Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:10

Секрет Караля: лягушки раскрывают быстрый путь к устойчивости в кризисах

Археологи обнаружили 3800-летнюю глиняную статуэтку лягушек в Перу

Что может рассказать нам 3800-летняя глиняная фигурка двух лягушек, найденная в Перу? Это не просто артефакт — это ключ к пониманию древней цивилизации Караль и её отношения к природе и климату.

Уникальная находка из Вичамы

Археологи обнаружили в Вичаме, одном из городских центров цивилизации Караль, глиняную статуэтку длиной около 12 сантиметров. Она изображает двух лягушек, соединённых задними лапами — впервые такой тип скульптуры найден на памятниках Караля.

Министерство культуры Перу подчеркнуло важность этой находки, которая привлекла внимание учёных по всему миру. Вичама, расположенная в долине Уаура примерно в 110 километрах от Лимы, была процветающим городом около 1800 года до н. э., с более чем 28 крупными сооружениями на площади 25 гектаров.

Лягушки как символы воды и жизни

Татьяна Абад, ведущий археолог и руководитель раскопок в Вичаме, объяснила:

"В андийском мире лягушки ассоциируются с водой и осадками, важнейшими элементами сельскохозяйственных циклов и выживания в древних обществах".

Эти животные символизировали плодородие и обновление — темы, которые часто встречаются в рельефах Вичамы. Там изображены истощённые люди, беременные женщины и сельскохозяйственные сцены, отражающие борьбу с нехваткой ресурсов и надежду на лучшее будущее.

Истории о преодолении климатических вызовов

Рут Шейди, директор археологической зоны Караль и известный исследователь, отмечает:

"Это открытие подтверждает послания, заложенные в фресках Вичамы. Они рассказывают истории о нехватке ресурсов и надежде перед лицом климатических изменений, демонстрируя, как древние общества адаптировались к вызовам, которые актуальны и сегодня".

Это свидетельство того, что жители Караля сталкивались с изменениями климата и экологическими кризисами, подобными тем, что волнуют нас сейчас.

Значение цивилизации Караль

Караль — древнейшая цивилизация Америки, существовавшая почти 5000 лет назад. Она была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2009 году и часто сравнивается с Месопотамией, Египтом и долиной Инда.

Особенности Караля:

  • около 30 городских центров вдоль северо-центрального побережья Перу.
  • отсутствие керамики и военных конфликтов.
  • развитое сельское хозяйство, рыболовство, торговля и религиозные ритуалы.
  • высокий уровень знаний в астрономии, архитектуре и ирригации.

Эти достижения оказали влияние на последующие андские культуры, включая Чавин, Моче и Империю инков.

Почему это важно сегодня?

Артефакт из Вичамы не просто дополнение к археологической коллекции — это напоминание о том, что древние общества сталкивались с проблемами, схожими с современными. Их способность выражать эти вызовы в искусстве и культуре показывает глубокую связь человека с природой и необходимостью адаптации.

"Это открытие напоминает нам, что древние общества сталкивались с экологическими проблемами, во многом похожими на наши", — говорит Рут Шейди.

