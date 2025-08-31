Ароматная память: как финикийцы оставили след в сердцах потомков

Задумывались ли вы, как ароматы могут формировать идентичность и память? В то время как керамические черепки и монеты могут сохраняться под землёй веками, запахи древности, как правило, ускользают от нас. Однако группа исследователей из Тюбингенского университета и Мадридского университета Комплутенсе сделала шаг к разгадке этой загадки, проанализировав 51 керамический сосуд для масла из финикийского поселения Мотия на Сицилии.

Исследование сосудов

Сосуды, которые исследовались, представляют собой небольшие керамические бутылочки высотой от 15,5 до 18,5 см и датируются VIII-VI веками до нашей эры. Они находились в гробницах, домах и священных местах.

"Их широкое распространение по всему Средиземноморью и за его пределами свидетельствует о том, что эти сосуды выполняли разнообразные функции", — отмечает Адриано Орсингер.

Происхождение и назначение

Исследователи провели анализ состава керамики, чтобы определить, откуда происходят сосуды. Восемь из 51 сосуда содержали органические остатки, включая растительные липиды, сосновую и мастиковую смолу, которые являются индикаторами ароматических масел.

"Наше исследование подтверждает, что эти керамические сосуды использовались для транспортировки ароматических масел", — говорит Сильвия Амиконе.

Ароматы играли важную роль в межкультурном обмене.

"Эти масла были больше, чем просто товарами. Они служили связующим звеном между культурами", — добавляет Орсингер.

В железном веке Средиземноморье стало центром мобильности, торговли и культурного взаимодействия, где финикийцы, известные своими мореплавательскими навыками, активно развивали связи с другими культурами.

Переосмысление древней мобильности

Исследование призывает к новому взгляду на миграцию и культурную принадлежность в древнем мире.

"Мы должны переосмыслить древнюю мобильность не только как перемещение людей и товаров, но и как циркуляцию запахов и воспоминаний", — говорит Орсингер.

Аромат, как важный элемент идентичности, часто недооценивается в процессах миграции и культурного обмена.

"Наша работа подчёркивает потенциал междисциплинарной науки для раскрытия нематериальных измерений древности", — подчеркивает Амиконе.

Исследование показывает, как даже неуловимые следы, такие как ароматы, могут быть доступны благодаря новым методам, открывающим новые горизонты в понимании культурного мира древности.

Таким образом, исследование финикийских сосудов не только открывает новые факты о древней культуре, но и показывает, как ароматы связывают людей и формируют их идентичность на протяжении веков.