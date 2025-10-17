Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© United States Army by Rachel Goodspeed is licensed under Public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:30

Кто стёр историю? В древнем городе нашли загадочные надписи, от которых кто-то избавился

В древнем городе Турции нашли 6 стертых арамейских надписей возрастом 3000 лет

На востоке Турции археологи сделали находку, которая может изменить представления о древней политической карте региона. В древнем городе Зернаки-Тепе, расположенном в провинции Ван, обнаружены шесть новых арамейских надписей, датируемых примерно тремя тысячами лет назад. Эти тексты, высеченные на каменных стенах и частично стёртые, помогают понять, как пересекались судьбы Парфянского царства и местных анатолийских культур.

Город на стыке цивилизаций

Зернаки-Тепе расположен в квартале Юкары Ишыклы района Эрджиш и занимает около 270 гектаров - масштаб, сопоставимый с крупнейшими античными городами Восточной Анатолии. По мнению учёных, этот центр не был обычным военным форпостом: его структура и инфраструктура указывают на сложную городскую жизнь и развитую инженерную систему.

Раскопки ведутся под руководством профессора Рафета Чавушоглу из Университета Ван Юзюнджю Йыл, при поддержке местной администрации и музея Вана. Благодаря этим исследованиям удалось пролить свет на малоизвестный период парфянского влияния в регионе.

"Некоторые надписи были намеренно стерты. Это, вероятно, указывает на межцивилизационный конфликт или попытку более поздней правящей державы стереть следы предыдущей", — пояснил профессор Рафет Чавушоглу.

Надписи, говорящие о прошлом

Четыре из шести найденных надписей высечены прямо на оборонительных стенах. Тексты написаны на арамейском языке, который использовался как официальный язык делопроизводства в эпоху Ахеменидов и Парфян. Сам факт присутствия таких надписей свидетельствует о политическом и административном значении Зернаки-Тепе — города, стоявшего на границе иранского и анатолийского миров.

Исследователи считают, что поселение играло роль ключевого пограничного узла и могло служить перевалочным пунктом между Персией и римскими владениями. Стертые тексты, вероятно, связаны с поздней сменой власти, когда новые правители стремились уничтожить символы прежней эпохи.

Архитектурные открытия

В ходе раскопок археологи нашли бастионы овальной формы, дренажные каналы и мощные каменные стены - толщиной более 4 метров и высотой около 3. Конструкция выполнена из известняка и базальта, что обеспечивало устойчивость сооружения. Дренажная система города поражает продуманностью: она отводила воду из-под стен и предотвращала подмывание фундамента.

"Эта система демонстрирует осознанное понимание гидротехники", — отметил Чавушоглу. — "Очевидно, что это была не кратковременная военная база, а спланированное и устойчивое городское поселение".

История, высеченная в камне

По данным археологов, Зернаки-Тепе начал процветать после падения Урартского царства (IX-VI века до н. э.), когда власть перешла сначала к мидянам, а затем к персам из династии Ахеменидов. Позже, во времена Селевкидов, город получил регулярную сетчатую планировку, характерную для античной традиции — с прямыми улицами и кварталами.

Во II веке до н. э. парфяне, продвигаясь на запад, укрепили эти территории. Тогда Зернаки-Тепе стал своеобразной "воротной крепостью" между Востоком и Западом. Именно в этот период здесь появились надписи на арамейском — языке межэтнического общения и официальных документов.

Когда власть переписывает историю

Стирательство надписей — не просто акт разрушения, а символический жест. Так позднейшие державы — возможно, римляне — пытались стереть память о предыдущих правителях, заменяя их культурные коды своими.

"Подобные действия являются символической формой переписывания истории — актом, используемым последующими державами, чтобы стереть или нейтрализовать присутствие своих предшественников", — отметил Чавушоглу.

Такой подход нередко встречается в истории: завоеватели стремились не только подчинить народы, но и переписать прошлое, изменив язык, символику и архитектуру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что стирание надписей — лишь акт вандализма.
  • Последствие: упрощённое понимание истории и потери культурной памяти.
  • Альтернатива: рассматривать подобные действия как часть идеологической борьбы между империями, оставившими след в архитектуре и надписях.

А что если это был акт самих местных жителей?

Есть версия, что тексты могли быть уничтожены внутренними силами - не завоевателями, а местной элитой, стремившейся отмежеваться от прежней администрации. Это предположение усиливает интригу: возможно, стирание символов отражало не только смену власти, но и эволюцию идентичности населения региона.

Плюсы и минусы гипотез

Версия Плюсы Минусы
Римское вмешательство Объясняет политические изменения и исчезновение арамейских текстов Не подтверждается археологическими слоями того периода
Местная "очистка" Соответствует внутренней трансформации культурных традиций Требует дополнительных доказательств и датировок

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему надписи написаны на арамейском?
Арамейский язык был официальным средством коммуникации и управления в империях от Персии до Парфии. Его использование символизировало власть и централизованность.

Зачем надписи стирали?
Чтобы стереть следы прежней идеологии и навязать новые символы. Такой приём известен с древности — от Египта до Византии.

Можно ли будет прочитать тексты полностью?
Частично — да. Современные методы 3D-сканирования и фотограмметрии позволяют восстановить даже едва заметные линии на камне.

Исторический контекст

После упадка Урарту Восточная Анатолия стала ареной соперничества Мидии, Персии и Парфии. Когда парфяне расширили своё влияние, они унаследовали города с греко-персидской архитектурой и адаптировали их под свои нужды. Позднее сюда пришли римляне — и именно тогда, по мнению учёных, началась "борьба за память", следы которой сохранились в виде стертых надписей.

3 интересных факта

  1. В Зернаки-Тепе уже найдено 14 арамейских надписей, что делает его крупнейшим центром парфянского письма в Турции.

  2. Некоторые из надписей вырезаны на монументальных камнях, вероятно, обозначавших вход в город.

  3. Система дренажа в Зернаки-Тепе схожа с инженерными решениями, найденными в древних персидских городах, что подтверждает влияние восточной архитектуры.

"С этими шестью новыми надписями общее число найденных здесь арамейских текстов достигло четырнадцати. Мы полагаем, что эта область отмечает монументальный вход в древний город, возраст которого может составлять около 3000 лет", — отметил губернатор Мурат Каралоглу.

Каждая новая находка становится частью огромной мозаики, где прошлое говорит с нами через камень, язык и следы времени. И чем глубже археологи копают, тем яснее становится: история не стирается полностью — она лишь ждёт, чтобы её вновь прочитали.

Читайте также

На средних широтах Марса найдены доказательства возможной водной активности сегодня в 16:37
Марс пишет историю водой, которой не существует: учёные в недоумении

Новые исследования марсианских оврагов поставили учёных в тупик: они выглядят как следы воды, но при нынешних условиях её существование невозможно.

Читать полностью » В Варшаве обнаружены останки королевской резиденции XVII века Villa Regia — Кшиштоф Невядомский сегодня в 15:35
Королевство, похороненное под водой: Польша столкнулась с напоминанием о своей утраченной славе

На дне Вислы археологи нашли фрагменты утраченного дворца XVII века — Villa Regia. Варшава возвращает себе часть королевского прошлого, которое считалось исчезнувшим навсегда.

Читать полностью » Лобстер с пятнистым панцирем стал научной сенсацией и символом биоразнообразия — Сьерра Муньос сегодня в 14:35
Лобстер в пятнах, как звезда подиума: рыбаки Массачусетса вытащили из моря живое произведение искусства

Рыбак из Массачусетса выловил лобстера, которого называют чудом природы — шанс встретить такого один на 30 миллионов. История Джекки изменила взгляд на морскую жизнь.

Читать полностью » Астрономы обнаружили у Бетельгейзе звезду Сиварху, подобную Солнцу — Анна О’Грэйди сегодня в 13:35
Перед взрывом — откровение: умирающая Бетельгейзе оказалась частью загадочной двойной системы

Учёные обнаружили у Бетельгейзе спутника — звезду Сиварху, похожую на Солнце. Это открытие меняет всё, что мы знали о знаменитом гиганте.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили в Австралии редкие окаменелости возрастом до шестнадцати миллионов лет сегодня в 12:34
Пауки, рыбы и листья пережили миллионы лет — благодаря ржавчине: как железо спасло жизнь от забвения

Красные камни Австралии рассказали то, что казалось невозможным: как железо, обычно враг жизни, стало её спасителем, сохранив миллионы лет назад каждую клетку древнего мира.

Читать полностью » Световая диагностика растений обнаруживает болезни до появления симптомов — Алена Гришина сегодня в 11:44
Цветок подал сигнал тревоги: как учёные заставили растения сообщать, что им плохо

Учёные нашли способ услышать, как растения "разговаривают" со светом. Этот метод может спасти урожаи, предупредить болезни и превратить теплицы в живые лаборатории.

Читать полностью » Кроветворные клетки костного мозга оказались ключевым фактором лишнего веса — учёные Флориды сегодня в 10:44
Когда кровь решает, сколько ты весишь: учёные нашли ген, который превращает клетки в фабрику жира

Учёные выяснили, что причина ожирения может скрываться не в еде и не в лени, а в самой крови. Как мутации заставляют организм накапливать жир — и что с этим делать?

Читать полностью » Учёные БФУ и ИХТУ создали безопасный контраст для магнитно-резонансной томографии — Марк Смирнов сегодня в 9:44
Золото теперь лечит, а не украшает: как аминокислоты превратили металл в безопасное лекарство

Учёные нашли способ сделать контрастные вещества для МРТ не только безопасными, но и "умными" — теперь они смогут общаться с клетками на языке самого организма.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Агроном Людмила Шубина рассказала, какие овощи можно выращивать дома зимой
Наука
Сравнение каменных орудий показало независимое развитие технологий в Европе и на Ближнем Востоке
Красота и здоровье
Учёные: после 40 лет количество вкусовых рецепторов снижается почти на шестую часть
Садоводство
Морковь, хрен и топинамбур способны перезимовать в земле
Спорт и фитнес
Men Today: силовые тренировки после 40 помогают поддерживать тестостерон и метаболизм
Туризм
В России появится новый визовый центр Японии — оформление документов ускорят до 5 дней
Авто и мото
Xpeng назначила Лю Сяньмина руководителем отдела автономного вождения
Еда
Стевия, эритритол и кокосовый сахар признаны самыми полезными заменителями сахара
