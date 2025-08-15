Не верь глазам: древние собаки ели то, что не снилось их потомкам

На острове Жохова в Восточно-Сибирском море археологи обнаружили уникальные свидетельства жизни древних охотников. Эта стоянка эпохи мезолита, существовавшая около 9000 лет назад, — самое северное из известных поселений того времени. Здесь жили люди, добывавшие северных оленей и даже белых медведей.

Но не только человеческие артефакты привлекли внимание учёных. В вечной мерзлоте прекрасно сохранились собачьи экскременты, которые рассказали неожиданную историю о жизни четвероногих спутников древних охотников.

Собаки ели сырую рыбу — и страдали от паразитов

Палеопаразитологи изучили 33 образца древних фекалий и обнаружили, что более 90% содержали яйца ленточных червей рода Diphyllobothrium, вероятно, широкого лентеца.

"Это явный признак того, что собак кормили сырой или плохо обработанной рыбой", — отмечают исследователи.

Примечательно, что прямых свидетельств рыболовства на стоянке почти нет — лишь несколько костяных гарпунов и щучьи челюсти. Но паразиты подтверждают: рыба была в рационе.

Олени и медведи — тоже часть меню

Примерно в третьей части образцов нашли яйца тениид — ленточных червей, которые передаются через мясо. Это значит, что собаки ели:

оленину (вероятно, внутренности или обрезки после разделки);

мясо белых медведей (их шерсть тоже обнаружили в экскрементах).

Собаки были незаменимы для выживания в Арктике: помогали на охоте и перевозили грузы. Но постоянные паразитарные инфекции ослабляли животных, снижая их работоспособность.

"Больные собаки вряд ли могли эффективно тянуть нарты или участвовать в охоте", — заключают учёные.

Это исследование не только раскрывает детали жизни древних народов, но и показывает, как тесно были связаны люди и их четвероногие спутники тысячи лет назад.