Железный снаряд в живой кости: парадокс парфянского захоронения, который никто не ожидал

Представьте: в Иране археологи наткнулись на останки древнего мужчины, в чьей ноге на протяжении веков торчал наконечник стрелы. Эта находка проливает свет на жизнь во времена Парфянского царства — эпохи, полной интриг и сражений. Но что именно произошло с этим человеком? Давайте разберёмся шаг за шагом.

Детали удивительной находки

Захоронение принадлежит юноше или мужчине, жившему в период Парфянского царства (середина III века до нашей эры — первая треть III века нашей эры). Исследователи под руководством Мохаммада Резы Эгдами из Гилянского университета тщательно изучили останки. Они обнаружили проникающее ранение в правой большеберцовой кости, где до сих пор находился трёхгранный железный наконечник стрелы.

Благодаря современным технологиям — рентгенографии и компьютерной томографии — учёные определили размеры снаряда: длина около 45 миллиметров, ширина 15 миллиметров. Наконечник оказался высокого качества, способным глубоко проникать в кость, но древние хирурги не смогли его извлечь. Это говорит о недостатке медицинских знаний того времени.

Где и когда нашли гробницу?

Гробница была раскопана на памятнике Лияр-Санг-Бон, недалеко от города Эмлеш на южном побережье Каспийского моря. В 2016–2018 годах археологи нашли там останки 77 человек, относящихся к эпохе Парфянского царства и более позднему Сасанидскому государству.

Скелет мужчины лежал на боку с согнутыми в коленях ногами — типичная поза для захоронений того периода. Рядом обнаружили 17 артефактов, среди которых:

керамический сосуд со следами копоти и птичьими костями внутри;

три железных наконечника копий;

кинжал;

нож с изогнутым лезвием.

Эти предметы помогают воссоздать повседневную жизнь и вооружение древних обитателей региона.

Эта находка не только раскрывает детали древней травмы, но и напоминает о хрупкости человеческой жизни в далёком прошлом.