Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:18

Смертельная рана, которая не убила: что скрывает находка испанских археологов

Археологи обнаружили 4000-летнюю кость с застрявшим наконечником стрелы в каталонской пещере

В ребре человека, жившего более 4000 лет назад, до сих пор торчит кремнёвый наконечник стрелы. Учёные считают, что этот человек получил ранение в спину, но смог выжить — на кости сохранились следы заживления.

Роковая находка в горной пещере

Археологи из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES) под руководством Карлоса Торнеро (Carlos Tornero) обнаружили эту необычную кость в пещере Рок-де-лес-Оренетес в провинции Жирона.

"Стрела пробила ребро насквозь, и наконечник остался в кости. Похоже, что человек был ранен в спину, но сумел прожить ещё какое-то время", — отмечают исследователи.

Пещера расположена на высоте 1800 метров над уровнем моря и служила важным археологическим памятником ещё с эпохи позднего халколита — раннего бронзового века.

Следы древнего насилия

Раскопки здесь начались ещё в 1970-х годах, а в 2019-м возобновились с новой силой. За это время учёные обнаружили тысячи фрагментов костей, принадлежавших как минимум 50 людям, жившим 4500-4100 лет назад.

Недавний анализ останков показал:

  • 48 колотых ран на костях шести человек,
  • следы удара тупым предметом на одном из черепов.

Это говорит о множественных эпизодах насилия, а не о единичном массовом убийстве.

Что случилось с древним воином?

Несмотря на серьёзное ранение, человек с пробитым ребром не погиб сразу. Заживление кости указывает на то, что он мог продолжать жить с наконечником в теле.

Почему его не извлекли? Возможно, стрела застряла слишком глубоко, или раненый не получил нужной помощи.

