Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
раскопки
раскопки
© https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:07

Ароматная память: как финикийцы оставили след в сердцах потомков

Археологи подтвердили использование финикийцами ароматических масел в торговле и ритуалах

Задумывались ли вы, как ароматы могут формировать идентичность и память? В то время как керамические черепки и монеты могут сохраняться под землёй веками, запахи древности, как правило, ускользают от нас. Однако группа исследователей из Тюбингенского университета и Мадридского университета Комплутенсе сделала шаг к разгадке этой загадки, проанализировав 51 керамический сосуд для масла из финикийского поселения Мотия на Сицилии.

Исследование сосудов

Сосуды, которые исследовались, представляют собой небольшие керамические бутылочки высотой от 15,5 до 18,5 см и датируются VIII-VI веками до нашей эры. Они находились в гробницах, домах и священных местах.

"Их широкое распространение по всему Средиземноморью и за его пределами свидетельствует о том, что эти сосуды выполняли разнообразные функции", — отмечает Адриано Орсингер.

Происхождение и назначение

Исследователи провели анализ состава керамики, чтобы определить, откуда происходят сосуды. Восемь из 51 сосуда содержали органические остатки, включая растительные липиды, сосновую и мастиковую смолу, которые являются индикаторами ароматических масел.

"Наше исследование подтверждает, что эти керамические сосуды использовались для транспортировки ароматических масел", — говорит Сильвия Амиконе.

Ароматы играли важную роль в межкультурном обмене.

"Эти масла были больше, чем просто товарами. Они служили связующим звеном между культурами", — добавляет Орсингер.

В железном веке Средиземноморье стало центром мобильности, торговли и культурного взаимодействия, где финикийцы, известные своими мореплавательскими навыками, активно развивали связи с другими культурами.

Переосмысление древней мобильности

Исследование призывает к новому взгляду на миграцию и культурную принадлежность в древнем мире.

"Мы должны переосмыслить древнюю мобильность не только как перемещение людей и товаров, но и как циркуляцию запахов и воспоминаний", — говорит Орсингер.

Аромат, как важный элемент идентичности, часто недооценивается в процессах миграции и культурного обмена.

"Наша работа подчёркивает потенциал междисциплинарной науки для раскрытия нематериальных измерений древности", — подчеркивает Амиконе.

Исследование показывает, как даже неуловимые следы, такие как ароматы, могут быть доступны благодаря новым методам, открывающим новые горизонты в понимании культурного мира древности.

Таким образом, исследование финикийских сосудов не только открывает новые факты о древней культуре, но и показывает, как ароматы связывают людей и формируют их идентичность на протяжении веков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сенсор (200 дБ) из Китая превзошёл аналоги: машинное зрение выходит на новый уровень сегодня в 13:21

Сенсоры больше не преграда: создан прорывной глаз для машинного зрения – будущее уже здесь

Китайские ученые создали сенсор, имитирующий человеческий глаз. Ретиноморфный фотодиод (RPD) с динамическим диапазоном 200 дБ превосходит существующие аналоги в задачах машинного зрения.

Читать полностью » Профессор Голдберг: гуманоидные роботы не заменят людей в физическом труде ближайшие 10 лет сегодня в 12:21

Роботы-гуманоиды против синих воротничков: почему заменители человека — это миф, а не реальность

Профессор Кен Голдберг развенчивает миф о скором приходе гуманоидных роботов: парадокс Моравека, нехватка данных и 5-10 лет отставания. Почему строители и повара в безопасности, а ИИ пока не заменит физический труд.

Читать полностью » Ученые раскрыли секрет пауков Psechrus clavis: светлячки в паутине как приманка для охоты сегодня в 11:21

Живой фонарь в паутине: зачем пауки из Восточной Азии коллекционируют светлячков — невероятное открытие

Ученые обнаружили, что пауки Psechrus clavis используют светлячков как "живые фонари", привлекая добычу. Это уникальная охотничья стратегия, раскрывающая сложные взаимодействия хищников и жертв.

Читать полностью » Кости возрастом 70 млн лет: учёные описали 3,5-метрового родственника крокодилов сегодня в 10:21

Свирепый охотник мелового периода: что скрывает прекрасно сохранившийся скелет из Аргентины

Учёные открыли новый вид хищного крокодиломорфа — 3,5-метрового Kostensuchus atrox. Его останки возрастом 70 млн лет, найденные в Аргентине, раскрыли роль древних рептилий как доминантов экосистемы Патагонии.

Читать полностью » Как изменение океанских температур повлияло на заселение островов Тихого океана сегодня в 9:54

Море зовёт, засуха гонит: раскрыты причины великого переселения вековой давности

Исследование Университета Саутгемптона обнаружило: 1000 лет назад засуха в Западной Полинезии и дожди на востоке заставили людей мигрировать через Тихий океан. Учёные связывают это с изменениями температур океанских вод.

Читать полностью » Травмы спинного мозга больше не приговор: учёные впервые соединили повреждённые нейроны с помощью биопечати сегодня в 8:54

Учёные нашли способ перепрограммировать спинной мозг: секрет кроется в трёх революционных технологиях

Учёные из Университета Миннесоты объединили 3D-печать каркасов, стволовые клетки и направленный рост нейронов, создав метод восстановления спинного мозга. Эксперименты на крысах доказали: новая технология возвращает подвижность после травм, открывая путь к клиническим испытаниям.

Читать полностью » Китай запустил крупнейшую нейтринную обсерваторию JUNO: детали проекта за $300 млн сегодня в 7:54

Призрачные частицы на службе науки: как Китай пытается разгадать главную загадку Вселенной

Китай запустил крупнейшую в мире нейтринную обсерваторию JUNO. 20 000 тонн жидкости, глубина 700 м и 700 учёных из 17 стран помогут раскрыть секреты Вселенной через «призрачные частицы».

Читать полностью » Калифорнийские учёные разработали оптический генератор изображений — альтернатива Stable Diffusion сегодня в 6:54

Учёные против прожорливого ИИ: как свет заменит процессоры и спасёт экологию — революционный прорыв

Учёные создали оптический генератор изображений, использующий свет вместо процессоров. Новая технология снижает энергозатраты на порядки, сохраняя качество Stable Diffusion, и открывает путь к «зелёному» ИИ для VR и смартфонов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

FCDBC: как любительская команда Зеленограда за три года стала чемпионом города
Спорт и фитнес

Как эффективно сжигать жир на животе с помощью тренировки на беговой дорожке
Красота и здоровье

Газлайтинг приводит к потере идентичности и контролю в отношениях — данные Klein
Спорт и фитнес

Учёные: 10 минут интервальной ходьбы в день продлевают жизнь
Дом

Организация ванной комнаты: методы хранения и расхламления по советам Марии Викуловой
Садоводство

Насекомые-помощники на даче: как создать рай для божьих коровок, златоглазок и жужелиц
Наука и технологии

Археологи обнаружили новые черепа в Уэй Цомпантли: детали находки в Мехико
Туризм

Видео с ретрита москвичей на Байкале вызвало бурную критику в соцсетях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru