информации о жизни людей в палеолите.

Открытие наконечников стрел в Оби-Рахмате является важным шагом в изучении истории человечества, который позволяет пересмотреть наши знания о палеолите и развитии охотничьих технологий. Дальнейшие исследования помогут раскрыть новые тайны прошлого.

